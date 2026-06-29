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Поменяли сердце, изменилось всё: в небо впервые поднялся беспилотник с российским двигателем

Экономика » Производство » Авиация

Минпромторг включил беспилотник Геоскан 701 в реестр российской промышленной продукции. Аппарат получил 1600 баллов оценки локализации по постановлению № 719. Разработчикам удалось заменить импортные узлы российским двигателем внутреннего сгорания Т-40. Это первая серийная модель БВС подобного класса с полностью отечественной силовой установкой. Решение закрывает потребность в технологическом суверенитете для мониторинга удаленных территорий.

Беспилотник Геоскан 701
Фото: geoscan.ru by Пресс-служба ГК "Геоскан", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беспилотник Геоскан 701

Технический суверенитет и запуск серии

Интеграция отечественных узлов — сложный инженерный процесс. Двигатель Т-40 проектировали специально под планер Геоскан 701. Испытания подтвердили соответствие характеристик зарубежным аналогам. Агрегат массой 1,4 кг выдает 3,75 лошадиные силы.

Производители называют этот опыт успешным примером замещения импорта. Снижение зависимости от внешних поставок позволяет масштабировать производство без риска потери темпов из-за санкционных ограничений. Экономичный расход топлива новой установки увеличивает время пребывания дрона в небе.

Параметр Значение Т-40
Масса двигателя 1,4 кг
Мощность 3,75 л.с.
Расход топлива 175 г у.т./кВт.ч

Летные возможности системы

Геоскан 701 спроектирован для работы в сложных климатических условиях. Аппарат не требует аэродромов: он стартует с установки, а приземляется на парашюте с баллонетом. Диапазон температур от -40 до +40 градусов Цельсия позволяет использовать комплекс в Арктике и пустынных регионах.

"Переход на собственные силовые установки снимает риски с доступностью запчастей. Для бизнеса это долгосрочная гарантия стабильной работы авиационной техники", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru по оценке бизнеса Антон Дорофеев.

Система рассчитана на длительный мониторинг. Время полета достигает 10 часов при дальности до 1000 километров. Бортовое оборудование позволяет снимать участки площадью до 250 квадратных километров за вылет. Аппарат работает с полезной нагрузкой до 3,5 килограммов, включая тепловизоры для видеоконтроля.

"Масштабируемость таких проектов обеспечивается за счет унификации узлов. Опыт ТЭМЗ показывает, что российские компоненты становятся конкурентоспособными", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Рабов.

Ответы на популярные вопросы о БВС

Требует ли дрон подготовки площадки?

Нет, система запускается с пусковой установки и использует парашют для посадки, что позволяет работать в условиях дикой местности.

Какова основная сфера применения аппарата?

Мониторинг масштабных территорий, картография и длительное наблюдение с использованием тепловизионных камер.

Экспертная проверка: эксперт Алексей Крупин, эксперт Антон Дорофеев, эксперт Артём Рабов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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