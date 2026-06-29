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Физика и IT захватили рынок: как спрос на точные науки переписал прайсы репетиторов

Экономика

Рынок частного преподавания в России демонстрирует устойчивый рост доходов, опережая многие секторы услуг. Статистика показывает, что репетиторы по физике возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов, зарабатывая в среднем 82,3 тысячи рублей ежемесячно. Эти данные подсвечивают трансформацию образовательной среды, где спрос на фундаментальную подготовку по техническим дисциплинам диктует новые финансовые стандарты.

репетиторство
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
репетиторство

Лидеры заработка в преподавании

Информатика и иностранные языки прочно удерживают позиции в тройке самых доходных дисциплин. Репетиторы по программированию получают около 78,26 тысячи рублей, а педагоги по английскому — 74,34 тысячи рублей. Математика и литература занимают четвертое и пятое места с показателями 70,95 и 69,24 тысячи рублей соответственно.

"Рост стоимости интеллектуального труда — закономерный итог дефицита кадров в инженерном секторе. Родители инвестируют в будущие гособоронзаказы еще со школьной скамьи", — отметил экономист по рынку труда Ирина Костина.

География доходов: где платят больше

Финансовый ландшафт неоднороден. Санкт-Петербург лидирует по уровню предлагаемых ставок, достигая 62 135 рублей в месяц. Московская область и сама столица показывают более скромные средние показатели — 58 370 и 57 810 рублей соответственно. Замыкают топ-5 Краснодарский край и Воронежская область.

Регион Средний доход, руб.
Санкт-Петербург 62 135
Московская область 58 370

Почему экспертиза дорожает

Доход преподавателя зависит от интенсивности нагрузки, квалификации и региона. Популярность онлайн-форматов меняет цифровую дисциплину, заставляя специалистов подтверждать свои навыки через рейтинги и отзывы. Рынок уходит от "серых" расчетов к формализованной отчетности.

"Частные уроки сегодня требуют не только знаний, но и умения работать с фишинговыми угрозами и защитой личных данных при приеме платежей", — предупредил эксперт по персональным данным Александр Миронов.

Специалисты отмечают, что высокая волатильность доходов на депозитном рынке подталкивает многих профессионалов к развитию частной практики как основного или дополнительного источника средств.

"Статистика отражает лишь верхушку айсберга, ведь многие скрывают реальный заработок из налоговых соображений", — подчеркнула налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о репетиторстве

От чего зависит итоговый заработок?

От квалификации, интенсивности часов и выбранной специализации.

Какие предметы сейчас самые востребованные?

Физика, информатика и иностранные языки.

Влияет ли регион на ставку учителя?

Да, стоимость часа в северной столице объективно выше, чем в среднем по регионам.

Почему доход репетитора часто нестабилен?

Большинство специалистов работают с почасовой оплатой или частичной нагрузкой.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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