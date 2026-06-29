Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мурманская область выплатит по 500 тысяч рублей стобалльникам ЕГЭ на покупку жилья
Бурятия отремонтирует 371 школу и 130 детских садов до 2030 года в рамках нацпроекта
Сложная готовка стала пыткой? Необычный союз сельдерея и щавеля обеспечил свежесть в зной
Владельцев иномарок предупредили о новом ударе: ремонт превращается в испытание кошелька
Кировская область: власти вводят новый закон о защите прав участников ИЖС и достройке домов
Настоящие хозяева тайги: эти внедорожники остаются в одних руках вдвое дольше рыночной нормы
Двадцать лет брака превратились в пыль: Мерзликин признался в фатальной ошибке после развода
Смертельная петля осталась позади: спасённый кит Станислав вернулся к берегам Териберки
Тело меняет очертания за минуты: как простое переключение мышц избавляет от дряблости без тренажеров

Энергетические магнаты начали передел рынка США: американский гигант Williams готовится расширить свою империю

Экономика » Сырье » Газ

Американский энергетический гигант Williams готовится закрыть одну из крупнейших сделок в своей истории. Компания ведет финальные переговоры о покупке оператора газопроводов Momentum Midstream. Сумма поглощения оценивается в 5,5 миллиарда долларов.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Масштабы консолидации активов

Williams планирует выкупить Momentum Midstream у частной инвестиционной группы EnCap Flatrock Midstream. Ожидается, что стороны объявят о деталях соглашения в ближайшие недели. Решение не является окончательным, однако подготовка к сделке вышла на завершающую стадию.

"Подобная вертикальная интеграция — единственный способ сохранить маржинальность в эпоху высокой волатильности цен. Williams покупает не просто трубы, они скупают готовые потоки прибыли", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Momentum Midstream владеет уникальной системой трубопроводов в формации Haynesville. Она напрямую соединяет зоны бурения с электростанциями, промышленными центрами и мощностями на побережье Мексиканского залива. Ключевой актив — 250-мильный газопровод NG3 мощностью 2,3 миллиарда кубических футов в сутки — обеспечивает выход на экспортные терминалы СПГ в Луизиане.

Характеристика Показатель Momentum Midstream
Протяженность сети 4 000 миль
Системная мощность 6 млрд куб. футов в сутки

Стратегическое значение сделки

Для Williams покупка означает контроль над критической инфраструктурой. Компания обслуживает треть американского газа, который идет на нужды населения и электроэнергетику. Экспансия в Haynesville усиливает хватку Williams на маршрутах к терминалам СПГ, где сосредоточен основной сырьевой спрос Запада.

"Скупка независимых операторов — это превентивный удар по конкурентам. Williams создает монопольный коридор, который диктует рыночные условия для экспортеров", — предположил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Результаты первого квартала подтверждают верность выбранного курса. Чистая прибыль Williams выросла на 25% в годовом выражении, установив исторический рекорд. Компания продолжает следовать жесткой стратегии развития газовой инфраструктуры на фоне глобального энергетического разворота.

Ответы на популярные вопросы о сделке

Почему Williams выбрала именно Momentum Midstream?

Этот оператор контролирует ключевые магистрали в Haynesville, напрямую связывая добычу с экспортными терминалами США.

Как сделка повлияет на рынок СПГ?

Концентрация активов в одних руках позволяет Williams эффективнее распределять объемы газа, направляемые на зарубежные рынки.

Какова роль EnCap Flatrock в этой истории?

Частный фонд выступает инициатором продажи, реализуя свои инвестиционные вложения в энергетическую инфраструктуру.

Почему финансовые показатели Williams резко выросли?

Рост доходов обеспечен наращиванием пропускных способностей системы и высоким спросом на природный газ в секторе генерации электроэнергии.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик долгового рынка Мария Бубцева
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Стрижки с вау-эффектом: 4 идеальные модели для дам 50+, которым не нужна укладка
Красота и стиль
Стрижки с вау-эффектом: 4 идеальные модели для дам 50+, которым не нужна укладка
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Недвижимость
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Силовые структуры
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Последние материалы
Мурманская область выплатит по 500 тысяч рублей стобалльникам ЕГЭ на покупку жилья
Бурятия отремонтирует 371 школу и 130 детских садов до 2030 года в рамках нацпроекта
Сложная готовка стала пыткой? Необычный союз сельдерея и щавеля обеспечил свежесть в зной
Владельцев иномарок предупредили о новом ударе: ремонт превращается в испытание кошелька
Кировская область: власти вводят новый закон о защите прав участников ИЖС и достройке домов
Настоящие хозяева тайги: эти внедорожники остаются в одних руках вдвое дольше рыночной нормы
Двадцать лет брака превратились в пыль: Мерзликин признался в фатальной ошибке после развода
Смертельная петля осталась позади: спасённый кит Станислав вернулся к берегам Териберки
Тело меняет очертания за минуты: как простое переключение мышц избавляет от дряблости без тренажеров
330 метров до тайны: человечество ждет самая рискованная космическая съемка в истории
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.