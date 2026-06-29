Энергетические магнаты начали передел рынка США: американский гигант Williams готовится расширить свою империю

Американский энергетический гигант Williams готовится закрыть одну из крупнейших сделок в своей истории. Компания ведет финальные переговоры о покупке оператора газопроводов Momentum Midstream. Сумма поглощения оценивается в 5,5 миллиарда долларов.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Масштабы консолидации активов

Williams планирует выкупить Momentum Midstream у частной инвестиционной группы EnCap Flatrock Midstream. Ожидается, что стороны объявят о деталях соглашения в ближайшие недели. Решение не является окончательным, однако подготовка к сделке вышла на завершающую стадию.

"Подобная вертикальная интеграция — единственный способ сохранить маржинальность в эпоху высокой волатильности цен. Williams покупает не просто трубы, они скупают готовые потоки прибыли", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Momentum Midstream владеет уникальной системой трубопроводов в формации Haynesville. Она напрямую соединяет зоны бурения с электростанциями, промышленными центрами и мощностями на побережье Мексиканского залива. Ключевой актив — 250-мильный газопровод NG3 мощностью 2,3 миллиарда кубических футов в сутки — обеспечивает выход на экспортные терминалы СПГ в Луизиане.

Характеристика Показатель Momentum Midstream Протяженность сети 4 000 миль Системная мощность 6 млрд куб. футов в сутки

Стратегическое значение сделки

Для Williams покупка означает контроль над критической инфраструктурой. Компания обслуживает треть американского газа, который идет на нужды населения и электроэнергетику. Экспансия в Haynesville усиливает хватку Williams на маршрутах к терминалам СПГ, где сосредоточен основной сырьевой спрос Запада.

"Скупка независимых операторов — это превентивный удар по конкурентам. Williams создает монопольный коридор, который диктует рыночные условия для экспортеров", — предположил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Результаты первого квартала подтверждают верность выбранного курса. Чистая прибыль Williams выросла на 25% в годовом выражении, установив исторический рекорд. Компания продолжает следовать жесткой стратегии развития газовой инфраструктуры на фоне глобального энергетического разворота.

Ответы на популярные вопросы о сделке

Почему Williams выбрала именно Momentum Midstream?

Этот оператор контролирует ключевые магистрали в Haynesville, напрямую связывая добычу с экспортными терминалами США.

Как сделка повлияет на рынок СПГ?

Концентрация активов в одних руках позволяет Williams эффективнее распределять объемы газа, направляемые на зарубежные рынки.

Какова роль EnCap Flatrock в этой истории?

Частный фонд выступает инициатором продажи, реализуя свои инвестиционные вложения в энергетическую инфраструктуру.

Почему финансовые показатели Williams резко выросли?

Рост доходов обеспечен наращиванием пропускных способностей системы и высоким спросом на природный газ в секторе генерации электроэнергии.

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