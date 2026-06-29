Хранить деньги на маркетплейсах стало опасно: россиянам назвали способ защиты карты от лишнего риска

Хранение крупных сумм на внутренних счетах и бонусных картах торговых площадок несет высокие риски из-за активности киберпреступников, предупредил декан Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул необходимость разделения расчетных и накопительных инструментов.

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Ранее представители МВД России сообщили о серьезных угрозах безопасности при использовании платежных инструментов, интегрированных в сервисы доставки и онлайн-магазины. По данным ведомства, привязка основных банковских карт с большими остатками средств к профилям на популярных платформах делает накопления уязвимыми для злоумышленников.

По словам Ордова, необходимо четко разделять полноценные цифровые банки, работающие под брендами маркетплейсов, и внутренние кошельки или бонусные программы компаний. Если первые предлагают уровень защиты наравне с традиционными кредитными организациями, то вторые часто становятся мишенью для взлома.

Более того, возврат реальных денег с бонусных счетов может превратиться в сложную юридическую процедуру. Ситуация усложняется и нормативными требованиями. Например, иногда банальный возврат денег после технического сбоя на площадке может сопровождаться требованием избыточной верификации.

"Ежегодно в России растет число граждан, пострадавших от мошеннических действий, и увеличиваются суммы, которые становятся доходом злоумышленников. Сами мошенники становятся все более изощренными. В этой связи маркетплейсы сегодня занимают, пожалуй, самую большую нишу в развитии торговых отношений. Они популярны и тесно связаны с цифровой средой, где мошенники действуют наиболее активно", — отметил Ордов.

Экономист рекомендует завести для онлайн-шопинга отдельную карту, на которую средства переводятся непосредственно перед покупкой. Это позволит минимизировать потери при компрометации данных. Безопасность активов во многом зависит от цифровой гигиены пользователя. При этом злоумышленники постоянно совершенствуют методы обмана. Нередко телефонная охота на доверчивых граждан приводит к полной потере семейных сбережений за считанные минуты.

"Я рекомендую иметь отдельную карту для расчетов и отдельную — для накоплений. В приложениях банков есть возможность установить лимит на разовый платеж и отключить автоплатежи — это дополнительные опции, которые позволяют обезопасить себя", — сказал специалист.

Это особенно актуально, учитывая масштабные изменения правил работы сегмента e-commerce, которые ожидаются в ближайшее время. Не стоит забывать и о базовых мерах предосторожности. Так, несанкционированный случайный перевод с неизвестного счета может оказаться частью мошеннической схемы по блокировке личных финансов. Особую бдительность стоит проявлять при переходе по внешним ссылкам. Часто продажа вещей на досках объявлений заканчивается кражей персональных данных, которые позволяют преступникам оформить на жертву кредит.

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