Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слишком много заботы: как без лишних хлопот вырастить морковь, слаще которой не бывает
Псковская область начала мобилизацию медиков с предоставлением бесплатного жилья и выплат
Побег от бензинового дефицита: ростовские автомобилисты массово переходят на газ, опустошая склады мастерских
Энергетические магнаты начали передел рынка США: американский гигант Williams готовится расширить свою империю
Верченое, соленое, нежное: все тонкости приготовления правильного домашнего сала
Омский подрядчик Градстрой ушел с рынка после попадания в реестр недобросовестных поставщиков
Власти Мурманской области ввели штабной режим из-за нехватки топлива в регионе
Краснодарский край нарастил долю в закупках ВИЭ до 22% на фоне падения общих объемов
Соловьи, сыр и гигантское железо: Курская область запустит три драйвовых автомаршрута к 2028 году

Хранить деньги на маркетплейсах стало опасно: россиянам назвали способ защиты карты от лишнего риска

Экономика

Хранение крупных сумм на внутренних счетах и бонусных картах торговых площадок несет высокие риски из-за активности киберпреступников, предупредил декан Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул необходимость разделения расчетных и накопительных инструментов.

маркетплейс
Фото: freepik.com by creativeart is licensed under Free More info
маркетплейс

Ранее представители МВД России сообщили о серьезных угрозах безопасности при использовании платежных инструментов, интегрированных в сервисы доставки и онлайн-магазины. По данным ведомства, привязка основных банковских карт с большими остатками средств к профилям на популярных платформах делает накопления уязвимыми для злоумышленников. 

По словам Ордова, необходимо четко разделять полноценные цифровые банки, работающие под брендами маркетплейсов, и внутренние кошельки или бонусные программы компаний. Если первые предлагают уровень защиты наравне с традиционными кредитными организациями, то вторые часто становятся мишенью для взлома.

Более того, возврат реальных денег с бонусных счетов может превратиться в сложную юридическую процедуру. Ситуация усложняется и нормативными требованиями. Например, иногда банальный возврат денег после технического сбоя на площадке может сопровождаться требованием избыточной верификации.

"Ежегодно в России растет число граждан, пострадавших от мошеннических действий, и увеличиваются суммы, которые становятся доходом злоумышленников. Сами мошенники становятся все более изощренными. В этой связи маркетплейсы сегодня занимают, пожалуй, самую большую нишу в развитии торговых отношений. Они популярны и тесно связаны с цифровой средой, где мошенники действуют наиболее активно", — отметил Ордов.

Экономист рекомендует завести для онлайн-шопинга отдельную карту, на которую средства переводятся непосредственно перед покупкой. Это позволит минимизировать потери при компрометации данных. Безопасность активов во многом зависит от цифровой гигиены пользователя. При этом злоумышленники постоянно совершенствуют методы обмана. Нередко телефонная охота на доверчивых граждан приводит к полной потере семейных сбережений за считанные минуты.

"Я рекомендую иметь отдельную карту для расчетов и отдельную — для накоплений. В приложениях банков есть возможность установить лимит на разовый платеж и отключить автоплатежи — это дополнительные опции, которые позволяют обезопасить себя", — сказал специалист.

Это особенно актуально, учитывая масштабные изменения правил работы сегмента e-commerce, которые ожидаются в ближайшее время. Не стоит забывать и о базовых мерах предосторожности. Так, несанкционированный случайный перевод с неизвестного счета может оказаться частью мошеннической схемы по блокировке личных финансов. Особую бдительность стоит проявлять при переходе по внешним ссылкам. Часто продажа вещей на досках объявлений заканчивается кражей персональных данных, которые позволяют преступникам оформить на жертву кредит.

Читайте также

Экспертная проверка: Юрист по защите прав потребителей (маркетплейсы, услуги) Татьяна Федорова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китай и Иран заключили соглашение о стратегической модернизации инфраструктуры
Экономика и бизнес
Китай и Иран заключили соглашение о стратегической модернизации инфраструктуры
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Краснодарский край
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его
Казахстан
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Последние материалы
Хранить деньги на маркетплейсах стало опасно: россиянам назвали способ защиты карты от лишнего риска
Власти Мурманской области ввели штабной режим из-за нехватки топлива в регионе
Краснодарский край нарастил долю в закупках ВИЭ до 22% на фоне падения общих объемов
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Соловьи, сыр и гигантское железо: Курская область запустит три драйвовых автомаршрута к 2028 году
Ждали дешёвую ипотеку, получили прежние проценты: доступнее стало только одно жильё
Киров, Котельнич и Кирс: жителям четырех населенных пунктов сделают перерасчет платы за мусор
Заражённые абрикосы не попали на прилавки: что нашли в партии для Тюменской области
Жизнь висит на волоске: рискованные трюки Алексея Воробьёва привели к обману супруги
Всего 40 случаев в мире: у младенца в Екатеринбурге диагностировали редкую аномалию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.