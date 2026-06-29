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Деньги уходят с депозитов рекордными темпами: россиянам вскрыли слабое место банковских процентов

Экономика

Россияне начали массово изымать средства из банковских организаций из-за начала сезона отпусков и минимальной разницы между доходностью вкладов и ростом цен на жилье, рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт отметил, что текущая ситуация не представляет немедленной угрозы для финансовой устойчивости страны, однако в долгосрочной перспективе может привести к росту социальной напряженности.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Ранее сообщалось, что в мае текущего года граждане забрали со срочных депозитов рекордные 280,5 млрд рублей. Согласно данным банковской отчетности, этот отток стал максимальным с начала года. 

Колташов пояснил, что значительная часть обналиченных средств будет направлена на туристические услуги. Внутренний туризм активно поглощает финансовые резервы россиян, также существенные траты производятся на курортах дружественных стран, включая Китай и Вьетнам. Летний сезон традиционно провоцирует изменение финансовой дисциплины граждан. Тем не менее основной риск кроется не в тратах на отдых, а в сокращении инвестиционной привлекательности накоплений по сравнению с динамикой рынка недвижимости.

"Существует проблема малого зазора между ставкой по депозитам и темпами роста цен на недвижимость. Например, сейчас ставка по депозитам составляет около 11,5%, а новостройки за 2025 год выросли на 10%. При этом новые меры поддержки рынка гарантируют, что недвижимость не упадет в цене в 2026 году, а возможно, даже снова вырастет. В такой ситуации возникает вопрос: есть ли смысл сберегать деньги, если банки платят по депозиту 11–12%, а квадратный метр дорожает на 10%?", — сказал он.

Семьи, которые откладывают деньги на стратегические покупки, начинают сомневаться в эффективности банковских инструментов. На рынке капитала наблюдается коррекция средств вкладчиков, вызванная поиском альтернатив. Одним из факторов оттока также стала покупка иностранной валюты на фоне ослабления рубля.

"На мой взгляд, принципиальное значение имеет именно этот зазор. Когда он составляет 4–5% между ставкой по депозитам и темпом роста цен на недвижимость, это приемлемо. Но когда зазор сокращается до ничтожного размера — по меркам инфляции, — с какого-то момента накопление теряет смысл. Тогда снова начинаются панические покупки, истощающие фонд крупных приобретений населения, а склонность к сбережениям опять падает, потому что она не является естественной", — отметил специалист.

В таких условиях граждане стремятся купить активы немедленно, зачастую используя заемные средства. Регулятор пытается трансформировать поход к управлению капиталом, чтобы предотвратить перегрев. Однако дальнейшее снижение ключевой ставки при сохранении высоких темпов удорожания жилья может привести к росту закредитованности населения.

В ряде случаев банки уже начали масштабный пересмотр условий по своим продуктам. Эксперт предупреждает: если копить станет невыгодно, люди будут вынуждены брать обременительные долги, что создаст почву для социального недовольства. Текущий финансовый ландшафт требует взвешенного оценивания эффективности привычных инструментов сохранения накоплений.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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