Фуры больше не тянут прежние тарифы: скоро это почувствует каждый покупатель

Автомобильные перевозчики предупреждают клиентов о скачке тарифов. Стоимость дизельного топлива выросла на 10-15 процентов, принуждая бизнес перекладывать издержки на заказчиков. В регионах наблюдаются перебои с поставками солярки, что замедляет логистические цепочки. В ближайшее время рынок ждут серьезные изменения, где часть мелких компаний рискует покинуть отрасль из-за нерентабельности перевозок.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате

Топливный кризис на дорогах

Приморские перевозчики первыми столкнулись с дефицитом топлива. В крае ограничили отпуск ГСМ для большегрузов, чтобы пресечь действия спекулянтов. Эксперты прогнозируют глобальный рост цен на международные автоперевозки в пределах 15-20 процентов.

"Дизель дорожает стремительно, что напрямую бьет по карману транспортных предприятий. Это неминуемо приведет к пересмотру всех текущих контрактов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Дорогая доставка из КНР

Логистическое плечо из Китая стало дороже на 700 долларов за рейс за последние полторы недели. Маршруты через Забайкальск, Благовещенск и Монголию демонстрируют рекордные показатели роста издержек. Суточный пробег фур упал с 700 до 500 километров из-за простоев в очереди за горючим.

"Рост стоимости доставки фуры из Маньчжурии в Москву уже составил до 70 тысяч рублей. Пока выручает валютная составляющая контрактов, но запас прочности тает", — пояснил в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Дмитриевич Волков.

Показатель Изменение Дизельное топливо плюс 10-15 процентов Рейс из Китая плюс 700 долларов

Перспективы железнодорожных перевозок

Переток грузов на железную дорогу выглядит маловероятным из-за высокой гибкости автотранспорта. Фуры быстрее доставляют товары от двери до двери, несмотря на наценку. Конкуренция с поездами возможна лишь для недорогих и тяжелых грузов, максимально чувствительных к цене логистики.

"Автотранспорт сохранит позиции благодаря скорости, но недорогие сегменты грузов вынужденно пересядут в железнодорожные вагоны при дальнейшем подорожании солярки", — объяснила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму и культуре Татьяна Игоревна Зайцева.