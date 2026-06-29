Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вернуться в офис и не сойти с ума: парадокс массовых увольнений после отпуска в России
После шашлыков остаётся настоящее сокровище: эта зола может заменить дорогое удобрение
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Простоев больше не допустят: кабмин радикально меняет подход к планированию оборонных заказов
Автомобиль врет: почему спидометр показывает не ту скорость, а навигатор слепнет
Покупка без лотереи: названы китайские автомобили, которые реже всего ломаются
Скрытая разморозка станет явной: специальный датчик заставит бизнес платить за ошибки логистики
Даже большая квартира кажется тесной: семь привычных деталей делают комнаты меньше
Деньги начинаются с деталей: какой маникюр станет главным денежным трендом июля

Цены на заправках вышли из берегов: правительство применит радикальный рычаг давления

Экономика » Рынки

Российский топливный рынок переходит в режим ручного управления. Правительство готово распечатать импортный вентиль, чтобы сбить ценовое давление на заправках. Вице-премьер Александр Новак подтвердил: закупка горючего за рубежом рассматривается как рабочий сценарий для демпфирования внутренних шоков. На кону — стабильность посевной и логистических цепочек, которые крайне чувствительны к стоимости дизеля.

Заправка автомобиля
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заправка автомобиля

Заградительные меры: запрет экспорта и пошлины

Механика госрегулирования становится жестче. 29 июня власти соберутся на экстренное совещание, где главным пунктом повестки станет полный запрет на вывоз дизельного топлива за пределы страны. Параллельно Москва направила заявку в ЕАЭС, требуя обнулить экспортные пошлины на бензин до конца текущего года. Это попытка запереть ресурс внутри страны, исключив его утечку на более премиальные внешние рынки.

"Речь идет о классической тонкой настройке баланса. Если внутреннее предложение не дотягивает до спроса, регулятор обязан либо резать вывоз, либо стимулировать ввоз. Импорт в данном случае — это не признак дефицита, а инструмент охлаждения перегретых котировок", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ситуация осложняется волатильностью на глобальных площадках. Любое обострение в ключевых транспортных артериях, таких как Ормузский пролив, мгновенно отражается на стоимости сырья. Правительство вынуждено действовать превентивно, чтобы внешние факторы не дестабилизировали региональный бюджет и стратегию развития экономики до 2026 года.

Биржевые маневры и новые нормативы

Архитектура торгов на бирже также претерпела изменения. Норматив обязательных продаж бензина снижен с 15% до 10%. Это решение кажется парадоксальным, но оно сопряжено с введением жестких лимитов на шаг колебания цен. Власти фактически ограничивают амплитуду рыночных спекуляций, превращая биржу из площадки для заработка в инструмент распределения ресурса по предсказуемой стоимости.

"Защита внутреннего потребителя через ограничение ценовых пиков — это страховка от инфляционного спирального эффекта. Когда логистика закладывает в тарифы дорожающее топливо, мы видим рост цен на полках магазинов в течение месяца", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Для бизнеса такие меры означают сужение маржинальности, но гарантируют непрерывность операционных циклов. В условиях, когда цены на продукты зависят от каждого литра солярки, регулятор выбирает меньшее из зол. Прозрачность администрирования этих процессов теперь контролируется на уровне вице-премьера, что подчеркивает значимость вопроса.

Мера регулирования Ожидаемый эффект
Снижение норматива биржевых продаж до 10% Уменьшение волатильности и борьба со спекулятивными скачками
Возможный запрет экспорта дизеля Насыщение внутреннего рынка и поддержка аграриев

"Любые резкие движения в нефтяном секторе — это риск для крупных холдингов, чья отчетность завязана на экспортную выручку. Однако стабильность внутри страны сейчас является безусловным приоритетом для государства", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о топливном рынке

Почем в России может появиться импортное топливо?

Это вынужденная мера для предотвращения локального дефицита и резкого роста цен на АЗС в период пиковых нагрузок.

Как запрет экспорта отразится на ценах внутри страны?

Ограничение вывоза увеличивает предложение на внутреннем рынке, что обычно приводит к стабилизации или плавному снижению оптовых котировок.

Зачем снижать нормативы продаж на бирже?

Снижение норматива вместе с ограничением шага цены позволяет избежать панических закупок и дает НПЗ больше маневра для обеспечения прямых контрактов.

Поможет ли нулевая пошлина на бензин?

Нулевая ставка в рамках ЕАЭС облегчает перемещение топлива между союзными государствами, создавая единый защитный контур против дефицита.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Недвижимость
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Краснодарский край
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Еда и рецепты
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Последние материалы
Вернуться в офис и не сойти с ума: парадокс массовых увольнений после отпуска в России
После шашлыков остаётся настоящее сокровище: эта зола может заменить дорогое удобрение
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Цены на заправках вышли из берегов: правительство применит радикальный рычаг давления
Простоев больше не допустят: кабмин радикально меняет подход к планированию оборонных заказов
Автомобиль врет: почему спидометр показывает не ту скорость, а навигатор слепнет
Покупка без лотереи: названы китайские автомобили, которые реже всего ломаются
Скрытая разморозка станет явной: специальный датчик заставит бизнес платить за ошибки логистики
Даже большая квартира кажется тесной: семь привычных деталей делают комнаты меньше
Деньги начинаются с деталей: какой маникюр станет главным денежным трендом июля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.