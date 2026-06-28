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Китай и Иран заключили соглашение о стратегической модернизации инфраструктуры

Экономика

Пекин агрессивно заходит на строительную площадку Ближнего Востока. Восстановление инфраструктуры Ирана стало для Китая не просто гуманитарным жестом, а инструментом долгосрочного макроэкономического контроля. Через прямые инвестиции под эгидой инициативы "Один пояс — один путь" КНР цементирует статус ключевого торгового арбитра региона.

Китай, остров Хайнань
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Китай, остров Хайнань

Это не благотворительность, а прагматичный расчет: в обмен на бетон и технологии Китай получает прямой кран к одной из крупнейших нефтяных баз планеты. Геополитическая архитектура ломается прямо сейчас.

Энергетический щит и нефтяная логика

Китайский госсектор не просто "присматривается" к проектам. Речь идет о глубокой интеграции в добычу и переработку. Пекин готов заливать миллиарды в модернизацию иранских НПЗ, прокладку трубопроводов и разработку газовых месторождений. В условиях санкций Тегеран видит в этом единственный шанс реанимировать промышленный каркас.

Для КНР это решение вопроса энергетической безопасности: стабильные поставки сырья в обход западных фильтров создают мощный демпфер для китайской экономики. Экономика Ирана де-факто становится частью восточной промышленной платформы.

"Китай выстраивает систему, где санкции теряют смысл. Если расчеты идут в юанях, а физическая инфраструктура принадлежит китайским подрядчикам, внешнее давление просто не доходит до цели", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Дипломатия невмешательства как рычаг

В политическом поле Пекин разыгрывает карту "уважения суверенитета". Это золотой стандарт для стран, уставших от западного диктората. Пока Вашингтон использует санкции как молот, Китай предлагает платформенные решения.

Технологический трансфер и доступ к капиталу становятся мягкой силой, которая привязывает иранские элиты к восточному вектору жестче любых идеологических лозунгов. Происходит тихая экспансия, где вместо авианосцев приходят инженеры и финансовые аналитики. Иран получает технологии, Китай — стратегический плацдарм.

Сектор экономики Интерес Китая
Энергетика Долгосрочные контракты на поставку сырой нефти
Транспорт Создание сухопутного коридора к Персидскому заливу
Горнодобыча Доступ к дефицитному сырью для китайской промышленности

"Юридически такие сделки защищены обязательствами по защите инвестиций. Мы видим формирование новой правовой реальности, где международный арбитраж уступает место двусторонним протоколам", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Глобальный передел: кто останется за бортом

Сближение двух столиц вымывает почву из-под ног западных регуляторов. Иран перестает быть изолированным островом и становится узловым пунктом новой евразийской логистики. Для глобального рынка энергии это означает одно: цена барреля все больше зависит от настроений в Пекине, а не в Хьюстоне. Новые торговые маршруты сокращают дистанцию, но увеличивают разрыв между старым миропорядком и новой реальностью. Это игра в открытую, где Китай забирает банк, пока остальные обсуждают этичность санкций.

"Мониторинг таких потоков капитала крайне сложен. Пекин использует закрытые каналы финансирования, что делает систему практически неуязвимой для классического финмониторинга", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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