Денег на жилье больше не дадут: закрыт доступ к ипотеке для миллионов граждан в России

Банковский сектор переходит к стратегии жесткого фильтра. С 1 июля регулятор вводит макропруденциальные лимиты, которые фактически блокируют доступ к дешевым деньгам для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Банки больше не оценивают только ликвидность залога — их фокус сместился на прозрачность денежных потоков клиента и долгосрочную устойчивость его бюджета.

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Новые правила игры: лимиты и ПДН

Центральный банк охлаждает рынок недвижимости, ограничивая выдачу кредитов тем, кто тратит на долги более половины заработка. Теперь банки работают в тисках жестких квот. Если показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента превышает 50%, банк может одобрить лишь ограниченное число таких заявок в месяц. Это системная мера против перегрева экономики и накопления токсичных активов.

"Мы видим, как массовые льготы сменяются адресным подходом. Банкам теперь проще отказать клиенту с сомнительным доходом, чем тратить ограниченный лимит рисковых сделок. Система автоматизирует отказы на основе цифрового профиля заемщика", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Алгоритмы скоринга стали чувствительнее к скрытым обязательствам. Даже неиспользованные кредитные карты теперь учитываются как потенциальный риск. Суть реформы — принудительное оздоровление кредитных портфелей, где приоритет отдается клиентам с "белым" доходом и существенным первоначальным взносом.

Кто попадает в зону отчуждения

В текущем ландшафте самозанятые и владельцы малого бизнеса сталкиваются с барьерами. Программы без подтверждения дохода де-факто ушли в прошлое. Банки анализируют не только текущие платежи, но и прошлые попытки реструктуризации долга, которые теперь считываются как маркер финансовой неустойчивости.

Категория ПДН Лимит выдачи (доля в портфеле) Нагрузка от 50% до 80% дохода Не более 18% сделок Нагрузка свыше 80% дохода Всего 3% сделок

Институциональные изменения делают семейный бюджет более надежным инструментом в глазах кредитора. Привлечение созаемщиков с официальной зарплатой — единственный легальный способ расширить лимит кредитования в условиях заградительных ставок и жесткого администрирования.

"Любая открытая рассрочка на маркетплейсе сегодня — это повод для снижения доступного лимита по ипотеке. Клиенты часто недооценивают влияние мелких долгов на итоговое решение кредитного комитета", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Инструкция по финансовой гигиене перед сделкой

Чтобы сделка прошла успешно, необходимо провести аудит личных финансов. Первым делом — закрытие счетов кредитных карт и мелких потребительских займов. Банку нужен идеальный профиль, где формула платежа гармонирует с остатком на жизнь. Оптимальный взнос сегодня начинается от 20%, что снижает LTV (отношение кредита к стоимости залога) и риск банка.

"Ошибка многих — подача веерных заявок сразу в 10 банков. Это обрушивает кредитный рейтинг. Нужно действовать точечно, предварительно проверив свою историю на наличие технических ошибок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Грамотное управление долгами требует дисциплины. Легализация доходов через справки о доходах и привлечение родственников как созаемщиков увеличивает шансы на одобрение. В условиях дефицита квот банки выбирают самых прозрачных и прогнозируемых заемщиков.

Ответы на популярные вопросы об ипотеке

Повысятся ли ставки по ипотеке с 1 июля?

Формально базовые ставки зависят от ключевой ставки ЦБ, но реальная стоимость кредита может вырасти за счет отмены некоторых скидок и ужесточения требований к страхованию для рискованных групп.

Можно ли получить кредит с долгом по рассрочке?

Можно, но лимит суммы будет значительно ниже, так как банк вычтет сумму платежа по рассрочке из вашего свободного дохода при расчете ПДН.

Что важнее: срок кредита или размер платежа?

Для одобрения критически важен именно ежемесячный платеж. Удлинение срока помогает снизить нагрузку, чтобы вписаться в нормативы ЦБ.

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