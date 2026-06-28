Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Astronomy & Astrophysics опубликовал сценарий трансформации Солнца в красного гиганта
Восемь лет полета к Меркурию позади: теперь космическую миссию отделяет от провала всего один маневр
Этого ждали годами: в России окончательно закрыли серые зоны в расчетах и кредитовании
Не спорткар, а мечта: эксперты назвали 26 автомобилей, которые идеально подходят после 60 лет
Денег на жилье больше не дадут: закрыт доступ к ипотеке для миллионов граждан в России
Еда превращается в яд: игнорирование внутренних часов запускает необратимый сбой организма
Билет в один конец: почему выезд за рубеж без медицинской страховки может оставить без штанов
Омск: Производство шин для самосвалов в Советском округе будет выбрасывать 228 тонн веществ в год
В Железногорске дорожное полотно на Разветьевской недостроили из-за неверной сметы

Справки больше не потребуются: алгоритмы Социального фонда возьмут выплаты больничных на себя

Экономика

Социальный фонд России переводит назначение пособий на полностью автоматизированный алгоритм. С 1 июля 2026 года ведомство меняет протокол обработки данных для четырех видов выплат, включая больничные и пособия по беременности. Теперь профильные службы опираются на цифровой след граждан, зафиксированный в индивидуальных лицевых счетах.

Врач оформляет документы
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Врач оформляет документы

Цифровой разворот Социального фонда

Реформа рынка труда требует от государства технологической гибкости. Вместо того чтобы перекладывать бремя сбора справок на граждан или работодателей, ведомство использует цифровые платформы для накопления и обработки данных. Ранее любое страховое событие влекло за собой цепочку запросов, что замедляло транзакции. Теперь система работает по принципу "бесшовного" администрирования.

"Переход на прямые данные из счетов — это фундаментальная расчистка бюрократических завалов, позволяющая экономике работать быстрее в условиях дефицита кадров", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Как меняется алгоритм сбора сведений

Новый порядок охватывает пособия по временной нетрудоспособности, выплаты по беременности и родам, а также ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Отдельно выделено единовременное пособие при рождении ребенка. Обновленная модель исключает дублирование данных. Работодатель выступает в роли поставщика информации только при обнаружении системных лакун, а не по умолчанию.

Процедура Механика 2026 года
Запрос данных Автоматическая выборка из ИЛС
Роль работодателя Только корректировка пропусков

Снижение транзакционных издержек для бизнеса тесно связано с оптимизацией трудового законодательства. Когда процесс расчета пособий переходит под эгиду ИИ, риски ошибок при ручном вводе стремятся к нулю.

"Автоматизация дисциплинирует бухгалтерию, так как любая ошибка в отчетности моментально высвечивается системой контроля", — подчеркнула бухгалтер Наталья Громова.

Ставка на проактивность

Процесс является частью масштабной реформы, стартовавшей в 2022 году. Цель остается неизменной: трансформация взаимодействия государства и граждан в проактивный режим. Чиновник больше не проверяет стопки бумаг, систему перепроверяет код.

"Устранение лишних коммуникаций между фондом и компанией — это прямой вклад в производительность труда", — резюмировал экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли сотруднику уведомлять работодателя о наступлении страхового случая?

Да, формальное уведомление остается необходимой процедурой для корректного информирования штатных специалистов, однако предоставление подтверждающих справок отходит в прошлое.

Что произойдет, если в системе обнаружится нехватка данных?

Социальный фонд сгенерирует автоматический запрос к работодателю, который обязан оперативно предоставить недостающие сведения, чтобы не затягивать процесс выплаты.

Будут ли затронуты другие виды выплат, не указанные в перечне?

На данный момент регламент касается четырех конкретных пособий, связанных с нетрудоспособностью и материнством.

Изменится ли сумма пособий из-за реформы?

Методика расчета выплат остается прерогативой действующего законодательства, меняется лишь процесс передачи данных.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, бухгалтер Наталья Громова, экономист по рынку труда Ирина Костина.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Седина старит лицо? 5 способов забыть о частом окрашивании и выглядеть моложе всех
Красота и стиль
Седина старит лицо? 5 способов забыть о частом окрашивании и выглядеть моложе всех
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Нефть
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Мир. Новости мира
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Популярное
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла

Известковый налет на резьбе превращает простой демонтаж смесителя в сложную инженерную задачу, где излишняя спешка чревата заменой всей сантехники.

Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Последние материалы
Этого ждали годами: в России окончательно закрыли серые зоны в расчетах и кредитовании
Не спорткар, а мечта: эксперты назвали 26 автомобилей, которые идеально подходят после 60 лет
Денег на жилье больше не дадут: закрыт доступ к ипотеке для миллионов граждан в России
Справки больше не потребуются: алгоритмы Социального фонда возьмут выплаты больничных на себя
Еда превращается в яд: игнорирование внутренних часов запускает необратимый сбой организма
Билет в один конец: почему выезд за рубеж без медицинской страховки может оставить без штанов
Омск: Производство шин для самосвалов в Советском округе будет выбрасывать 228 тонн веществ в год
В Железногорске дорожное полотно на Разветьевской недостроили из-за неверной сметы
Корейцы возвращаются через границы: один популярный кроссовер обрушил ожидания дилеров Китая
Квартира в отпуске: как подготовить дом к отъезду, чтобы он не превратился без вас в развалины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.