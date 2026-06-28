Справки больше не потребуются: алгоритмы Социального фонда возьмут выплаты больничных на себя

Социальный фонд России переводит назначение пособий на полностью автоматизированный алгоритм. С 1 июля 2026 года ведомство меняет протокол обработки данных для четырех видов выплат, включая больничные и пособия по беременности. Теперь профильные службы опираются на цифровой след граждан, зафиксированный в индивидуальных лицевых счетах.
Реформа рынка труда требует от государства технологической гибкости. Вместо того чтобы перекладывать бремя сбора справок на граждан или работодателей, ведомство использует цифровые платформы для накопления и обработки данных. Ранее любое страховое событие влекло за собой цепочку запросов, что замедляло транзакции. Теперь система работает по принципу "бесшовного" администрирования.
"Переход на прямые данные из счетов — это фундаментальная расчистка бюрократических завалов, позволяющая экономике работать быстрее в условиях дефицита кадров", — отметил макроэкономист Артём Логинов.
Новый порядок охватывает пособия по временной нетрудоспособности, выплаты по беременности и родам, а также ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Отдельно выделено единовременное пособие при рождении ребенка. Обновленная модель исключает дублирование данных. Работодатель выступает в роли поставщика информации только при обнаружении системных лакун, а не по умолчанию.
|Процедура
|Механика 2026 года
|Запрос данных
|Автоматическая выборка из ИЛС
|Роль работодателя
|Только корректировка пропусков
Снижение транзакционных издержек для бизнеса тесно связано с оптимизацией трудового законодательства. Когда процесс расчета пособий переходит под эгиду ИИ, риски ошибок при ручном вводе стремятся к нулю.
"Автоматизация дисциплинирует бухгалтерию, так как любая ошибка в отчетности моментально высвечивается системой контроля", — подчеркнула бухгалтер Наталья Громова.
Процесс является частью масштабной реформы, стартовавшей в 2022 году. Цель остается неизменной: трансформация взаимодействия государства и граждан в проактивный режим. Чиновник больше не проверяет стопки бумаг, систему перепроверяет код.
"Устранение лишних коммуникаций между фондом и компанией — это прямой вклад в производительность труда", — резюмировал экономист по рынку труда Ирина Костина.
Да, формальное уведомление остается необходимой процедурой для корректного информирования штатных специалистов, однако предоставление подтверждающих справок отходит в прошлое.
Социальный фонд сгенерирует автоматический запрос к работодателю, который обязан оперативно предоставить недостающие сведения, чтобы не затягивать процесс выплаты.
На данный момент регламент касается четырех конкретных пособий, связанных с нетрудоспособностью и материнством.
Методика расчета выплат остается прерогативой действующего законодательства, меняется лишь процесс передачи данных.
Известковый налет на резьбе превращает простой демонтаж смесителя в сложную инженерную задачу, где излишняя спешка чревата заменой всей сантехники.