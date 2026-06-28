Справки больше не потребуются: алгоритмы Социального фонда возьмут выплаты больничных на себя

Социальный фонд России переводит назначение пособий на полностью автоматизированный алгоритм. С 1 июля 2026 года ведомство меняет протокол обработки данных для четырех видов выплат, включая больничные и пособия по беременности. Теперь профильные службы опираются на цифровой след граждан, зафиксированный в индивидуальных лицевых счетах.

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Цифровой разворот Социального фонда

Реформа рынка труда требует от государства технологической гибкости. Вместо того чтобы перекладывать бремя сбора справок на граждан или работодателей, ведомство использует цифровые платформы для накопления и обработки данных. Ранее любое страховое событие влекло за собой цепочку запросов, что замедляло транзакции. Теперь система работает по принципу "бесшовного" администрирования.

"Переход на прямые данные из счетов — это фундаментальная расчистка бюрократических завалов, позволяющая экономике работать быстрее в условиях дефицита кадров", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Как меняется алгоритм сбора сведений

Новый порядок охватывает пособия по временной нетрудоспособности, выплаты по беременности и родам, а также ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Отдельно выделено единовременное пособие при рождении ребенка. Обновленная модель исключает дублирование данных. Работодатель выступает в роли поставщика информации только при обнаружении системных лакун, а не по умолчанию.

Процедура Механика 2026 года Запрос данных Автоматическая выборка из ИЛС Роль работодателя Только корректировка пропусков

Снижение транзакционных издержек для бизнеса тесно связано с оптимизацией трудового законодательства. Когда процесс расчета пособий переходит под эгиду ИИ, риски ошибок при ручном вводе стремятся к нулю.

"Автоматизация дисциплинирует бухгалтерию, так как любая ошибка в отчетности моментально высвечивается системой контроля", — подчеркнула бухгалтер Наталья Громова.

Ставка на проактивность

Процесс является частью масштабной реформы, стартовавшей в 2022 году. Цель остается неизменной: трансформация взаимодействия государства и граждан в проактивный режим. Чиновник больше не проверяет стопки бумаг, систему перепроверяет код.

"Устранение лишних коммуникаций между фондом и компанией — это прямой вклад в производительность труда", — резюмировал экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли сотруднику уведомлять работодателя о наступлении страхового случая?

Да, формальное уведомление остается необходимой процедурой для корректного информирования штатных специалистов, однако предоставление подтверждающих справок отходит в прошлое.

Что произойдет, если в системе обнаружится нехватка данных?

Социальный фонд сгенерирует автоматический запрос к работодателю, который обязан оперативно предоставить недостающие сведения, чтобы не затягивать процесс выплаты.

Будут ли затронуты другие виды выплат, не указанные в перечне?

На данный момент регламент касается четырех конкретных пособий, связанных с нетрудоспособностью и материнством.

Изменится ли сумма пособий из-за реформы?

Методика расчета выплат остается прерогативой действующего законодательства, меняется лишь процесс передачи данных.

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