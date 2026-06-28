Ловушка для абитуриента: как мошенники "угоняют" Госуслуги через поддельные сайты вузов

Абитуриенты стали мишенью для мошенников в период старта приемной кампании. Атаки злоумышленников сфокусированы на краже личных данных через поддельные сообщества университетов в социальных сетях. Использование фишинговых порталов ставит под удар доступ к профилям на "Госуслугах", что открывает преступникам путь к финансовым махинациям.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ поступление

Как работают фишинговые группы

Преступники создают копии официальных страниц вузов, имитируя активность приемных комиссий. Визуальная составляющая страниц исключает подозрения у абитуриентов, привыкших искать информацию в соцсетях. Администраторы фейковых сообществ оперативно отвечают на запросы, создавая иллюзию легитимного взаимодействия. Подобные стратегии влияния схожи с методами воздействия на рынок агробизнеса, где перестраиваются привычные цепочки поставок под видом новых выгодных предложений.

"Основная цель таких площадок — сбор учетных данных. Абитуриента убеждают пройти якобы техническую проверку личности, после чего он добровольно передает код для входа, что равносильно передаче ключей от банковского счета", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по комплаенсу Алексей Кузьмин.

Угроза несанкционированного доступа

Получив доступ к аккаунту на портале государственных услуг, мошенники используют историю операций для оформления кредитов или иных преступных действий. Сложность современных схем напоминает аукционные манипуляции, где за доступ к ресурсу платят высокую цену. Потеря контроля над цифровой личностью сегодня сопоставима с ущербом от неправильного юридического оформления выплат при увольнении, когда ошибки в документах лишают человека законных накоплений.

Признак официального вуза Признак мошеннической группы Наличие верификации (синяя галочка) Отсутствие знака подтверждения Ссылка на официальный домен. edu.ru Переход на сторонние или подозрительные домены

Статистика приемной кампании

Приемная кампания официально стартовала 20 июня. В первые сутки подали документы более 38,3 тысячи выпускников. Абитуриенты используют традиционные каналы подачи, аналогично тому, как технологический сектор проводит глубокие тесты новых систем для обеспечения их отказоустойчивости.

"Любой договор, где требуют подтверждение входа через сторонние ссылки, — это прямое нарушение комплаенса. Бдительность должна быть выше желания сэкономить время при подаче документов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru IT-юрист Алексей Кузнецов.

Рекомендации по безопасности

Роскачество напоминает: единственным безопасным способом подачи документов остаются личный визит, почтовые отправления и официальный портал "Госуслуги". Любые посредники или "помощники" по приему документов — это рискованные инвестиции в собственную цифровую безопасность. Как и крупные инфраструктурные стройки требуют четкого контроля, так и поступление требует внимательного изучения источников информации.

"Злоумышленники играют на нежелании поступающих вникать в административные регламенты. Проверяйте название группы в реестре на сайте вуза, прежде чем вводить свои данные", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности

Что делать, если я ввел данные на фишинговом сайте?

Немедленно смените пароль от учетной записи на портале "Госуслуги" и включите двухфакторную аутентификацию.

Могут ли мошенники взять кредит на мое имя?

Да, наличие доступа к подтвержденной учетной записи позволяет им подавать заявки на микрозаймы, поэтому важно оперативно отозвать разрешения.

Как понять, что сайт вуза настоящий?

Проверьте соответствие адреса в адресной строке официально заявленному на сайте министерства или учебного заведения.

Стоит ли доверять администраторам в соцсетях?

Официальные лица вуза никогда не запрашивают коды доступа или подтверждение личности через личные сообщения в сторонних мессенджерах.

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