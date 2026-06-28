Забыть о старых долгах не выйдет: новые правила в БКИ лишат кредитные истории слепых зон

Российская система финансового контроля становится прозрачнее. С 1 июля 2026 года меняется алгоритм фиксации данных в кредитных историях. Регулятор внедряет сквозной учет переуступок прав требования. Это исключит "потерю" информации о первоначальном заемщике при миграции кредитного портфеля между бюро.
Сейчас при продаже долга текущий кредитор фиксирует факт передачи, но цепочка владельцев часто обрывается. Если договор переходит в другое БКИ, связь с оригинальным банком теряется. С июля эта проблема уходит в прошлое. В истории начнет отражаться фигура первоначального кредитора, оформившего заем.
"Рынок требовал прозрачности цепочек владения активами. Консолидация данных позволит банкам точнее оценивать профиль заемщика, избегая слепых зон при оценке кредитоспособности", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Внедряется новый стандарт фиксации данных — по времени, а не только по дате. Детализация событий критически важна для автоматических систем скоринга. Банкам важно различать последовательность транзакций, совершенных в один календарный день, включая погашение долга и его временную просрочку.
|Текущий порядок
|Новый регламент
|Фиксация только даты события
|Фиксация даты и точного времени
|Разрыв цепочки при переуступке
|Постоянный след первоначального кредитора
Секьюритизация — процесс переупаковки кредитов в облигации. Раньше этот процесс создавал сложности для аналитиков долгового рынка. Теперь информация о том, кто именно продал кредит, станет обязательной частью истории. Это упрощает аудит финансовых обязательств и повышает надежность системы.
"Для риск-менеджмента точность времени — это вопрос качества машинного обучения. Модели будут реже ошибаться при классификации добросовестных заемщиков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Системный комплаенс требует четкой фиксации истории сделок. Государство планомерно переводит финансовое администрирование в цифровую среду, исключая человеческий фактор при передаче отчетности внутри банковской экосистемы.
"Дисциплина передачи данных — это фундамент финансовой стабильности. Теперь каждый шаг капитала будет под цифровым микроскопом", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по финмониторингу Ксения Руднева.
Это исключает запутанные схемы при перепродаже долгов коллекторам или другим банкам.
Время помогает алгоритмам понять, что просрочка была технической ошибкой, а не злостным уклонением.
Нет, банки обновляют систему самостоятельно в рамках нового регуляторного требования.
Доступ останется прежним, обновляется только глубина детализации отчетов в БКИ.
Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.