Забыть о старых долгах не выйдет: новые правила в БКИ лишат кредитные истории слепых зон

Российская система финансового контроля становится прозрачнее. С 1 июля 2026 года меняется алгоритм фиксации данных в кредитных историях. Регулятор внедряет сквозной учет переуступок прав требования. Это исключит "потерю" информации о первоначальном заемщике при миграции кредитного портфеля между бюро.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с кошельком

Система отслеживания кредиторов

Сейчас при продаже долга текущий кредитор фиксирует факт передачи, но цепочка владельцев часто обрывается. Если договор переходит в другое БКИ, связь с оригинальным банком теряется. С июля эта проблема уходит в прошлое. В истории начнет отражаться фигура первоначального кредитора, оформившего заем.

"Рынок требовал прозрачности цепочек владения активами. Консолидация данных позволит банкам точнее оценивать профиль заемщика, избегая слепых зон при оценке кредитоспособности", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Временная шкала событий

Внедряется новый стандарт фиксации данных — по времени, а не только по дате. Детализация событий критически важна для автоматических систем скоринга. Банкам важно различать последовательность транзакций, совершенных в один календарный день, включая погашение долга и его временную просрочку.

Текущий порядок Новый регламент Фиксация только даты события Фиксация даты и точного времени Разрыв цепочки при переуступке Постоянный след первоначального кредитора

Целостность данных при секьюритизации

Секьюритизация — процесс переупаковки кредитов в облигации. Раньше этот процесс создавал сложности для аналитиков долгового рынка. Теперь информация о том, кто именно продал кредит, станет обязательной частью истории. Это упрощает аудит финансовых обязательств и повышает надежность системы.

"Для риск-менеджмента точность времени — это вопрос качества машинного обучения. Модели будут реже ошибаться при классификации добросовестных заемщиков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Оценка рисков и комплаенс

Системный комплаенс требует четкой фиксации истории сделок. Государство планомерно переводит финансовое администрирование в цифровую среду, исключая человеческий фактор при передаче отчетности внутри банковской экосистемы.

"Дисциплина передачи данных — это фундамент финансовой стабильности. Теперь каждый шаг капитала будет под цифровым микроскопом", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по финмониторингу Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о кредитных историях

Зачем видеть старого кредитора?

Это исключает запутанные схемы при перепродаже долгов коллекторам или другим банкам.

Как время влияет на рейтинг?

Время помогает алгоритмам понять, что просрочка была технической ошибкой, а не злостным уклонением.

Нужно ли подавать заявления?

Нет, банки обновляют систему самостоятельно в рамках нового регуляторного требования.

Изменится ли доступ к данным?

Доступ останется прежним, обновляется только глубина детализации отчетов в БКИ.

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