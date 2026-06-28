Панама: судовладельцы платят до 4 млн долларов сверх тарифа за проход без очереди

Геополитический тромб в Ормузском проливе превратился в финансовый допинг для Панамского канала. Регулятор ожидает, что выручка по итогам 2026 фискального года существенно превысит прогнозные 5,2 млрд долларов. Блокировка ближневосточной артерии заставила танкеры и газовозы искать спасения на западном маршруте. Администрация канала констатирует: трафик растет, а судовладельцы готовы платить миллионы за право пройти без очереди.

Фото: commons.wikimedia.org by Stan Shebs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Панамский канал

Аукционы за право прохода: 4 миллиона за маневр

Пропускная способность канала стала дефицитным товаром. Чтобы не терять время в заторах, капитаны участвуют в торгах. В апреле один из сухогрузов заплатил рекордные 4 млн долларов сверх тарифа только за возможность перепрыгнуть через очередь. Илья Эспино де Маротта, готовящаяся возглавить Управление Панамского канала, подтвердила: доходы "ощутимо превысят" расчетные показатели именно благодаря аукционам и росту числа транзитов.

"Это классический перегрев спроса при ограниченном предложении. Судовладельцы закладывают дикие издержки в стоимость фрахта, лишь бы не стоять на рейде неделями", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

На пике кризиса в Ормузе канал обрабатывал до 41 судна в сутки при норме в 34. Сейчас нагрузка стабилизировалась на отметке 38 бортов. Бронирование на летние месяцы идет плотно. Прозрачность аукционной платформы позволяет регулятору эффективно администрировать денежные потоки, превращая логистический хаос в чистую прибыль для бюджета.

Энергетический разворот: США заменяют Катар

Закрытие путей в Персидском заливе из-за конфликта вокруг Ирана выбило с рынка ключевых игроков, включая Катар. Покупатели в Японии, Китае и Южной Корее моментально переориентировались на американских поставщиков. Теперь СПГ-танкеры из США идут через Панаму сплошным потоком. В среднем шлюзы пропускают по одному газовозу в день. Это радикальное изменение: ранее почти весь американский ресурс поглощала Европа, замещая российский газ.

Параметр трафика Показатель (2026 ф. г.) Прогнозная выручка Свыше $5,2 млрд Суточная загрузка (пик) 41 судно Стоимость пропуска вне очереди До $4 млн за судно

Потоки нефти также изменили русло. Американская марка WTI активно вытесняет конкурентов на азиатских НПЗ. Для Панамы этот экспортный бум стал неожиданным, но крайне выгодным подарком. Институциональная устойчивость канала позволяет справляться с нагрузкой, несмотря на климатические риски и засухи прошлых лет, которые ранее ограничивали осадку судов.

"Рынок ГСМ крайне чувствителен к длине плеча доставки. Любой сбой в традиционных точках транзита мгновенно надувает ценник в альтернативных хабах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Инвестиции в бетон: план на 8,5 миллиардов

Эспино де Маротта, инженер с 40-летним стажем, готовит масштабную стройку. Стратегический план на десятилетие включает создание новой дамби, водохранилища и прокладку трубопровода для сжиженного газа. Общая смета — 8,5 млрд долларов. Это необходимо для стабилизации уровня воды и диверсификации доходов. Канал намерен не только проводить суда, но и контролировать перевалку в собственных портах.

Политика вносит свои коррективы. Власти Панамы уже зачистили портовый сектор от влияния китайских операторов, расторгнув контракты с гонконгской CK Hutchison. Контроль передан структурам Maersk и MSC. Для финансирования новых амбиций канал планирует выйти на международные долговые рынки и привлечь кредиты от институциональных инвесторов.

"Для инвестора облигации канала — это квазигосударственный долг с высокой ликвидностью. Но риски проектного финансирования здесь завязаны на долгосрочную стабильность мировой торговли", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о работе Панамского канала

Почему судам приходится платить по 4 млн долларов сверх нормы?

Это цена времени. При высокой волатильности цен на нефть и газ простой судна на рейде обходится дороже, чем аукционный взнос за право немедленного прохода через шлюзы.

Как ситуация в Иране влияет на канал в Центральной Америке?

Блокировка Ормузского пролива парализует экспорт из Катара и Саудовской Аравии. Это вынуждает азиатских импортеров покупать сырье в США, а кратчайший путь из Мексиканского залива в Азию лежит именно через Панамский канал.

Зачем каналу собственный трубопровод?

Это страховка на случай экстремальной засухи. Если уровень воды в озере Гатун упадет ниже критического и тяжелые танкеры не смогут зайти в шлюзы, топливо будут перекачивать по трубе между океанами.

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