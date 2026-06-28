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Mercedes eActros достиг показателей Tesla Semi по энергопотреблению в ходе тестов

Экономика » Производство » Автопром

Mercedes-Benz завершил серию испытаний магистрального электротягача eActros в условиях жесткой европейской зимы. Электрический 36-тонный состав продемонстрировал энергоэффективность на уровне 1,2 кВт·ч на километр пути. Такие показатели вплотную приближают немецкую разработку к результатам Tesla Semi, которая долгое время считалась недосягаемым эталоном индустрии. Испытания проходили на реальных логистических маршрутах в Германии при отрицательных температурах.

Мерседес-Бенц, эмблема
Фото: Wikimedia Commons by Endlezz is licensed under GNU Free Documentation License
Мерседес-Бенц, эмблема

Логика эффективности: как холод влияет на батарею

Зимние условия — критический фильтр для коммерческого электротранспорта. Электронные системы управления должны балансировать между обогревом кабины, поддержанием рабочей температуры ячеек и тяговым усилием. Расход в 1,2 кВт·ч на километр при полной загрузке подтверждает, что инженерам удалось минимизировать паразитные потери. Это горькое лекарство для скептиков, которые предрекали коллапс "зеленой" логистики при первых заморозках.

"Такая цифра при 36 тоннах общей массы — это прямой сигнал рынку. Мы видим не просто эксперимент, а готовность платформы к эксплуатации в условиях температурных качелей без потери маржинальности рейса", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Mercedes-Benz делает ставку на прецизионное администрирование энергопотоков. Программные алгоритмы eActros оптимизируют рекуперацию и распределение мощности в зависимости от рельефа и сцепления с дорогой. Цифровизация управления позволяет удерживать график потребления энергии в узком коридоре, избегая перегрева или избыточного разряда. Это обеспечивает прогнозируемость логистических циклов, что критично для крупных флотов.

Сравнение характеристик: Mercedes против Tesla

Рынок тяжелых перевозок переходит на язык цифр. Главный вопрос для инвесторов — стоимость перевозки тонны груза на километр. Если раньше Tesla Semi была единственным игроком, обещающим радикальное снижение издержек, то теперь институциональные конкуренты из Европы выровняли позиции. Сравнение паспортных и реальных данных показывает, что технологический разрыв между "старой" школой автопрома и техногигантами из Кремниевой долины практически нивелирован.

Параметр сравнения Mercedes eActros (Тест) Tesla Semi (Прогноз/Данные)
Энергопотребление (кВт·ч/км) 1,2 1,1 — 1,3
Температурный режим Зима (Германия) Умеренный / Идеальный
Общая масса автопоезда (т) 36 37

"Магистральные перевозки — это бизнес на кончиках пальцев. Если расходы на энергию в зимний период прогнозируются с точностью до 5%, банки охотнее дают лизинг на такие машины", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Будущее тяжелой логистики: когда дизель уйдет в историю

Перегрев экономики в сегменте ДВС-грузовиков очевиден: экологические штрафы и налоги на выбросы делают эксплуатацию старых машин "дорогим удовольствием". Переход на электрическую тягу в тяжелом классе — не дань моде, а необходимость выживания в рамках новых регуляторных правил. Успех eActros подтверждает: современные платформы способны выдерживать нагрузки без деградации батарей даже в агрессивной среде.

"Инвестиционный климат в сфере транспортного машиностроения сейчас смещается в сторону софта и систем управления батареями. Тот, кто решит проблему зимнего пробега, заберет весь рынок", — объяснил специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Интеграция ИИ в госуправление перевозками и прозрачность цифровых платформ мониторинга позволят компаниям быстрее амортизировать стоимость электрогрузовиков. Машина перестает быть просто механизмом, превращаясь в высокопроизводительный терминал, эффективность которого зависит от качества программного кода не меньше, чем от емкости аккумулятора.

Ответы на популярные вопросы об электрогрузовиках

Насколько снижается запас хода зимой?

В среднем современные системы терморегуляции позволяют удерживать падение пробега в пределах 15-20%, что значительно лучше показателей электрокаров прошлых поколений.

Как быстро заряжается такой тягач?

При использовании мощных зарядных станций мощностью от 400 кВт зарядка до 80% занимает около часа, что сопоставимо с обязательным перерывом водителя на отдых.

Дороже ли обслуживание электрогрузовика?

Нет, затраты на ТО ниже за счет отсутствия сложной трансмиссии, масляных систем и системы очистки выхлопных газов, однако капитальные затраты на покупку пока остаются выше.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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