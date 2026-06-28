Илон Маск внедряет вертикальную интеграцию добычи газа для нужд космодрома в Техасе

SpaceX планирует в следующем месяце начать строительство восьмимильной газовой магистрали Starpipe для снабжения космодрома в Техасе. Проект нацелен на радикальное ускорение графика запусков Starship. Согласно документам, поданным структурой Lone Star Mineral Development в железнодорожную комиссию Техаса, трубопровод должен заработать к 26 января. Это решение — не просто стройка, а переход к модели полной автономности топливного цикла.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт заклинившего крана

Логистика против амбиций: зачем ракетам труба

Starship поглощает около 2,4 миллиона литров жидкого метана за один старт. Сейчас этот объем доставляют сотни автоцистерн. Такая схема логистически непригодна для реализации планов Маска по выводу на орбиту тысяч спутников Starlink и центров обработки данных с ИИ. Трубопровод Starpipe диаметром 16 дюймов способен обеспечить топливом гораздо большее количество пусков, чем разрешено текущими квотами FAA.

"Переход на трубопроводный метан — это жесткая необходимость. Автовозная логистика создает эффект бутылочного горлышка, который невозможно расширить при масштабировании до сотен пусков в год. Собственная инфраструктура — единственный способ сбить операционные расходы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Вертикальная интеграция: от скважины до орбиты

Маск внедряет стратегию тотального контроля цепочки поставок. SpaceX уже подписала более сотни договоров аренды участков для добычи нефти и газа в Техасе. Компания намерена построить на Starbase завод по сжижению газа, превращая сырье из недр в ракетный метан на месте. Это прямое вторжение в зону компетенций энергетических гигантов, продиктованное техпроцессом.

Параметр Детали проекта Starpipe Протяженность 13 километров (8 миль) Диаметр трубы 406 мм (16 дюймов) Целевой объект Завод по сжижению газа в Starbase Срок запуска Январь 2027 года

Собственная генерация энергии критически важна для следующего этапа — развертывания спутниковой группировки нового типа. В документах к IPO указано, что суммарная мощность космической инфраструктуры Маска может составить до 20% от энергосети США. Это потребует беспрецедентной стабильности поставок углеводородов для вывода нагрузки.

"Здесь мы видим классический антимонопольный риск. SpaceX становится вертикально интегрированным холдингом, который контролирует ресурс от скважины до конечной услуги на орбите. Для регуляторов это станет серьезным вызовом при оценке стоимости контрактов", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Инфраструктурный вызов и позиция регуляторов

Для реализации проекта SpaceX договаривается об аренде 34 гектаров земли в порту Браунсвилл сроком на 50 лет. Регуляторы внимательно изучают инженерные планы, поданные в Инженерный корпус армии США. Использование ресурсов — горькое, но необходимое лекарство для технологического рывка. Без собственной трубы Starbase останется лишь экспериментальной площадкой, а не промышленным портом для Луны и Марса.

"Добыча и транспортировка газа — это жестко зарегулированная сфера с массой экологических обременений. Для компании без опыта в нефтегазе это рискованный маневр, требующий идеального комплаенса, иначе проект утонет в судебных исках", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о проекте Starpipe

Зачем SpaceX собственный газопровод?

Для бесперебойной подачи метана, необходимого для массовых пусков Starship. Текущая доставка грузовиками не справляется с планами по увеличению частоты полетов до десятков и сотен в год.

Где пройдет Starpipe?

Труба длиной 13 километров соединит порт Браунсвилл с частным космодромом SpaceX Starbase в Техасе.

Будет ли компания сама добывать газ?

SpaceX уже заключила более 100 договоров аренды недр. Это указывает на намерение не только транспортировать, но и самостоятельно добывать топливо, страхуясь от ценовых колебаний на рынке.

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