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Власти России предоставят госсубсидии на глубокую переработку древесины в регионах Сибири

Экономика » Сырье » Лес

Правительство России приступает к радикальной терапии лесопромышленного комплекса. Вице-премьер Александр Новак по итогам заседания профильной подкомиссии 24 июня распорядился внедрить экстренный пакет мер поддержки для лесозаготовителей и переработчиков. Отрасль, традиционно ориентированная на экспорт, столкнулась с жестким тромбозом логистических каналов и закрытием премиальных рынков. Механизмы свободного рынка в текущем контуре не справляются. Регулятор переходит к прямому администрированию инвестиционных процессов, чтобы не допустить деградации производственных мощностей.

Природа Калининградской области, сосна, лес
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Природа Калининградской области, сосна, лес

Цифровой щит: инъекции капитала в деревообработку

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) объявлен зоной повышенного внимания государства. Система требует не косметического ремонта, а глубокой модернизации. Текущая рентабельность съедается логистическим плечом и ростом издержек на запчасти для импортной техники. Правительство планирует залить пожар налогами и дешевыми деньгами. В приоритете — создание замкнутых циклов внутри страны, от лесосеки до глубокой химии древесины. Это не просто помощь, это требование к бизнесу менять модель потребления ресурсов.

"Отрасль перегрета проблемами сбыта, и без налогового демпфера или субсидирования процентных ставок мы увидим серию корпоративных дефолтов. Государство обязано выступить гарантом спроса", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ключевым инструментом станет промышленная ипотека и льготные кредиты на обновление станочного парка. Регулятор делает ставку на ИИ-мониторинг вырубок и создание единой платформы для администрирования лесных договоров. Прозрачность — это цена, которую бизнес заплатит за господдержку. Серые схемы экспорта кругляка будут выжигаться через цифровые реестры, оставляя место только для глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

Инструмент поддержки Ожидаемый эффект
Субсидирование логистики Снижение себестоимости экспорта на 15-20%
Льготный лизинг техники Замена ушедших брендов на отечественные и азиатские аналоги

Инфраструктурный маневр: как вывезти лес

Транспортный коллапс на восточном полигоне остается главной угрозой для сектора. Пропускная способность железных дорог — это "бутылочное горлышко", которое блокирует инвестиционный климат в Сибири и на Дальнем Востоке. Новак поручил синхронизировать графики отгрузок лесохимии с мощностями РЖД. Это горькое лекарство для перевозчиков, но без принудительного квотирования мест для лесных грузов отрасль встанет. Модернизация инфраструктуры теперь рассматривается как вопрос национальной экономической безопасности.

"Логистическая петля затягивается. Если правительство не обеспечит ритмичность поставок, никакие налоговые льготы не спасут заводы от остановки конвейеров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Разработка предложений по поддержке завершится в ближайшие недели. Новые правила игры затронут каждого игрока — от крупных холдингов до малых лесничеств. Регулятор не просто дает рыбу, он строит новую систему распределения улова. В условиях санкций лесная промышленность должна стать не сырьевым придатком, а технологичным кластером. Иначе накопленные долги и перегрев себестоимости приведут к системному кризису, который будет крайне сложно купировать одними лишь денежными вливаниями.

"Сделки в ЛПК сейчас проходят под микроскопом. Любое несоответствие экологическим нормам или налоговым правилам лишит компанию доступа к государственному кормилу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Ответы на популярные вопросы о поддержке лесной отрасли

Какую именно помощь получит лесной бизнес?

Речь идет о комплексе мер: от прямых субсидий на перевозку продукции до обнуления ввозных пошлин на оборудование для глубокой переработки древесины.

Поможет ли это снизить цены на пиломатериалы внутри России?

Стимулирование внутреннего рынка — приоритетная задача. Избыток предложения, который раньше уходил в Европу, должен стабилизировать цены внутри страны.

Кто может рассчитывать на льготы?

Предприятия, подтвердившие статус переработчика и использующие цифровые системы прослеживаемости древесины. Для "черных лесорубов" фискальный климат только ужесточится.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, юрист по налоговому праву Денис Прохоров
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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