Мировой рынок никеля сократит профицит до 20 тысяч тонн к 2026 году по прогнозу экспертов

Мировой рынок никеля переходит от фазы агрессивного перенасыщения к контролируемому балансу. Индонезия, выступающая в роли ключевого маркетмейкера, начала жестко администрировать предложение.

Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Никель

Это горькое, но стабилизирующее лекарство для отрасли, которая долгие годы страдала от избыточного давления сырьевой массы. Регуляторные рычаги Джакарты фактически определяют правила игры на ближайшую пятилетку.

Логика профицита: цифры и прогнозы

Прогноз "Норильского никеля" фиксирует смену индустриального цикла. Избыток металла на складах начинает таять. В 2026 году рынок столкнется с микроскопическим по мировым меркам профицитом в 20 тысяч тонн. Для сравнения: это лишь малая доля от общего объема потребления, который вырастет на 2%. Однако к 2027 году дисбаланс вновь расширится до 55 тысяч тонн, если производители не синхронизируют темпы добычи с реальным спросом.

"Рынок фундаментально перегрет дешевым предложением прошлых лет. Сейчас мы видим попытку институциональной коррекции. Индонезия закручивает гайки, понимая, что низкая маржинальность убивает инвестиционный климат в долгосрочной перспективе", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Китайский фактор: лом против концентрата

Главный потребитель никеля — сталелитейная промышленность — меняет структуру администрирования ресурсов. Китайские заводы массово переходят на использование вторичного сырья. Лом вытесняет первичный никель в производстве нержавейки. Этот технологический маневр сдерживает рост цен даже при увеличении выплавки стали. Отрасль спасает лишь переход на марку 316, где содержание никеля выше, чем в стандартных сплавах.

Показатель Прогноз на 2026-2027 гг. Рост мирового потребления ~2% год к году Профицит рынка (2026) 20 тыс. тонн Профицит рынка (2027) 55 тыс. тонн

Параллельно растут секторы специальных сплавов и аккумуляторных технологий. Энергопереход требует высокой прочности и электропроводности. Это создает защитный барьер для цен. Спрос здесь более устойчив к рыночным колебаниям, чем в массовом сегменте товаров народного потребления. Цифровизация промышленного производства только усиливает эту тенденцию.

"Для инвесторов важно понимать: эра бесконтрольного роста добычи закончилась. Теперь во главе угла — прозрачность квот и экологический комплаенс. Те, кто не впишется в новые стандарты, просто потеряют лицензии на экспорт", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Индонезийский риск и регуляторная неопределенность

Индонезия удерживает руку на пульте управления отраслью. Объемы утвержденных квот и фактическая добыча — параметры, которые могут измениться одним росчерком пера чиновника в Джакарте. Дефицит серы, необходимой для переработки никеля, выступает естественным тормозом производства. Любое регуляторное решение здесь моментально транслируется в биржевые котировки по всему миру.

"Мы наблюдаем классический пример того, как государство берет под контроль хаотичный рынок. Это стабилизирует доходы бюджета, но создает нервозность для крупных корпоративных потребителей, привыкших к дешевому металлу", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru аналитик долгового рынка Мария Бубцева.

Ответы на популярные вопросы о рынке никеля

Почему цены не растут при сокращении профицита?

Китай перестроил логистику и активно использует стальной лом. Это снижает зависимость от поставок первичного металла. Рынок сбалансирован, но не дефицитен.

Как Индонезия влияет на ситуацию?

Через систему экспортных квот и экологические проверки. Ограничение предложения поддерживает цены на уровне, который позволяет добывающим компаниям сохранять рентабельность.

Есть ли риск обвала цен?

Только в случае резкого замедления сектора электромобилей. Но рост в сегменте аккумуляторов и спецсталей пока перекрывает негативные макроэкономические тренды.

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