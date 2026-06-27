Мировой рынок никеля сократит профицит до 20 тысяч тонн к 2026 году по прогнозу экспертов

Мировой рынок никеля переходит от фазы агрессивного перенасыщения к контролируемому балансу. Индонезия, выступающая в роли ключевого маркетмейкера, начала жестко администрировать предложение.
Это горькое, но стабилизирующее лекарство для отрасли, которая долгие годы страдала от избыточного давления сырьевой массы. Регуляторные рычаги Джакарты фактически определяют правила игры на ближайшую пятилетку.
Прогноз "Норильского никеля" фиксирует смену индустриального цикла. Избыток металла на складах начинает таять. В 2026 году рынок столкнется с микроскопическим по мировым меркам профицитом в 20 тысяч тонн. Для сравнения: это лишь малая доля от общего объема потребления, который вырастет на 2%. Однако к 2027 году дисбаланс вновь расширится до 55 тысяч тонн, если производители не синхронизируют темпы добычи с реальным спросом.
"Рынок фундаментально перегрет дешевым предложением прошлых лет. Сейчас мы видим попытку институциональной коррекции. Индонезия закручивает гайки, понимая, что низкая маржинальность убивает инвестиционный климат в долгосрочной перспективе", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Главный потребитель никеля — сталелитейная промышленность — меняет структуру администрирования ресурсов. Китайские заводы массово переходят на использование вторичного сырья. Лом вытесняет первичный никель в производстве нержавейки. Этот технологический маневр сдерживает рост цен даже при увеличении выплавки стали. Отрасль спасает лишь переход на марку 316, где содержание никеля выше, чем в стандартных сплавах.
|Показатель
|Прогноз на 2026-2027 гг.
|Рост мирового потребления
|~2% год к году
|Профицит рынка (2026)
|20 тыс. тонн
|Профицит рынка (2027)
|55 тыс. тонн
Параллельно растут секторы специальных сплавов и аккумуляторных технологий. Энергопереход требует высокой прочности и электропроводности. Это создает защитный барьер для цен. Спрос здесь более устойчив к рыночным колебаниям, чем в массовом сегменте товаров народного потребления. Цифровизация промышленного производства только усиливает эту тенденцию.
"Для инвесторов важно понимать: эра бесконтрольного роста добычи закончилась. Теперь во главе угла — прозрачность квот и экологический комплаенс. Те, кто не впишется в новые стандарты, просто потеряют лицензии на экспорт", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Индонезия удерживает руку на пульте управления отраслью. Объемы утвержденных квот и фактическая добыча — параметры, которые могут измениться одним росчерком пера чиновника в Джакарте. Дефицит серы, необходимой для переработки никеля, выступает естественным тормозом производства. Любое регуляторное решение здесь моментально транслируется в биржевые котировки по всему миру.
"Мы наблюдаем классический пример того, как государство берет под контроль хаотичный рынок. Это стабилизирует доходы бюджета, но создает нервозность для крупных корпоративных потребителей, привыкших к дешевому металлу", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru аналитик долгового рынка Мария Бубцева.
Китай перестроил логистику и активно использует стальной лом. Это снижает зависимость от поставок первичного металла. Рынок сбалансирован, но не дефицитен.
Через систему экспортных квот и экологические проверки. Ограничение предложения поддерживает цены на уровне, который позволяет добывающим компаниям сохранять рентабельность.
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