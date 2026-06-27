Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сельхозпроизводителям Хабаровска компенсируют 90% затрат на разработку проектов мелиорации земель
Ваше место в офисе неприкосновенно: правовой статус Крыма и Севастополя запретил любые чистки
Интеллект трехлетнего ребёнка в теле кота: почему питомец ни в коем случае не должен скучать
Волгоград: экологи завершили мониторинг радиационного фона после ракетной атаки
Сделка с совестью на АЗС: почему замена на АИ-92 может обернуться скрытым риском для двигателя
Мусорный оператор в Чегдомыне выплатит 190 тысяч за отказ от добровольного перерасчета
Вода превратилась в ловушку: всплеск смертей в Омске заставил власти ввести жесткие рейды
В Воронеже АЗС блокируют подачу топлива: что скрывает "режим красной кнопки"
Омская компания Продцентр уходит с рынка чая после двадцати лет работы в регионе

Мировой рынок никеля сократит профицит до 20 тысяч тонн к 2026 году по прогнозу экспертов

Экономика » Сырье » Металлы

Мировой рынок никеля переходит от фазы агрессивного перенасыщения к контролируемому балансу. Индонезия, выступающая в роли ключевого маркетмейкера, начала жестко администрировать предложение.

Никель
Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Никель

Это горькое, но стабилизирующее лекарство для отрасли, которая долгие годы страдала от избыточного давления сырьевой массы. Регуляторные рычаги Джакарты фактически определяют правила игры на ближайшую пятилетку.

Логика профицита: цифры и прогнозы

Прогноз "Норильского никеля" фиксирует смену индустриального цикла. Избыток металла на складах начинает таять. В 2026 году рынок столкнется с микроскопическим по мировым меркам профицитом в 20 тысяч тонн. Для сравнения: это лишь малая доля от общего объема потребления, который вырастет на 2%. Однако к 2027 году дисбаланс вновь расширится до 55 тысяч тонн, если производители не синхронизируют темпы добычи с реальным спросом.

"Рынок фундаментально перегрет дешевым предложением прошлых лет. Сейчас мы видим попытку институциональной коррекции. Индонезия закручивает гайки, понимая, что низкая маржинальность убивает инвестиционный климат в долгосрочной перспективе", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Китайский фактор: лом против концентрата

Главный потребитель никеля — сталелитейная промышленность — меняет структуру администрирования ресурсов. Китайские заводы массово переходят на использование вторичного сырья. Лом вытесняет первичный никель в производстве нержавейки. Этот технологический маневр сдерживает рост цен даже при увеличении выплавки стали. Отрасль спасает лишь переход на марку 316, где содержание никеля выше, чем в стандартных сплавах.

Показатель Прогноз на 2026-2027 гг.
Рост мирового потребления ~2% год к году
Профицит рынка (2026) 20 тыс. тонн
Профицит рынка (2027) 55 тыс. тонн

Параллельно растут секторы специальных сплавов и аккумуляторных технологий. Энергопереход требует высокой прочности и электропроводности. Это создает защитный барьер для цен. Спрос здесь более устойчив к рыночным колебаниям, чем в массовом сегменте товаров народного потребления. Цифровизация промышленного производства только усиливает эту тенденцию.

"Для инвесторов важно понимать: эра бесконтрольного роста добычи закончилась. Теперь во главе угла — прозрачность квот и экологический комплаенс. Те, кто не впишется в новые стандарты, просто потеряют лицензии на экспорт", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Индонезийский риск и регуляторная неопределенность

Индонезия удерживает руку на пульте управления отраслью. Объемы утвержденных квот и фактическая добыча — параметры, которые могут измениться одним росчерком пера чиновника в Джакарте. Дефицит серы, необходимой для переработки никеля, выступает естественным тормозом производства. Любое регуляторное решение здесь моментально транслируется в биржевые котировки по всему миру.

"Мы наблюдаем классический пример того, как государство берет под контроль хаотичный рынок. Это стабилизирует доходы бюджета, но создает нервозность для крупных корпоративных потребителей, привыкших к дешевому металлу", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru аналитик долгового рынка Мария Бубцева.

Ответы на популярные вопросы о рынке никеля

Почему цены не растут при сокращении профицита?

Китай перестроил логистику и активно использует стальной лом. Это снижает зависимость от поставок первичного металла. Рынок сбалансирован, но не дефицитен.

Как Индонезия влияет на ситуацию?

Через систему экспортных квот и экологические проверки. Ограничение предложения поддерживает цены на уровне, который позволяет добывающим компаниям сохранять рентабельность.

Есть ли риск обвала цен?

Только в случае резкого замедления сектора электромобилей. Но рост в сегменте аккумуляторов и спецсталей пока перекрывает негативные макроэкономические тренды.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик долгового рынка Мария Бубцева
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Такого позора ещё не было: поступок Анастасии Волочковой в аэропорту довёл Сергея Зверева до стресса
Шоу-бизнес
Такого позора ещё не было: поступок Анастасии Волочковой в аэропорту довёл Сергея Зверева до стресса
Грандиозный ход Си: Китай полностью подминает под себя разрушенный Иран ради нефти
Мир. Новости мира
Грандиозный ход Си: Китай полностью подминает под себя разрушенный Иран ради нефти
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Популярное
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры

В Восточной Сибири возник серьезный дисбаланс на рынке нефтепродуктов, который привел к транспортному коллапсу и экстренному вмешательству региональных властей.

Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Последние материалы
Мусорный оператор в Чегдомыне выплатит 190 тысяч за отказ от добровольного перерасчета
Вода превратилась в ловушку: всплеск смертей в Омске заставил власти ввести жесткие рейды
Мировой рынок никеля сократит профицит до 20 тысяч тонн к 2026 году по прогнозу экспертов
В Воронеже АЗС блокируют подачу топлива: что скрывает "режим красной кнопки"
Омская компания Продцентр уходит с рынка чая после двадцати лет работы в регионе
Новый инструмент поддержки общественных инициатив запустили в Тюменской области
Север больше не пугает холодом: выплаты в Мурманской области заставили Москву сдать позиции
В Твери улица Ленина и спальные районы признаны опасными для пешеходов из-за ям
В Тамбове искусственный интеллект станет обязательным условием для получения кредитов АПК
В полёт с другом: какие фатальные ошибки допускают владельцы при перевозке собаки в самолёте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.