Платить в пустоту больше не придётся: с 1 сентября изменится порядок приёмки работ в МКД

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Экономика

С 1 сентября 2026 года в многоквартирных домах России меняется алгоритм приемки работ по ремонту и содержанию общего имущества. Регулятор внедряет единый формат актов, чтобы исключить разночтения между жильцами и управляющими организациями. Порядок и жесткие сроки утвердит Минстрой.

многоквартирный дом
Фото: commons.wikimedia.org by Tvretv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
многоквартирный дом

Единый стандарт актов приемки

Для бизнеса и управляющих компаний наступает период жесткого администрирования. Единый регламент мониторинга операций - это попытка уйти от непрозрачных трат. Новый акт — это не формальность, а юридический щит для собственника. Жильцам необходимо четко видеть исполнителя, временные интервалы работ и сметную базу. Это вынудит УК перейти к подотчетности.

"Система платежей в ЖКХ часто страдает от дефицита данных. Единые формы актов позволят оцифровать рынок услуг, аналогично тому, как новые правила для МФО привели в норму договоры займа. Собственник наконец получит измеримый результат вместо абстрактных счетов", — разъяснил эксперт по тарифам ЖКХ Артём Рабов.

Прозрачность и ответственность советов

Второе изменение касается легитимности органов самоуправления. Протоколы избрания членов совета станут обязательными к подписанию каждым избранным лицом.

Сейчас многие вопросы в топливном кризисе или при распределении продовольственных цен решаются централизованно. В жилье же вектор направлен на делегирование полномочий. Укрупнение совета и наделение полномочиями не только председателя, но и рядовых членов — способ снизить риск саботажа и повысить качество контроля за инфраструктурой региона.

"Корпоративное право в малом масштабе требует дисциплины. Личная подпись в протоколе — это не бюрократия, а фиксация ответственности перед соседями. Без этого механизм принятия решений напоминает остановленное производство, где никто не несет убытков", — подчеркнул юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Сравнение полномочий

Параметр Было Станет (с 2026)
Акт приемки Свободная форма Единый госстандарт
Протокол совета Устная фиксация Письменная подпись каждого члена

"Подобная жесткость в структуре торговли или недвижимости всегда ведет лишь к росту качества. Регулирование дисциплинирует игроков, исключая серые схемы", — констатировала юрист Татьяна Федорова.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ

Обязаны ли члены совета присутствовать лично при приемке работ?

Новые правила требуют участия уполномоченных лиц в приемке, что повышает уровень контроля за качеством услуг.

Можно ли переголосовать решение совета о полномочиях председателя?

Вопросы взаимодействия с управляющей компанией решаются общим собранием собственников, которое вправе менять структуру управления.

Что изменится в платежках после введения новых актов?

Прозрачность приемки работ позволит обоснованно требовать перерасчета, если услуги оказаны ненадлежащего качества или отсутствуют.

Кто несет ответственность за ошибки в протоколе совета?

Юридическую ответственность несут лица, подписавшие документ, что исключает халатность при формализации решений.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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