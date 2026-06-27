Платить в пустоту больше не придётся: с 1 сентября изменится порядок приёмки работ в МКД

С 1 сентября 2026 года в многоквартирных домах России меняется алгоритм приемки работ по ремонту и содержанию общего имущества. Регулятор внедряет единый формат актов, чтобы исключить разночтения между жильцами и управляющими организациями. Порядок и жесткие сроки утвердит Минстрой.
Для бизнеса и управляющих компаний наступает период жесткого администрирования. Единый регламент мониторинга операций - это попытка уйти от непрозрачных трат. Новый акт — это не формальность, а юридический щит для собственника. Жильцам необходимо четко видеть исполнителя, временные интервалы работ и сметную базу. Это вынудит УК перейти к подотчетности.
"Система платежей в ЖКХ часто страдает от дефицита данных. Единые формы актов позволят оцифровать рынок услуг, аналогично тому, как новые правила для МФО привели в норму договоры займа. Собственник наконец получит измеримый результат вместо абстрактных счетов", — разъяснил эксперт по тарифам ЖКХ Артём Рабов.
Второе изменение касается легитимности органов самоуправления. Протоколы избрания членов совета станут обязательными к подписанию каждым избранным лицом.
Сейчас многие вопросы в топливном кризисе или при распределении продовольственных цен решаются централизованно. В жилье же вектор направлен на делегирование полномочий. Укрупнение совета и наделение полномочиями не только председателя, но и рядовых членов — способ снизить риск саботажа и повысить качество контроля за инфраструктурой региона.
"Корпоративное право в малом масштабе требует дисциплины. Личная подпись в протоколе — это не бюрократия, а фиксация ответственности перед соседями. Без этого механизм принятия решений напоминает остановленное производство, где никто не несет убытков", — подчеркнул юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
|Параметр
|Было
|Станет (с 2026)
|Акт приемки
|Свободная форма
|Единый госстандарт
|Протокол совета
|Устная фиксация
|Письменная подпись каждого члена
"Подобная жесткость в структуре торговли или недвижимости всегда ведет лишь к росту качества. Регулирование дисциплинирует игроков, исключая серые схемы", — констатировала юрист Татьяна Федорова.
Новые правила требуют участия уполномоченных лиц в приемке, что повышает уровень контроля за качеством услуг.
Вопросы взаимодействия с управляющей компанией решаются общим собранием собственников, которое вправе менять структуру управления.
Прозрачность приемки работ позволит обоснованно требовать перерасчета, если услуги оказаны ненадлежащего качества или отсутствуют.
Юридическую ответственность несут лица, подписавшие документ, что исключает халатность при формализации решений.
В Восточной Сибири возник серьезный дисбаланс на рынке нефтепродуктов, который привел к транспортному коллапсу и экстренному вмешательству региональных властей.