Деньги в последний день: как правильно рассчитать сотрудника при увольнении и не нарваться на штраф

Расчет при увольнении — это не просто выплата остатка зарплаты. Это финализация трудовых отношений, закрепленная жесткими нормами Трудового кодекса. Работодатель обязан погасить все обязательства в день прекращения договора. Просрочка недопустима. Она влечет административную ответственность перед ФНС и трудовыми инспекциями.

Фото: www.freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Free More info Мужчина увольняется

Что входит в финальный расчет

При уходе по собственному желанию сотрудник получает заработанные средства за фактически отработанное время. База для расчета включает оклад, премии и надбавки, предусмотренные локальными актами организации. Дополнительно работодатель компенсирует неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска. Сюда же относится и дополнительный отпуск, если он был предусмотрен условиями труда. Игнорирование этих выплат — прямое нарушение статьи 140 ТК РФ.

"Работодатель обязан не только выплатить оклад, но и учесть все стимулирующие надбавки. Если компания пытается урезать премии при расчете в последний день, это повод для обращения в трудовую инспекцию. Практика показывает, что суды встают на сторону работника, если в документах премия прописана как обязательная часть оплаты", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по трудовому праву Максим Ковалёв.

Выплаты при ликвидации и сокращении

Процедура сокращения штата требует расширенного финансового администрирования. Помимо стандартного расчета, организация выплачивает выходное пособие, равное среднему месячному заработку. Если бывший сотрудник не находит новую работу, за ним сохраняется средний доход на период трудоустройства за второй месяц.

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Для сезонных работников действуют иные коэффициенты — пособие рассчитывается исходя из двухнедельного среднего заработка. Региональные надбавки, например, за работу в районах Крайнего Севера, могут продлевать срок сохранения среднего дохода до полугода.

Специфика соглашения сторон

Расторжение контракта по соглашению сторон дает гибкость. Выплата выходного пособия здесь не является императивом закона, однако стороны сами определяют её размер в тексте договора. Такая сумма не ограничивается законодательно, за исключением руководящего состава государственных учреждений, где действуют лимиты на подобные компенсационные пакеты.

"При увольнении по соглашению работодатели часто используют этот механизм для минимизации налоговых рисков. Важно четко прописать все суммы в соглашении, так как устные договоренности в суде против документов не работают. Любая недоплата трактуется фискальными органами как попытка ухода от обязательств", — разъяснила налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о расчете при увольнении

Что будет, если работодатель не рассчитал в последний день?

Это нарушение закона. Работник имеет право на денежную компенсацию за каждый день задержки, а компания попадает под штрафные санкции регулятора.

Выплачивают ли отпускные, если я проработал всего месяц?

Да. Компенсация рассчитывается пропорционально отработанному времени.

Нужно ли платить налоги с выходного пособия при сокращении?

Пособия в пределах трех средних месячных заработков не облагаются НДФЛ и страховыми взносами.

Можно ли передумать после подписания соглашения сторон?

Нет. Соглашение сторон — это добровольный акт, который можно расторгнуть только при взаимном интересе обеих сторон.

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