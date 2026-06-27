Деньги в последний день: как правильно рассчитать сотрудника при увольнении и не нарваться на штраф

Расчет при увольнении — это не просто выплата остатка зарплаты. Это финализация трудовых отношений, закрепленная жесткими нормами Трудового кодекса. Работодатель обязан погасить все обязательства в день прекращения договора. Просрочка недопустима. Она влечет административную ответственность перед ФНС и трудовыми инспекциями.
При уходе по собственному желанию сотрудник получает заработанные средства за фактически отработанное время. База для расчета включает оклад, премии и надбавки, предусмотренные локальными актами организации. Дополнительно работодатель компенсирует неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска. Сюда же относится и дополнительный отпуск, если он был предусмотрен условиями труда. Игнорирование этих выплат — прямое нарушение статьи 140 ТК РФ.
"Работодатель обязан не только выплатить оклад, но и учесть все стимулирующие надбавки. Если компания пытается урезать премии при расчете в последний день, это повод для обращения в трудовую инспекцию. Практика показывает, что суды встают на сторону работника, если в документах премия прописана как обязательная часть оплаты", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по трудовому праву Максим Ковалёв.
Процедура сокращения штата требует расширенного финансового администрирования. Помимо стандартного расчета, организация выплачивает выходное пособие, равное среднему месячному заработку. Если бывший сотрудник не находит новую работу, за ним сохраняется средний доход на период трудоустройства за второй месяц.
|Основание увольнения
|Обязательные выплаты
|Собственное желание
|Зарплата + компенсация отпуска
|Сокращение/Ликвидация
|Зарплата + отпуск + пособие (1-2 оклада)
Для сезонных работников действуют иные коэффициенты — пособие рассчитывается исходя из двухнедельного среднего заработка. Региональные надбавки, например, за работу в районах Крайнего Севера, могут продлевать срок сохранения среднего дохода до полугода.
Расторжение контракта по соглашению сторон дает гибкость. Выплата выходного пособия здесь не является императивом закона, однако стороны сами определяют её размер в тексте договора. Такая сумма не ограничивается законодательно, за исключением руководящего состава государственных учреждений, где действуют лимиты на подобные компенсационные пакеты.
"При увольнении по соглашению работодатели часто используют этот механизм для минимизации налоговых рисков. Важно четко прописать все суммы в соглашении, так как устные договоренности в суде против документов не работают. Любая недоплата трактуется фискальными органами как попытка ухода от обязательств", — разъяснила налоговый консультант Ирина Зайцева.
Это нарушение закона. Работник имеет право на денежную компенсацию за каждый день задержки, а компания попадает под штрафные санкции регулятора.
Да. Компенсация рассчитывается пропорционально отработанному времени.
Пособия в пределах трех средних месячных заработков не облагаются НДФЛ и страховыми взносами.
Нет. Соглашение сторон — это добровольный акт, который можно расторгнуть только при взаимном интересе обеих сторон.
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