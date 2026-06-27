Британия на грани раскола: конфликт из-за ресурсов Северного моря достиг точки кипения

Британию лихорадит от предвыборной гонки, но настоящий бой идет за вентиль в Северном море. Будущий премьер Энди Бернем еще не заехал на Даунинг-стрит, а Дональд Трамп уже точит на него зуб. Вопрос ребром: дадут ли лейбористы отмашку на бурение новых скважин или окончательно задушат собственную добычу в угоду "зеленой" повестке, пока Брюссель подписывает приговор европейской экономике.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Нефтяная платформа на закате

Трамп против Бернема: нефтяной шантаж

Хозяин Белого дома Дональд Трамп не церемонится. Он уже успел окрестить Бернема "экстремальным либералом", который "вряд ли откроет Северное море". Трамп требует от Лондона не закручивать гайки, а расширять бурение. Ирония в том, что британские лейбористы, годами кричавшие о спасении планеты, сейчас понуро сдают позиции. Профсоюзы дышат в спину: если не будет нефти — не будет и рабочих мест.

"Это политический капкан. Лейбористы обещали избирателям чистое небо, а Трамп требует грязную нефть. Любой выбор Бернема станет актом капитуляции перед одной из сторон", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Газ против амбиций: судьба Jackdaw и Rosebank

На кону два гиганта: газовое поле Jackdaw и нефтяная жила Rosebank. Активисты годами спамили суды исками, пытаясь остановить проекты. Теперь даже самые ярые фанаты Греты Тунберг в парламенте опустили руки. Билл Эстерсон, глава комитета по энергетике, прямо говорит: "Полагаю, обоим проектам дадут свет". Пока энергосистема Украины трещит по швам, Лондон пытается не допустить собственного блэкаута.

Даже леворадикалы начали "выбирать битвы". Группировка Uplift переключила ярость на Rosebank, фактически бросив Jackdaw на растерзание буровикам. Это прагматизм отчаяния: рабочие места стали важнее углеродного следа. Британская промышленность гниет, и дешевый газ — последний шанс на реанимацию, в то время как немецкие ядерщики ставят ультиматумы Берлину.

"Добыча в Северном море падает с 1999 года. Без новых скважин Британия превратится в энергетическую колонию. Лейбористам придется либо грабить свой бюджет, либо разрешать бурение", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Токсичное наследство Милибэнда

В центре драмы — Эд Милибэнд. Человек, называвший Rosebank "климатическим вандализмом", теперь метит в кресло канцлера. Профсоюз Unite уже выставил Бернему условие: не пускайте Милибэнда к финансам. Его политика запрета разведки новых месторождений признана вредительством. Рейчел Ривз, действующий канцлер, уже намекнула бизнесу: предвыборный манифест обязывает "уважать существующие лицензии". Иными словами — бурить будут.

"Экономика не терпит лозунгов. Если Британия хочет сохранить остатки суверенитета, ей придется игнорировать экологический фанатизм. Трамп это понимает и давит на самое больное место", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о недрах Британии

Почему Трамп вмешивается в дела Британии?

Американский лидер видит в глобальной энергетике рычаг управления. Либеральная Британия с дорогим электричеством — слабый союзник, который будет вечно просить денег.

Что такое проекты Jackdaw и Rosebank?

Это последние крупные месторождения в Северном море. Их запуск может на годы отсрочить полный крах британской добычи.

Как это отразится на простых британцах?

Одобрение проектов — это шанс на снижение чеков за свет и сохранение тысяч рабочих мест в Шотландии. Отказ — прямая дорога к нищете.

Сдадутся ли экологи?

Нет, но их влияние тает. Когда стоит выбор между замерзающим домом и "чистой" планетой, избиратель выбирает тепло.

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