Энергетический разрыв на Дружбе: позиция Москвы вынудила соседа радикально сменить вектор поставок

Казахстан официально исключил поставки нефти в Германию по трубопроводному маршруту "Дружба" на июль текущего года. Причиной блокировки транзита стало отсутствие технического подтверждения со стороны России. В условиях санкционного давления и перестройки глобальных энергетических цепочек Астана вынуждена радикально менять логистику, перебрасывая экспортные объемы на морские порты и альтернативные магистрали.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Колба с нефтью

Причины остановки транзита по "Дружбе"

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подтвердил, что график прокачки на июль содержит нулевые показатели для немецкого направления. Основным препятствием стала позиция России, которая не предоставила подтверждение технической возможности для транзита казахстанского сырья.

"Ситуация с 'Дружбой' наглядно демонстрирует, что традиционные сухопутные маршруты в Европу становятся крайне ненадежными. Для Казахстана обнуление июльского графика — это сигнал к ускорению диверсификации, чтобы не зависеть от разовых технических разрешений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Новые маршруты: Усть-Луга и КТК вместо трубопроводов

С начала мая Казахстан начал активно переориентировать экспортные потоки в обход северной ветки "Дружбы". Теперь основным окном в Европу стали российский порт Усть-Луга и система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Несмотря на логистическую сложность, морские перевозки позволяют обходить наземные заторы, хотя и повышают итоговую стоимость барреля для конечного потребителя в Германии.

"Перенаправление нефти в Усть-Лугу — это вынужденная мера. Пока на внутреннем рынке России обсуждается бензиновый дефицит и хаос на АЗС, экспортная инфраструктура портов становится критическим узлом, где интересы поставщиков из СНГ сталкиваются с российскими приоритетами", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Энергетическая безопасность Европы под вопросом

Для Берлина прекращение прокачки через "Дружбу" создает дополнительные риски для нефтеперерабатывающих заводов в Шведте и Лойне. Казахстанская нефть рассматривалась как замена российской, но технические сложности транзита ставят выполнение этих контрактов под угрозу.

"Логистические разрывы в поставках энергоносителей неизбежно ведут к росту издержек во всей производственной цепочке. Если Германия не решит вопрос с транзитом через 'Дружбу', это ускорит деиндустриализацию, которую мы уже наблюдаем в автопроме и химии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о поставках нефти в ФРГ

1. Почему именно в июле прокачка стала невозможной? Российская сторона не подтвердила техническую заявку на транзит, что автоматически исключает использование трубопровода в производственном графике на текущий месяц. 2. Чем Казахстан заменит трубопровод "Дружба"? Основные объемы теперь идут через морской порт Усть-Луга в Ленинградской области и по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума до Новороссийска. 3. Хватит ли ФРГ нефти при остановке этого маршрута? Заводы Германии вынуждены искать альтернативы на мировом рынке, что может привести к временному росту цен на ГСМ и увеличению сроков доставки сырья танкерами. 4. Будет ли возобновлен транзит позже? Астана заявляет, что вопрос остается открытым, однако приоритетом теперь является диверсификация и снижение зависимости от сухопутных транзитных рисков.