Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный десерт для ленивых: как превратить питьевой йогурт в нежнейшее суфле
Седина старит лицо? 5 способов забыть о частом окрашивании и выглядеть моложе всех
Космос приготовил зрелище, которое бывает раз в десятилетия: чем закончится столкновение ракеты с Луной
Челябинская область приняла 77 тысяч соотечественников за 20 лет работы программы
Тегеран в ярости после удара США: возмездие в Персидском заливе обещает быть фатальным
Шаг навстречу стилю: какая пара обуви станет вашей "визитной карточкой" этим летом
Хамство на дороге больше не сойдет им с рук: найден способ наказать лихача через смартфон
Одежда будет сидеть идеально: трехминутная домашняя рутина против дряблого живота
Потрясающий вкус авокадо и томатов: лучшая замена маслу для ваших утренних тостов

Энергетический разрыв на Дружбе: позиция Москвы вынудила соседа радикально сменить вектор поставок

Экономика » Сырье » Нефть

Казахстан официально исключил поставки нефти в Германию по трубопроводному маршруту "Дружба" на июль текущего года. Причиной блокировки транзита стало отсутствие технического подтверждения со стороны России. В условиях санкционного давления и перестройки глобальных энергетических цепочек Астана вынуждена радикально менять логистику, перебрасывая экспортные объемы на морские порты и альтернативные магистрали. 

Колба с нефтью
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Колба с нефтью

Причины остановки транзита по "Дружбе"

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подтвердил, что график прокачки на июль содержит нулевые показатели для немецкого направления. Основным препятствием стала позиция России, которая не предоставила подтверждение технической возможности для транзита казахстанского сырья. 

"Ситуация с 'Дружбой' наглядно демонстрирует, что традиционные сухопутные маршруты в Европу становятся крайне ненадежными. Для Казахстана обнуление июльского графика — это сигнал к ускорению диверсификации, чтобы не зависеть от разовых технических разрешений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Новые маршруты: Усть-Луга и КТК вместо трубопроводов

С начала мая Казахстан начал активно переориентировать экспортные потоки в обход северной ветки "Дружбы". Теперь основным окном в Европу стали российский порт Усть-Луга и система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Несмотря на логистическую сложность, морские перевозки позволяют обходить наземные заторы, хотя и повышают итоговую стоимость барреля для конечного потребителя в Германии.

"Перенаправление нефти в Усть-Лугу — это вынужденная мера. Пока на внутреннем рынке России обсуждается бензиновый дефицит и хаос на АЗС, экспортная инфраструктура портов становится критическим узлом, где интересы поставщиков из СНГ сталкиваются с российскими приоритетами", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Энергетическая безопасность Европы под вопросом

Для Берлина прекращение прокачки через "Дружбу" создает дополнительные риски для нефтеперерабатывающих заводов в Шведте и Лойне. Казахстанская нефть рассматривалась как замена российской, но технические сложности транзита ставят выполнение этих контрактов под угрозу.

"Логистические разрывы в поставках энергоносителей неизбежно ведут к росту издержек во всей производственной цепочке. Если Германия не решит вопрос с транзитом через 'Дружбу', это ускорит деиндустриализацию, которую мы уже наблюдаем в автопроме и химии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

 

Ответы на популярные вопросы о поставках нефти в ФРГ

1. Почему именно в июле прокачка стала невозможной?

Российская сторона не подтвердила техническую заявку на транзит, что автоматически исключает использование трубопровода в производственном графике на текущий месяц.

2. Чем Казахстан заменит трубопровод "Дружба"?

Основные объемы теперь идут через морской порт Усть-Луга в Ленинградской области и по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума до Новороссийска.

3. Хватит ли ФРГ нефти при остановке этого маршрута?

Заводы Германии вынуждены искать альтернативы на мировом рынке, что может привести к временному росту цен на ГСМ и увеличению сроков доставки сырья танкерами.

4. Будет ли возобновлен транзит позже?

Астана заявляет, что вопрос остается открытым, однако приоритетом теперь является диверсификация и снижение зависимости от сухопутных транзитных рисков.

Экспертная проверка:  макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Газ
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Москва
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Бурятия
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Популярное
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал

Юный техник из Белова привез на базу спецподразделения в Новокузнецке устройство, которое заставило профессионалов по-новому взглянуть на защиту неба.

Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Морской разбой не останется без ответа: захват российского танкера обернется катастрофой для Европы
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Последние материалы
Челябинская область приняла 77 тысяч соотечественников за 20 лет работы программы
Энергетический разрыв на Дружбе: позиция Москвы вынудила соседа радикально сменить вектор поставок
Тегеран в ярости после удара США: возмездие в Персидском заливе обещает быть фатальным
Шаг навстречу стилю: какая пара обуви станет вашей "визитной карточкой" этим летом
Хамство на дороге больше не сойдет им с рук: найден способ наказать лихача через смартфон
Одежда будет сидеть идеально: трехминутная домашняя рутина против дряблого живота
Потрясающий вкус авокадо и томатов: лучшая замена маслу для ваших утренних тостов
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Обычный йод против армии вредителей: этот метод станет спасением для вашего участка
Скелеты в шкафу больше не скрыть: худоба бывшей жены Гуфа оказалась следствием опасного диагноза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.