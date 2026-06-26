Россия продолжает выдавливать армянские товары с рынка: ждать ли покупателям дефицита

Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в рыбной продукции за счет собственного вылова и аквакультуры, не испытывая дефицита на фоне торговых ограничений с соседними странами, заявила директор по развитию ООО "Фуд Тим" Олеся Попова. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснила, что отрасль переработки планомерно подготовилась к изменениям логистических цепочек и переориентировалась на внутренних поставщиков охлажденного сырья.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина выбирает помидоры в магазине

Ранее надзорные органы усилили контроль за импортными потоками, что привело к приостановке сертификации товаров из ряда соседних республик. В частности, Россельхознадзор ввел жесткие меры в отношении агропромышленного сектора республики. На границе вводится режим тотальной блокировки для популярных категорий товаров. Также сообщалось, что под запрет попала не только живая рыба, но и широкий перечень плодоовощной продукции — от томатов и огурцов до яблок, груш и картофеля. Ограничения затронули и цветочный рынок, который традиционно зависел от внешних поставок.

По словам Поповой, на текущий момент ситуация в рыбном секторе характеризуется скорее избытком предложения, чем нехваткой товара. Ключевые российские регионы показывают стабильный рост объемов производства. В частности, Осетия нарастила показатели до 30 тысяч тонн, в Карелии начался активный сезон сбора урожая, а на юге фиксируется подъем объемов черноморской форели. Ситуация на внутреннем рынке остается стабильной, однако масштабные ограничения на поставки товаров в Россию продолжают оказывать влияние на структуру внешней торговли.

"Никаких проблем нет, мы уже справились и справляемся. Своей рыбы в России достаточно — и за счет добычи, и за счет аквакультуры. Поэтому я не вижу никакой серьезной проблемы, мы не остались без рыбы. Наоборот, даже есть перенасыщение: черноморская форель дает хороший рост, Осетия вырастила 30 тысяч тонн, в Карелии сейчас сезон", — отметила она.

Сегодня предприятия активно сотрудничают с российскими производителями охлажденного сырья, а выпадающие позиции замещаются поставками из других регионов, в том числе из Ирана. При этом эксперты указывают, что корректировка торговых правил с ключевым партнером вынуждает бизнес искать более предсказуемые каналы снабжения.

"Закрытие Армении в данный момент сильно не повлияло на рынок. Но это связано ещё и с тем, что сейчас не сезон: летом рыбы потребляют меньше, чем осенью или зимой. Поэтому реальная картина станет яснее в сентябре, когда станет понятно, насколько фабрики работают в штатном режиме. Но по моим ощущениям, мы справляемся", — рассказала специалист.

Что касается других категорий товаров, таких как коньяк или декоративные растения, то здесь эксперт отмечает наличие альтернатив, хотя и признает специфику этих рынков. Например, российский цветочный рынок заменил поставки продукцией из Крыма и Краснодарского края. Отраслевые специалисты полагают, что новые запреты лишь ускорят процесс замещения импорта внутренними мощностями или поставками из нейтральных стран.

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