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Доэкономились: Volkswagen может закрыть четыре завода и оставить без работы 100 тысяч человек

Экономика » Производство » Автопром

Volkswagen готовит масштабную перестройку корпоративной архитектуры. Автопроизводитель рассматривает закрытие четырех заводов в Германии и сокращение персонала на 100 000 человек. Такие меры отражают попытку стабилизировать финансовые показатели в условиях жесткой конкуренции. В материале разберем причины кризиса и возможные последствия для автопрома.

Рабочий собирает кузов автомобиля на современном заводе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рабочий собирает кузов автомобиля на современном заводе

Причины системного сбоя

Концерн планирует свернуть производство на площадках в Ганновере, Цвиккау, Эмдене и Неккарзульме. Старая бизнес-модель утратила актуальность из-за высоких издержек и низкой рентабельности. Руководство рассматривает разделение бренда Volkswagen и вспомогательных подразделений на независимые структуры.

"Старые производственные цепочки не выдерживают давления рынка. Перевод активов в отдельные дочки позволит очистить баланс и выявить реальную эффективность каждого сегмента", — отметил в беседе с Pravda.Ru Никита Волков.

Конкуренция и инвестиции

Акции компании потеряли 60% своей стоимости за четыре года работы Оливера Блюма. Автопроизводитель планирует сократить инвестиционный портфель на 15% до 130 миллиардов евро. Китайские конкуренты демпингуют, предлагая технологически совершенные электромобили по доступным ценам.

Показатель Масштаб изменений
Сокращение штата До 100 тысяч человек
Снижение инвестиций 15 процентов

"Сейчас мы наблюдаем агрессивную борьбу за маржинальность. Если затраты на электрокары не будут оптимизированы, компания рискует окончательно потерять долю на ключевых рынках", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Артём Логинов.

Конфликт с профсоюзами

Любая попытка закрытия заводов в Германии встретит жесткий отпор. Профсоюзы ранее добились гарантий сохранения площадок до 2030 года. Трудовые коллективы не согласятся на массовые увольнения без компенсационных выплат. Наблюдательный совет обсудит стратегию в ближайшие недели.

"Корпоративное право в Германии жестко защищает права работников. Попытка расторгнуть соглашения приведет к затяжным судебным спорам и параличу управления", — объяснил специально для Pravda.Ru Максим Ковалёв.

Ответы на популярные вопросы о реорганизации

Почему заводы подлежат закрытию?

Текущие производственные мощности генерируют убытки. Ликвидация малоэффективных участков является попыткой сократить административные и операционные расходы.

Как это отразится на цене акций?

Рынок реагирует на планы оптимизации двойственно. В краткосрочной перспективе вероятна волатильность из-за рисков забастовок, в долгосрочной — рост маржинальности за счет снижения издержек.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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