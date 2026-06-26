Volkswagen готовит масштабную перестройку корпоративной архитектуры. Автопроизводитель рассматривает закрытие четырех заводов в Германии и сокращение персонала на 100 000 человек. Такие меры отражают попытку стабилизировать финансовые показатели в условиях жесткой конкуренции. В материале разберем причины кризиса и возможные последствия для автопрома.
Концерн планирует свернуть производство на площадках в Ганновере, Цвиккау, Эмдене и Неккарзульме. Старая бизнес-модель утратила актуальность из-за высоких издержек и низкой рентабельности. Руководство рассматривает разделение бренда Volkswagen и вспомогательных подразделений на независимые структуры.
"Старые производственные цепочки не выдерживают давления рынка. Перевод активов в отдельные дочки позволит очистить баланс и выявить реальную эффективность каждого сегмента", — отметил в беседе с Pravda.Ru Никита Волков.
Акции компании потеряли 60% своей стоимости за четыре года работы Оливера Блюма. Автопроизводитель планирует сократить инвестиционный портфель на 15% до 130 миллиардов евро. Китайские конкуренты демпингуют, предлагая технологически совершенные электромобили по доступным ценам.
|Показатель
|Масштаб изменений
|Сокращение штата
|До 100 тысяч человек
|Снижение инвестиций
|15 процентов
"Сейчас мы наблюдаем агрессивную борьбу за маржинальность. Если затраты на электрокары не будут оптимизированы, компания рискует окончательно потерять долю на ключевых рынках", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Артём Логинов.
Любая попытка закрытия заводов в Германии встретит жесткий отпор. Профсоюзы ранее добились гарантий сохранения площадок до 2030 года. Трудовые коллективы не согласятся на массовые увольнения без компенсационных выплат. Наблюдательный совет обсудит стратегию в ближайшие недели.
"Корпоративное право в Германии жестко защищает права работников. Попытка расторгнуть соглашения приведет к затяжным судебным спорам и параличу управления", — объяснил специально для Pravda.Ru Максим Ковалёв.
Текущие производственные мощности генерируют убытки. Ликвидация малоэффективных участков является попыткой сократить административные и операционные расходы.
Рынок реагирует на планы оптимизации двойственно. В краткосрочной перспективе вероятна волатильность из-за рисков забастовок, в долгосрочной — рост маржинальности за счет снижения издержек.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.