Американский аппетит: Аргентина готовится захватить рынок США, нарастив поставки говядины к 2027 году

Аргентинские производители говядины форсируют поставки на рынок США. Президент Консорциума экспортеров мяса (ABC) Марио Раветтино инициировал переговоры с Министерством сельского хозяйства о расширении беспошлинных квот на 2027 год. Текущий лимит в 100 000 тонн уже перестал удовлетворять запросы американских импортеров.

Фото: unsplash.com by David Foodphototasty is licensed under Free to use under the Unsplash License Мясной разворот: Аргентина перестраивает логистику под нужды американского рынка, ожидая взрывного роста спроса

Динамика товарных потоков

Экспортная выручка Аргентины за первые четыре месяца 2026 года достигла 1 653,7 млн долларов США. Показатель вырос на 36% относительно аналогичного периода 2025 года. Основным драйвером стала консолидация на американском рынке, где прогнозируется сокращение собственного производства говядины на 2,2%.

Параметр Значение / Изменение Экспортная выручка (4 мес. 2026) 1 653,7 млн долларов Прогноз дефицита производства в США -2,2%

Американское Министерство сельского хозяйства ожидает рост экспорта на 11,7% к концу 2026 года. США, потребляющие более 12 млн тонн говядины ежегодно, вынуждены искать внешние ресурсы для закрытия брешей во внутреннем балансе.

"Агрессивное расширение Аргентины на рынках США — это прямая реакция на структурное сжатие американского животноводства. Им не хватает собственной маржинальности, поэтому они импортируют сырье, чтобы не допустить скачка внутренних цен", — прокомментировал макроэкономист Артём Логинов.

Смена доминирующих рынков

Марио Раветтино отмечает перемены в структуре сбыта. Китай уверенно держит пальму первенства, поглощая 60% всего аргентинского экспорта, но его доля в общем объеме поставок постепенно сокращается. Вашингтон закрепился в статусе второго по значимости партнера, что меняет условия торговых переговоров для аргентинских агрохолдингов.

"Для крупных производителей переориентация на США — это вопрос диверсификации рисков. Когда один рынок перенасыщен или нестабилен по ценам, возможность отгрузить мясо в США становится критическим фактором выживания", — объяснил сырьевых рынков Геннадий Чернов.

Аргентинская отрасль уже увеличила квоту с 20 000 до 100 000 тонн. Сейчас идут консультации по объемам на 2027 год. Доминирование на американском направлении обеспечивает экспортерам дополнительные рычаги влияния на долгосрочных контрактах.

"С точки зрения коммерческого аудита, такое расширение — это чистый перенос капитала в сторону более платежеспособного потребителя. Это правильная стратегия для защиты бизнеса от девальвационных шоков", — подчеркнул аудитор Павел Никитин.

Ответы на популярные вопросы о рынке говядины

Почему США снижают собственное производство?

Снижение обусловлено высокими издержками на корма и неблагоприятными циклами разведения поголовья, что делает импорт экономически оправданным.

Какова роль Китая в аргентинском экспорте?

Китай остается основным покупателем (60% объема), однако динамика роста спроса со стороны США демонстрирует более высокую интенсивность в текущем году.

Что означает увеличение квоты до 100 000 тонн?

Это беспошлинный порог, позволяющий аргентинским компаниям удерживать конкурентные цены на американском рынке в условиях жесткой борьбы за долю с местными производителями.

Какие прогнозы на 2027 год?

Аргентинская сторона ожидает дальнейшего расширения квот, опираясь на существующий дефицит мясной продукции в США.

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