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Бензиновый дефицит дошел до более 20 регионов: власти хотят идти на крайние меры, чтобы остановить хаос на АЗС

Экономика » Сырье » Нефть

Биржевой ажиотаж спровоцировал скачок спроса на топливо в пределах 20–30%. Правительство перестраивает логистические цепочки, чтобы купировать дефицит, возникший в июне 2026 года. Ограничения на продажу бензина затронули более 20 регионов. Вице-премьер Александр Новак назвал текущее состояние рынка сложным, однако подчеркнул, что власти удерживают управление процессами в заданных параметрах.

Запретный бензин: правительство идет на беспрецедентный шаг, чтобы не дать стране встать из-за отсутствия топлива
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запретный бензин: правительство идет на беспрецедентный шаг, чтобы не дать стране встать из-за отсутствия топлива

Статус рынка и логистические решения

Балансировка предложения требует времени. Правительство ориентируется на короткие сроки для нормализации обстановки. Особый контроль установлен над логистикой в Крыму, Севастополе, Калининграде и на Дальнем Востоке. Крупные игроки нефтяного сектора вскрыли резервы, которые простаивали ранее. Локальные сети уже ощущают давление: корпоративные скидки сменяются надбавками.

"Рынок столкнулся с классическим дефицитом на фоне логистических лагов. Снижение скидок для юрлиц — это попытка переложить расходы на плечи посредников и крупных потребителей, чтобы выровнять маржинальность в ритейле", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Регулирование экспорта и резервы

Дизельное топливо находится в избытке. Пополнение внутреннего рынка завершится в течение нескольких месяцев. С 1 апреля 2026 года действует тотальный запрет на экспорт бензина до 31 июля. Правительство рассматривает возможность аналогичной полной блокировки поставок дизеля за рубеж. Вопрос вынесен на обсуждение профильного совещания 26 июня.

Параметр Текущий статус
Экспорт бензина Полный запрет до 31 июля
Экспорт дизеля Разрешен только производителям

"Запрет для трейдеров — это санитарная мера. Отсечение посредников позволяет направить потоки напрямую на АЗС, минуя спекулятивные цепочки, которые раздувают цены при дефиците", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Связано ли ограничение продаж бензина с отсутствием сырья на заводах?

Нет, запасов нефти и нефтепродуктов в стране достаточно. Проблема заключается в логистической перестройке маршрутов доставки.

Почему для юридических лиц отменили скидки?

Операторы сокращают издержки и пересматривают ценовую политику, чтобы компенсировать дефицитные риски на внутреннем рынке.

Сколько продлится запрет на вывоз бензина?

Ограничения для всех участников рынка действуют до 31 июля 2026 года.

Кто может вывозить дизельное топливо сегодня?

Экспорт дизеля доступен только компаниям-производителям, для посредников и нефтебаз вывоз закрыт.

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Экспертная проверка: Финансовый аналитик Никита Волков, специалист по AML/KYC Михаил Фролов, Макроэкономист Артём Логинов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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