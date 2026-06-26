Бензиновый дефицит дошел до более 20 регионов: власти хотят идти на крайние меры, чтобы остановить хаос на АЗС

Биржевой ажиотаж спровоцировал скачок спроса на топливо в пределах 20–30%. Правительство перестраивает логистические цепочки, чтобы купировать дефицит, возникший в июне 2026 года. Ограничения на продажу бензина затронули более 20 регионов. Вице-премьер Александр Новак назвал текущее состояние рынка сложным, однако подчеркнул, что власти удерживают управление процессами в заданных параметрах.
Балансировка предложения требует времени. Правительство ориентируется на короткие сроки для нормализации обстановки. Особый контроль установлен над логистикой в Крыму, Севастополе, Калининграде и на Дальнем Востоке. Крупные игроки нефтяного сектора вскрыли резервы, которые простаивали ранее. Локальные сети уже ощущают давление: корпоративные скидки сменяются надбавками.
"Рынок столкнулся с классическим дефицитом на фоне логистических лагов. Снижение скидок для юрлиц — это попытка переложить расходы на плечи посредников и крупных потребителей, чтобы выровнять маржинальность в ритейле", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Дизельное топливо находится в избытке. Пополнение внутреннего рынка завершится в течение нескольких месяцев. С 1 апреля 2026 года действует тотальный запрет на экспорт бензина до 31 июля. Правительство рассматривает возможность аналогичной полной блокировки поставок дизеля за рубеж. Вопрос вынесен на обсуждение профильного совещания 26 июня.
|Параметр
|Текущий статус
|Экспорт бензина
|Полный запрет до 31 июля
|Экспорт дизеля
|Разрешен только производителям
"Запрет для трейдеров — это санитарная мера. Отсечение посредников позволяет направить потоки напрямую на АЗС, минуя спекулятивные цепочки, которые раздувают цены при дефиците", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.
Нет, запасов нефти и нефтепродуктов в стране достаточно. Проблема заключается в логистической перестройке маршрутов доставки.
Операторы сокращают издержки и пересматривают ценовую политику, чтобы компенсировать дефицитные риски на внутреннем рынке.
Ограничения для всех участников рынка действуют до 31 июля 2026 года.
Экспорт дизеля доступен только компаниям-производителям, для посредников и нефтебаз вывоз закрыт.
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