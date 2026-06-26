Корейский конвейер остановился: на бывшем заводе Hyundai больше не будут собирать корейские машины

"АГР-холдинг" остановил сборку автомобилей Solaris на заводе в Сестрорецке. Предприятие завершило работу с остатками машинокомплектов Hyundai и Kia. Сейчас площадка переходит под задачи китайского автопрома. Мы проанализируем причины смены стратегии и планы по запуску новых сборочных линий для брендов группы Chery.

Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Solaris HC

Конец эпохи Solaris

Выпуск линейки Solaris на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке окончательно прекращен. Информация подтверждается тремя источниками, знакомыми с операционной деятельностью "АГР-холдинга". Дилеры распродают складские запасы машин 2025 года выпуска.

"Рынок требовал быстрой замены ушедших брендов. Сборка Solaris была временным решением для стабилизации поставок", — Артём Логинов объяснил в беседе с Pravda. Ru логику регулятора.

Параметр Детали Завод Сестрорецк Статус проекта Сборка остановлена

Разворот к Omoda и Jaecoo

Площадка переориентируется на сборку моделей Omoda. Сроки запуска конвейера пока не разглашаются. Представители холдинга готовят инфраструктуру под стандарты Chery.

"Локализация китайского автопрома меняет структуру издержек. Это не мгновенный процесс, требующий наладки логистических цепочек", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт Алексей Крупин.

Параллельно развивается площадка в Шушарах на бывших мощностях General Motors. Там планируется выпуск кроссоверов Jaecoo моделей J6, J7 и J8. Стратегия "АГР" смещается в сторону полноценной интеграции с китайскими инженерными решениями.

"Инвесторы смотрят на рентабельность, а не на бренды. Если платформы Chery приносят маржу, конвейер перенастроят за недели", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о производстве

Почему сборка Solaris завершена?

Исчерпан объем доступных машинокомплектов. Компания выбрала модель работы с новыми партнерами.

Когда стартует сборка Omoda?

Точные даты не анонсировались. Завод находится на этапе технологического перевооружения.

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