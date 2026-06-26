Выключить оказалось проще, чем вернуть: в Германии требуют перезапустить АЭС

Ядерное лобби Германии требует перезапуска атомных электростанций. Бывшие руководители индустрии и профильные инженеры направили обращение канцлеру Фридриху Мерцу. Авторы письма аргументируют инициативу наличием инфраструктуры и квалифицированного персонала. Политический курс на отказ от атома признан ошибочным даже действующим руководством страны.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Градирня на фоне неба

Ресурсы для реанимации станций

Германские АЭС, отключенные в апреле 2023 года, сохранили технический потенциал. Инженеры подчеркивают: опыт работы аналогичных объектов в Нидерландах и Швейцарии доказывает жизнеспособность немецкого оборудования. В стране остался костяк специалистов, способных запустить реакторы в кратчайшие сроки. Инфраструктура требует планового осмотра, а не полномасштабного строительства.

"Инженерная база ФРГ позволяет восстановить энергогенерацию. Это вопрос политической воли, а не технологических ограничений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Алексей Крупин.

Ошибки энергетического перехода

Решение об отказе от атома принималось под давлением эмоционального фона после событий на Фукусиме. Сейчас промышленность требует стабильного энергоснабжения для снижения издержек. Фридрих Мерц признает неверность прежних распоряжений, однако блокирует пересмотр программы на законодательном уровне. Промышленники настаивают на изменении условий игры для спасения реального сектора экономики.

Параметр Статус Инфраструктура Сохранена на объектах Кадровый состав Доступен для привлечения

"Региональный энергобаланс трещит по швам. Атомная генерация была стержнем стабильности, который просто вырвали из системы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Артём Логинов.

Экспертная оценка ситуации

Корпоративная логика требует хеджирования рисков через диверсификацию источников энергии. Возврат к атомным мощностям снизит нагрузку на сетевую инфраструктуру и стабилизирует тарифы. Юридические препятствия остаются главным барьером для возобновления работы станций. Без прямого участия властей сделки по запуску активов невозможны.

"Схема проста: либо энергетика адаптируется к реальности, либо промышленность теряет конкурентоспособность. Так сделки не закрываются", — отметил в беседе с Pravda.Ru Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о реанимации АЭС

Возможен ли быстрый запуск реакторов?

Технически запуск возможен после проведения полного цикла регламентных работ и обновления лицензий.

Кто блокирует решение?

Текущий политический курс правящей коалиции не предусматривает возвращение к атомной энергетике.