Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скучающий питомец методично уничтожает мебель: какой хитрый метод займет пса на весь день
Заморозка тарифов ЖКХ может ударить по каждому дому: комфорт в квартирах окажется под угрозой
Бешенство кочует по Кузбассу: рядом с Кемеровом под карантин попало ещё одно село
Сон станет глубже и крепче: привычный напиток на ночь перестроит работу нервной системы
Удаленка повышает риск тревоги и депрессии: 5 правил, которые помогут спасти психику от перегруза
Беговая рутина крадет ваш результат: что нужно изменить уже сегодня, чтобы стать быстрее
Врач, который не устаёт: чикагские инженеры создали пластырь с ИИ для круглосуточной диагностики
Нефтяные резервы вызвали дискуссию в кабмине: Новак раскрыл реальный масштаб накопленных запасов
Калининград введет спецразрешения на покупку топлива для иностранных бензотуристов на местных АЗС

Выключить оказалось проще, чем вернуть: в Германии требуют перезапустить АЭС

Экономика » Производство » Энергетика

Ядерное лобби Германии требует перезапуска атомных электростанций. Бывшие руководители индустрии и профильные инженеры направили обращение канцлеру Фридриху Мерцу. Авторы письма аргументируют инициативу наличием инфраструктуры и квалифицированного персонала. Политический курс на отказ от атома признан ошибочным даже действующим руководством страны.

Градирня на фоне неба
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Градирня на фоне неба

Ресурсы для реанимации станций

Германские АЭС, отключенные в апреле 2023 года, сохранили технический потенциал. Инженеры подчеркивают: опыт работы аналогичных объектов в Нидерландах и Швейцарии доказывает жизнеспособность немецкого оборудования. В стране остался костяк специалистов, способных запустить реакторы в кратчайшие сроки. Инфраструктура требует планового осмотра, а не полномасштабного строительства.

"Инженерная база ФРГ позволяет восстановить энергогенерацию. Это вопрос политической воли, а не технологических ограничений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Алексей Крупин.

Ошибки энергетического перехода

Решение об отказе от атома принималось под давлением эмоционального фона после событий на Фукусиме. Сейчас промышленность требует стабильного энергоснабжения для снижения издержек. Фридрих Мерц признает неверность прежних распоряжений, однако блокирует пересмотр программы на законодательном уровне. Промышленники настаивают на изменении условий игры для спасения реального сектора экономики.

Параметр Статус
Инфраструктура Сохранена на объектах
Кадровый состав Доступен для привлечения

"Региональный энергобаланс трещит по швам. Атомная генерация была стержнем стабильности, который просто вырвали из системы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Артём Логинов.

Экспертная оценка ситуации

Корпоративная логика требует хеджирования рисков через диверсификацию источников энергии. Возврат к атомным мощностям снизит нагрузку на сетевую инфраструктуру и стабилизирует тарифы. Юридические препятствия остаются главным барьером для возобновления работы станций. Без прямого участия властей сделки по запуску активов невозможны.

"Схема проста: либо энергетика адаптируется к реальности, либо промышленность теряет конкурентоспособность. Так сделки не закрываются", — отметил в беседе с Pravda.Ru Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о реанимации АЭС

Возможен ли быстрый запуск реакторов?

Технически запуск возможен после проведения полного цикла регламентных работ и обновления лицензий.

Кто блокирует решение?

Текущий политический курс правящей коалиции не предусматривает возвращение к атомной энергетике.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, макроэкономист Артём Логинов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Аромат говорит громче слов: курица по-кавказски превратит ужин в маленький праздник
Еда и рецепты
Аромат говорит громче слов: курица по-кавказски превратит ужин в маленький праздник
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Санкт-Петербург
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Последние материалы
Энергетический тупик в Европе: погодные аномалии истощили запасы стратегического ресурса
Корейский конвейер остановился: на бывшем заводе Hyundai больше не будут собирать корейские машины
Калининградская область: мошенники похитили у четырех жителей более 8 млн рублей за сутки
Отказали на нескольких АЗС: курским атлетам пришлось толкать заглохший автобус до заправки под Пензой
Выключить оказалось проще, чем вернуть: в Германии требуют перезапустить АЭС
Заполярье превратится в курорт: температурный взрыв перекроит карту отпуска в России
Дальнобойщики знают секрет: вот что нужно пить на самом деле, чтобы доехать без происшествий
Корабль пришельцев на дне Балтики: учёные установили истинную природу пугающего объекта
Невероятное перемирие в саванне: хищники отказались от легкой добычи ради странной выгоды
Запрет Apple в России перестал звучать как фантастика: жесткая мера затронет миллионы пользователей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.