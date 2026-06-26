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Экономика » Сырье » Газ

Мировая энергетика совершила резкий разворот к традиционным ресурсам, признав утопичность быстрого перехода на "зеленые" рельсы. Глава "Газпрома" Алексей Миллер констатировал: крупнейшие западные игроки, еще вчера обещавшие стереть углеродный след, сегодня экстренно запускают новые добычные мощности. На фоне глобальной нестабильности наличие собственных газовых запасов превратилось из экологического пассива в решающее экономическое преимущество, определяющее выживание национальных индустрий.

Газпром
Фото: Газпром
Газпром

Возврат к реальности: почему провалился "зеленый" диктат

Эпоха декларативного отказа от ископаемого топлива подошла к концу, столкнувшись с жестким дефицитом энергии и ростом себестоимости генерации. Руководители мировых корпораций вынуждены пересматривать стратегии развития, признавая, что надежность поставок сегодня важнее климатических лозунгов. Инвестиции снова потекли в геологоразведку и освоение месторождений, так как альтернативные источники не смогли обеспечить стабильность промышленных циклов.

"Мы наблюдаем крах идеологии быстрого энергоперехода. Энергетическая безопасность вернула себе статус абсолютного приоритета, а газ подтвердил роль ключевого переходного топлива, способного гарантировать конкурентоспособность экономики", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ресурсная броня России: итоги работы "Газпрома"

Пока западные компании пытаются восстановить компетенции в сегменте добычи, "Газпром" демонстрирует устойчивость добычного комплекса. Согласно данным за 2025 год, холдинг уже 21 год подряд обеспечивает расширенное воспроизводство запасов. Коэффициент восполнения ресурсов стабильно превышает единицу, что фактически вдвое выше среднего мирового уровня. В прошлом отчетном периоде прирост запасов исключительно за счет разведки составил 437,3 млрд куб. м.

"Такие темпы восполнения позволяют России сохранять доминирующее положение на рынке газа десятилетиями. В отличие от краткосрочных спекуляций, планомерная разведка формирует надежную базу для внутреннего производства и экспортных обязательств", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Влияние на мировые и внутренние рынки

Рост доказанных запасов углеводородов напрямую влияет на долгосрочные контракты и инвестиционную привлекательность. В условиях, когда добыча нефти и газа может внезапно снижаться из-за технологических сбоев у соседей, наличие мощного резерва становится страховкой для всей энергетической системы Евразии.

Показатель / Событие Экономический эффект
Коэффициент восполнения > 1 Гарантия долгосрочной устойчивости добычи и экспорта
Прирост запасов 437,3 млрд куб. м Рост капитализации компании и укрепление сырьевого суверенитета
Возврат к нефтегазовым инвестициям Стабилизация цен на энергоносители в среднесрочной перспективе

Ответы на популярные вопросы о газовом рынке

Как рост запасов газа влияет на рядового потребителя?

Избыток ресурсов внутри страны позволяет сдерживать внутренние цены на топливо и отопление, защищая бюджет граждан от ценовых шоков, которые испытывает Европа.

Означает ли это полный отказ от экологической повестки?

Нет, речь идет о прагматичном подходе. Газ признан самым чистым из ископаемых видов топлива, поэтому он остается стержнем энергетики при постепенном внедрении новых технологий.

Почему западные компании снова открывают нефтегазовые проекты?

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) пока не способны обеспечить базовую нагрузку промышленности без дорогостоящих систем накопления, что делает традиционное сырье незаменимым.

Хватит ли России газа для ускоренной социальной газификации?

Да, темпы прироста запасов значительно опережают рост внутреннего потребления, что гарантирует выполнение всех госпрограмм по подключению частных домовладений к сети.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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