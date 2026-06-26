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Ценовая кривая яиц: что скрывает майское повышение и куда ведут инфляционные ожидания

Экономика » Аграрный сектор » Птицеводство

Продовольственный рынок демонстрирует признаки локального перегрева. Средняя стоимость десяти куриных яиц к маю зафиксировалась на отметке 106,73 рубля. Несмотря на весеннюю коррекцию в 6,3%, накопленный с начала года рост составил 13,6%. Это классическое проявление волатильности на фоне логистических разрывов и циклического изменения спроса. Регулятор внимательно отслеживает эти колебания, чтобы не допустить раскручивания инфляционной спирали.

Яйца в лотке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яйца в лотке

География цен: от Дальнего Востока до Поволжья

Ценовой ландшафт страны крайне неоднороден. Географический фактор остается определяющим в администрировании розничных сетей. Дальневосточный округ удерживает статус самого дорогого региона: здесь потребитель платит в среднем 161,05 рубля. Это обусловлено спецификой северного завоза и сложностью транспортных плеч. На другом полюсе — Приволжский округ, где развитый агропромышленный кластер позволяет удерживать ценник на уровне 79,64 рубля.

"Разрыв в ценах между регионами — это следствие не только логистики, но и разной степени консолидации ритейла. Когда на местах не хватает конкуренции, цена неизбежно ползет вверх", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Центральная Россия и Урал демонстрируют синхронную динамику. В Москве и соседних областях десяток обходится в 93,49 рубля. Уральские прилавки показывают цифру 92,49 рубля. Северо-Запад идет следом с показателем 91,74 рубля. Южные регионы, вопреки ожиданиям, не стали самыми дешевыми — 88,65 рубля за лоток, что выше показателей Поволжья. Такая стратегия ценообразования в ритейле требует тщательного аудита со стороны антимонопольных служб.

Пятимесячный трек: анализ ценовой кривой

Если разложить статистику по месяцам, мы увидим попытку рынка стабилизироваться после зимнего шока. Январь стартовал с планки 106,37 рубля. Февраль и март показали синхронный подъем до 111,61 рубля. Пик пришелся на апрель — 113,92 рубля, после чего последовал майский откат. Однако годовой тренд все еще остается восходящим. Инфляционные ожидания бизнеса продолжают давить на полку, заставляя граждан более жестко управлять бюджетом и искать способы оптимизации трат.

Месяц 2024 года Средняя цена (руб.)
Январь 106,37
Март 111,61
Апрель 113,92
Май 106,73

"Майское снижение на 6% — это временная передышка. Мы видим, как растут издержки производителей на корма и зарплаты. Без структурных мер поддержки АПК мы рискуем увидеть новый виток роста осенью", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Мнение регуляторов и прогнозы

Статистика Росстата — это лишь верхушка айсберга. Под ней скрывается "перегрев" экономики, когда потребительский спрос опережает производственные возможности птицефабрик. Для стабилизации ситуации необходимо не только расширять импорт, но и инвестировать в отечественную селекцию. Это горькое лекарство самообеспечения. Высокая ключевая ставка также играет свою роль, ограничивая доступ к дешевым оборотным средствам для аграриев.

"Потребителям стоит привыкнуть к новой реальности. Прозрачность наценок через цифровые платформы мониторинга — это единственный путь к честной цене. Пока маржа распределяется непрозрачно, мы будем видеть 160 рублей на Дальнем Востоке", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о ценах на продукты

Почему на Дальнем Востоке яйца стоят в два раза дороже?

Это связано с экстремальной стоимостью логистики и отсутствием крупных птицеводческих комплексов в регионе. Весь объем продукции доставляется из других субъектов, что включает затраты на топливо и хранение.

Ждать ли снижения цен летом?

Сезонный фактор обычно способствует стабилизации цен в летние месяцы из-за роста предложения от мелких хозяйств. Однако общая инфляция в 13,6% за полгода ограничивает потенциал снижения.

Как ставка ЦБ влияет на стоимость продуктов?

Высокая ставка удорожает кредиты для производителей. Птицефабрики вынуждены закладывать стоимость обслуживания долгов в цену конечного продукта, чтобы сохранить рентабельность.

Поможет ли импорт в борьбе с дефицитом?

Внешние поставки создают конкурентное давление на локальных игроков и расширяют предложение. Это эффективный инструмент для купирования резких скачков, но он не решает проблему долгосрочных издержек.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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