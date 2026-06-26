Ценовая кривая яиц: что скрывает майское повышение и куда ведут инфляционные ожидания

Продовольственный рынок демонстрирует признаки локального перегрева. Средняя стоимость десяти куриных яиц к маю зафиксировалась на отметке 106,73 рубля. Несмотря на весеннюю коррекцию в 6,3%, накопленный с начала года рост составил 13,6%. Это классическое проявление волатильности на фоне логистических разрывов и циклического изменения спроса. Регулятор внимательно отслеживает эти колебания, чтобы не допустить раскручивания инфляционной спирали.
Ценовой ландшафт страны крайне неоднороден. Географический фактор остается определяющим в администрировании розничных сетей. Дальневосточный округ удерживает статус самого дорогого региона: здесь потребитель платит в среднем 161,05 рубля. Это обусловлено спецификой северного завоза и сложностью транспортных плеч. На другом полюсе — Приволжский округ, где развитый агропромышленный кластер позволяет удерживать ценник на уровне 79,64 рубля.
"Разрыв в ценах между регионами — это следствие не только логистики, но и разной степени консолидации ритейла. Когда на местах не хватает конкуренции, цена неизбежно ползет вверх", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Центральная Россия и Урал демонстрируют синхронную динамику. В Москве и соседних областях десяток обходится в 93,49 рубля. Уральские прилавки показывают цифру 92,49 рубля. Северо-Запад идет следом с показателем 91,74 рубля. Южные регионы, вопреки ожиданиям, не стали самыми дешевыми — 88,65 рубля за лоток, что выше показателей Поволжья. Такая стратегия ценообразования в ритейле требует тщательного аудита со стороны антимонопольных служб.
Если разложить статистику по месяцам, мы увидим попытку рынка стабилизироваться после зимнего шока. Январь стартовал с планки 106,37 рубля. Февраль и март показали синхронный подъем до 111,61 рубля. Пик пришелся на апрель — 113,92 рубля, после чего последовал майский откат. Однако годовой тренд все еще остается восходящим. Инфляционные ожидания бизнеса продолжают давить на полку, заставляя граждан более жестко управлять бюджетом и искать способы оптимизации трат.
|Месяц 2024 года
|Средняя цена (руб.)
|Январь
|106,37
|Март
|111,61
|Апрель
|113,92
|Май
|106,73
"Майское снижение на 6% — это временная передышка. Мы видим, как растут издержки производителей на корма и зарплаты. Без структурных мер поддержки АПК мы рискуем увидеть новый виток роста осенью", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.
Статистика Росстата — это лишь верхушка айсберга. Под ней скрывается "перегрев" экономики, когда потребительский спрос опережает производственные возможности птицефабрик. Для стабилизации ситуации необходимо не только расширять импорт, но и инвестировать в отечественную селекцию. Это горькое лекарство самообеспечения. Высокая ключевая ставка также играет свою роль, ограничивая доступ к дешевым оборотным средствам для аграриев.
"Потребителям стоит привыкнуть к новой реальности. Прозрачность наценок через цифровые платформы мониторинга — это единственный путь к честной цене. Пока маржа распределяется непрозрачно, мы будем видеть 160 рублей на Дальнем Востоке", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.
Это связано с экстремальной стоимостью логистики и отсутствием крупных птицеводческих комплексов в регионе. Весь объем продукции доставляется из других субъектов, что включает затраты на топливо и хранение.
Сезонный фактор обычно способствует стабилизации цен в летние месяцы из-за роста предложения от мелких хозяйств. Однако общая инфляция в 13,6% за полгода ограничивает потенциал снижения.
Высокая ставка удорожает кредиты для производителей. Птицефабрики вынуждены закладывать стоимость обслуживания долгов в цену конечного продукта, чтобы сохранить рентабельность.
Внешние поставки создают конкурентное давление на локальных игроков и расширяют предложение. Это эффективный инструмент для купирования резких скачков, но он не решает проблему долгосрочных издержек.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.