Рынок складов РФ: объем сделок в первом полугодии 2026 года сократился на 57%

Рынок складской недвижимости столкнулся с охлаждением. За первое полугодие 2026 года объем закрытых сделок составил 603 тысячи квадратных метров. Это на 57% меньше результата аналогичного периода прошлого года. Экономика сбрасывает лишнее тепло. Спрос на логистические мощности корректируется под влиянием высокой стоимости заемного капитала. Арендные ставки при этом сохраняют жесткость, что ограничивает маневр для ритейла.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рабочий на погрузчике перевозит автозапчасти на паллете в складском помещении

Логика коррекции: почему складской сегмент меняет правила игры

Снижение оборотов — это закономерная реакция на перегрев. Инвесторы уходят в оборону, выбирая длинные горизонты планирования. Текущее финансовое регулирование требует безупречного расчета юнит-экономики. Высокая стоимость капитала заставляет девелоперов пересматривать сроки ввода новых объектов. Осторожность стала базовым инстинктом институциональных игроков.

"Мы видим терапевтический эффект высокой ставки. Слабые проекты отсеиваются, остаются только те, где логистическая цепочка просчитана до копейки. Это оздоровление, а не кризис", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Рост издержек на эксплуатацию зданий давит на маржинальность операторов. Инфляция в секторе стройматериалов и дефицит кадров заставляют индексировать аренду. Бизнес вынужден оптимизировать складские запасы. Меньше товара на полках — меньше потребность в «квадратах». Это рациональное поведение в условиях неопределенности.

Региональный разрез и технологическая сегрегация

Удар пришелся по крупным хабам. Там, где раньше рынок недвижимости диктовал условия арендодатель, теперь наступает пауза. Логистические компании и федеральные сети сокращают программы экспансии. Происходит перераспределение сил: объем сделок падает, но качество запросов растет. Спрос смещается в сторону высокотехнологичных складов класса А+.

Показатель I полугодие 2026 Объем сделок (тыс. кв. м) 603 Динамика к 2025 году –57% Доля сделок в регионах Снижение на 40% Приоритет инвесторов Долгосрочная аренда

Устаревшие объекты вымываются с рынка. Операторам нужны современные системы ИИ-мониторинга и автоматизированные стеллажи. Технологии позволяют снижать операционные расходы, что критично при росте тарифов на ресурсы. Современная платформа управления объектом заменяет сотни рабочих рук.

"Цифровизация складского учета — это больше не мода, а способ выживания. Кто не внедрил системы управления двором и складом, тот просто не проходит по марже из-за стоимости труда", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по IT-договорам Алексей Кузнецов.

Мнения регуляторов и аналитиков рынка

Рынок входит в фазу очищения. Избыточные площади, законтрактованные в период ажиотажа, снова выходят на рынок через субаренду. Это создает иллюзию профицита, но на деле происходит уточнение реальных потребностей бизнеса. Экономика переходит к модели бережливого хранения. Даже крупнейшие ритейлеры пересматривают свои амбиции.

"Компании сейчас фокусируются на эффективности каждой единицы площади. Мы видим тренд на сокращение лишних запасов и ускорение оборачиваемости товаров", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Эффективное администрирование активов становится важнее агрессивного роста. Пока стоимость нефтепродуктов и логистика поставок остаются волатильными, складской сектор будет находиться под давлением. Прогноз до конца года — сохранение низкой активности при постепенной стабилизации цен.

Ответы на популярные вопросы о рынке складов

Почему объем сделок упал так резко?

Основная причина — перегрев экономики и высокая стоимость кредитных ресурсов. Бизнес перешел в режим экономии и оптимизации текущих площадей вместо аренды новых.

Вырастут ли цены на аренду складов?

Несмотря на падение спроса, арендные ставки удерживаются из-за роста операционных затрат собственников: налогов, коммунальных платежей и обслуживания оборудования.

Какие склады сейчас наиболее востребованы?

В дефиците остаются современные объекты класса А с высокой степенью автоматизации. Они позволяют сокращать издержки на персонал и электроэнергию.

Ждать ли обвала рынка к концу 2026 года?

Нет, ожидается мягкая коррекция. Рынок адаптируется к новым условиям, а инвесторы переходят к стратегии качественного управления уже имеющимися объектами.

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