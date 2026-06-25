Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переломы не боятся таблеток: крупнейший анализ поставил под сомнение эффективность БАДов
Половина суммы долой из квитанций: расширение прав ветеранов в корне поменяет семейный бюджет
Планы луковой мухи сорваны: ученые нашли способ обезопасить посевы без лишних затрат
Птичий хоррор в Нововоронеже: как птенцы чудом избежали участи быть съеденными на глазах у всех
Духота в спальне стала непреодолимым барьером: тело лишается привычной защиты из-за этих ошибок перед сном
Велимир Томович на Эльбрусе: итальянский журналист развернул на вершине горы герб Беслана
Сардиния на Черном море: в Евпатории обнаружили берег с мучнистым песком и бирюзовой волной
Уязвимость перед зимой: Стокгольм зарезервировал средства против неизбежного энергетического срыва
Санкт-Петербург показал шестикратный рост числа стобалльников по профильной математике

Мировой рынок ждет потрясение: Пекин обрушил старые барьеры и выпустил танкеры на охоту

Экономика » Сырье » Нефть

Пекин открывает шлюзы для экспорта нефтепродуктов. В июле квоты на вывоз топлива для государственных НПЗ вырастут до 800 тысяч тонн. Это на треть больше июньских лимитов. Главное изменение — полный демонтаж географических барьеров. Раньше госкомпании были заперты в границах Юго-Восточной Азии и Африки. Теперь регулятор разрешил отгружать сырье в любую точку мира.

Колба с нефтью
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Колба с нефтью

Логика экспансии: зачем Китаю излишки

Китайская переработка столкнулась с перегревом мощностей. Внутренний рынок насыщен, а заводы продолжают наращивать темпы. Государственные гиганты Sinopec и CNPC годами работали под жестким надзором и лимитами. Нынешнее послабление — это не благотворительность, а жесткое администрирование избытка. Регулятор переводит систему в режим "сброса давления", чтобы поддержать рентабельность национальных игроков за счет внешней выручки.

"Это рациональный шаг. Когда внутреннее потребление пробуксовывает, единственный способ спасти маржинальность заводов — выплеснуть объем на внешние площадки. Снятие региональных ограничений делает китайский бензин и дизель прямым конкурентом поставкам из Индии и Ближнего Востока", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Ценовое давление на глобальный рынок

Рост отгрузок из Поднебесной неминуемо ударит по котировкам. Июльские 800 тысяч тонн — это только начало масштабной стратегии. Пекин тестирует инвестиционный климат в энергосекторе, превращая свои НПЗ в гибкие платформы. Смена экспортной архитектуры происходит на фоне растущего спроса в Азии, где дефицит топлива ощущается наиболее остро. Китай просто занимает освободившиеся ниши, используя преимущество в стоимости переработки.

Месяц Экспортная квота (тыс. тонн)
Июнь 600
Июль 800

"Цифровизация мониторинга запасов позволяет властям КНР реагировать мгновенно. Если раньше решение о квотах принималось месяцами, то теперь регулятор видит профицит в реальном времени. Это повышает устойчивость отрасли", — объяснил Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Технократический маневр: баланс внутреннего спроса

Решение обнулить ограничения по дестинациям (пунктам назначения) говорит о высоком уровне доверия к стабильности внутреннего снабжения. Пекин уверен, что дефицита на заправках внутри страны не будет. Экономическая модель теперь диктует расширение влияния: экспорт рассматривается как инструмент мягкой силы и способ коррекции торгового баланса. Для мировых трейдеров это сигнал: Пекин больше не намерен копить топливо "под подушкой", он выходит на охоту за валютой.

"Китайские НПЗ переросли формат локальных поставщиков. Теперь это глобальные хабы. Новая политика квот — это горькое лекарство для конкурентов, которым придется двигаться по цене", — подчеркнул макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о рынке нефти

Зачем Китай увеличивает экспорт, если цены на нефть нестабильны?

Это вопрос управления недозагруженными мощностями. Удержание заводов в простое обходится дороже, чем продажа излишков по текущим рыночным ценам. Регулятор спасает занятость и налоговые отчисления.

Как рост квот повлияет на стоимость бензина в мире?

Увеличение предложения со стороны КНР создает понижательное давление. Рынок реагирует на любой дополнительный танкер, а здесь речь идет о сотнях тысяч тонн высококачественного продукта.

Почему отменили ограничения на регионы поставок?

Прозрачность логистики и развитие транспортных коридоров позволяют Пекину не ограничиваться соседями. Снятие лимитов — это шаг к статусу глобального энергетического арбитра.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, финансовый аналитик Никита Волков, макроэкономист Артём Логинов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Беру 3 лимона и стакан сахара: варю янтарное варенье без единой капли горчинки — выходит кисло-сладкая вкуснятина к чаю
Еда и рецепты
Беру 3 лимона и стакан сахара: варю янтарное варенье без единой капли горчинки — выходит кисло-сладкая вкуснятина к чаю
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Новости Симферополя
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Вентилятор может работать как кондиционер: как превратить обычный обдув в ледяной поток
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Последние материалы
Воронежская область вводит масочный режим и дезинфекцию из-за вспышки вируса
Марафет для ласточки: какие траты перед продажей авто окупятся, а что улетит в трубу
Новый тренд сезона: обувь, которая делает ноги визуально стройнее и не натирает в жару
Будапешт пошел на принцип: позиция Венгрии по Украине лишила Брюссель пространства для маневра
Турецкий сервис стал слишком дорогим: Болгария нанесла мощный удар по семейному бюджету туристов
Микрофлора под жестким ударом: как популярный метод лечения превращает обычные бактерии в смертельное оружие
Хищники под контролем фотоловушек: в Ленобласти внедрили тактику, лишившую зверей повода для атак
США: технологический сектор потерял сотни миллиардов долларов из-за разрыва связей с РФ
Морщины становятся менее заметными: натуральное средство, которое работает лучше многих кремов
Москва и Санкт-Петербург: стоимость вторичного жилья начала снижаться впервые за год
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.