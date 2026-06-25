Рублевый суверенитет в цифре: регулятор готовит базу для стейблкоинов

Банк России переходит к тестированию архитектуры цифровой устойчивости. Регулятор представил доклад о формировании рынка рублевых стейблкоинов. Задача — создать прозрачную платформу для трансграничных операций, купируя риски фрагментации платежного пространства. За два года мировой объем привязанных к активам токенов удвоился. В условиях доминирования долларовых суррогатов Москва ставит на защиту денежного суверенитета через жесткое администрирование новых инструментов.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuba, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Центробанк России

Правила игры: цифровые активы против крипты

Российское право игнорирует термин "стейблкоин". Регулятор оперирует понятием цифровых финансовых активов (ЦФА). Это позволяет упаковать характеристики токена в легальную оболочку. Главное условие — стопроцентное резервирование. Стоимость должна жестко привязываться к рублю или реальному физическому активу. ЦБ намерен исключить волатильность, характерную для классических криптовалют. Это логика макроэкономической стабильности: контроль над предложением денег остается у государства.

"Стейблкоины без жесткого регулирования — это мина под балансом центральных банков. Либо мы создаем систему с понятным обеспечением, либо получаем неконтролируемую утечку ликвидности в серые зоны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Трансграничный рычаг: зачем бизнесу токен

Внутренние расчеты в стейблкоинах останутся под запретом. Рубль — единственный законный законный инструмент платежа внутри страны. Регулятор режет любые попытки создать параллельные расчетные системы. Однако для внешних сделок стейблкоин становится идеальным фильтром. Он позволяет обходить традиционную банковскую инфраструктуру, снижая издержки на корреспондентские счета. Это способ расшить узкие места в логистике платежей с дружественными юрисдикциями.

Параметр Статус по версии ЦБ Внутренние расчеты Запрещены Международные сделки Разрешены как эксперимент Обеспечение Ликвидные активы 1:1

Бизнес требует ясности. Отсутствие практики выпуска таких ЦФА тормозит инвестиционный климат в сфере финтеха. Специальное регулирование должно выделить рублевые токены в отдельную категорию с повышенным кредитным качеством. ЦБ ждет от участников рынка предложений по номиналу и срокам погашения до 1 сентября. Это сбор обратной связи перед фазой активного нормотворчества.

"Инвесторам нужны гарантии, что цифровой рубль в форме стейблкоина не превратится в фантик. Без четких нормативов финансовой устойчивости эмитента рынок не взлетит", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Критерии устойчивости: требования к эмитентам

Эмитентом сможет стать только финансово устойчивое лицо. Регулятор планирует внедрить нормативы достаточности капитала, аналогичные банковским. Прозрачность активов в резервах станет абсолютной. Технологии блокчейна позволят надзору видеть каждую транзакцию в режиме реального времени. Перегрев экономики через бесконтрольную цифровую эмиссию недопустим. Это горькое лекарство для тех, кто ждал полной анонимности и свободы.

"ЦБ строит цифровой паноптикум. Каждая монета будет иметь цифровую метку. Оспорить транзакцию или скрыть налоги станет технически невозможно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы о стейблкоинах

Чем стейблкоин отличается от биткоина?

Стейблкоин привязан к реальному активу (валюте, золоту), что исключает резкие скачки цены. Биткоин — спекулятивный инструмент без обеспечения.

Можно ли будет купить на них продукты в магазине?

Нет. Регулятор сохраняет монополию наличного и безналичного рубля в ритейле. Стейблкоины — инструмент для инвестиций и крупных контрактов.

Кто сможет выпускать рублевые токены?

Банки и лицензированные операторы ЦФА, прошедшие проверку на финансовую устойчивость.

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