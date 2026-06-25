Половина суммы долой из квитанций: расширение прав ветеранов в корне поменяет семейный бюджет

Ветераны боевых действий могут получить новую масштабную льготу, которая существенно снизит их расходы на коммунальные услуги. Группа депутатов во главе с Юрием Афониным внесла в Госдуму законопроект о 50-процентной компенсации затрат на основные ресурсы: воду, газ и электричество. На фоне того, как в некоторых субъектах РФ рейтинг доходов возглавили арктические регионы, вопрос выравнивания социальной поддержки для защитников Родины по всей стране становится критически важным.
Законопроект предлагает внести изменения в статью 16 Федерального закона "О ветеранах". Главная цель — расширить перечень услуг, по которым государство возвращает половину стоимости. Сейчас ветераны боевых действий уже имеют право на 50-процентную скидку, но она распространяется только на наем, содержание жилого помещения и взносы на капитальный ремонт.
"Данная инициатива устраняет социальную несправедливость, расширяя поддержку на самые востребованные услуги. Учитывая, что сегодня многие россияне переходят на самозанятость и самостоятельно формируют свой доход, фиксированные льготы для тех, кто прошел фронт, становятся важным фактором стабильности личного бюджета", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Автор документа Юрий Афонин отмечает, что действующие меры поддержки не затрагивают наиболее затратные статьи коммунальных платежей. Основная финансовая нагрузка на домохозяйства ложится именно на оплату ресурсов: отопления, электроэнергии, водоснабжения и газа. Депутаты настаивают на том, чтобы объем льгот для участников современных конфликтов был доведен до уровня привилегий ветеранов Великой Отечественной войны.
Современные воины, возвращающиеся из зоны боевых действий, часто сталкиваются с необходимостью длительной реабилитации. Это требует дополнительных средств, которые зачастую "съедаются" постоянно растущими тарифами ЖКХ. В условиях, когда рекордная ключевая ставка ЦБ ограничивает доступ к дешевым кредитам, прямые субсидии на оплату базовых нужд становятся наиболее эффективным инструментом помощи.
"С юридической точки зрения законопроект направлен на унификацию статуса ветеранов разных поколений. Это логичный шаг в развитии системы социальных гарантий для тех, кто выполняет наиболее опасные государственные задачи", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.
Согласно тексту проекта, расчет компенсации будет производиться на основе фактического потребления, зафиксированного приборами учета. Однако законодатели предусмотрели ограничитель: сумма возврата будет исчисляться в пределах установленных нормативов потребления коммунальных услуг.
Такой подход защитит бюджет от чрезмерных трат и одновременно стимулирует граждан к рациональному использованию ресурсов. Ожидается, что реализация закона потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, однако авторы считают эти расходы оправданными с точки зрения социальной стабильности.
"Любое расширение льгот требует четкого аудита бюджетных возможностей, чтобы выплаты были гарантированы без задержек. Важно проработать техническую сторону, чтобы льгота начислялась автоматически без лишней бюрократии", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам ЖКХ Артём Рабов.
|Тип услуги / Изменение
|Экономический эффект для ветерана
|Газ, вода, свет (ресурсы)
|Снижение ежемесячного чека за ЖКУ на 30-40% от общей суммы
|Привязка к нормативам
|Защита от необоснованного роста начислений при превышении лимитов
|Содержание жилья (действующая мера)
|Сохранение текущей 50% скидки в дополнение к новым льготам
Льгота распространится на всех граждан, имеющих официальный статус ветерана боевых действий в соответствии с профильным законом.
Обычно такие льготы реализуются через механизм ЕДВ или прямой субсидии, которая возвращается на счет плательщика после оплаты квитанции в полном объеме.
До внесения проекта из льготного перечня были фактически исключены свет, газ, горячее и холодное водоснабжение, а также водоотведение.
Нормативы устанавливаются региональными властями в зависимости от типа жилья и количества проживающих, компенсация начисляется только на долю ветерана в пределах этих норм.
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