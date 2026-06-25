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Половина суммы долой из квитанций: расширение прав ветеранов в корне поменяет семейный бюджет

Экономика

Ветераны боевых действий могут получить новую масштабную льготу, которая существенно снизит их расходы на коммунальные услуги. Группа депутатов во главе с Юрием Афониным внесла в Госдуму законопроект о 50-процентной компенсации затрат на основные ресурсы: воду, газ и электричество. На фоне того, как в некоторых субъектах РФ рейтинг доходов возглавили арктические регионы, вопрос выравнивания социальной поддержки для защитников Родины по всей стране становится критически важным.

ЖКХ
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ЖКХ

Суть инициативы: что изменится в квитанциях

Законопроект предлагает внести изменения в статью 16 Федерального закона "О ветеранах". Главная цель — расширить перечень услуг, по которым государство возвращает половину стоимости. Сейчас ветераны боевых действий уже имеют право на 50-процентную скидку, но она распространяется только на наем, содержание жилого помещения и взносы на капитальный ремонт.

"Данная инициатива устраняет социальную несправедливость, расширяя поддержку на самые востребованные услуги. Учитывая, что сегодня многие россияне переходят на самозанятость и самостоятельно формируют свой доход, фиксированные льготы для тех, кто прошел фронт, становятся важным фактором стабильности личного бюджета", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Почему текущих льгот недостаточно для ветеранов

Автор документа Юрий Афонин отмечает, что действующие меры поддержки не затрагивают наиболее затратные статьи коммунальных платежей. Основная финансовая нагрузка на домохозяйства ложится именно на оплату ресурсов: отопления, электроэнергии, водоснабжения и газа. Депутаты настаивают на том, чтобы объем льгот для участников современных конфликтов был доведен до уровня привилегий ветеранов Великой Отечественной войны.

Современные воины, возвращающиеся из зоны боевых действий, часто сталкиваются с необходимостью длительной реабилитации. Это требует дополнительных средств, которые зачастую "съедаются" постоянно растущими тарифами ЖКХ. В условиях, когда рекордная ключевая ставка ЦБ ограничивает доступ к дешевым кредитам, прямые субсидии на оплату базовых нужд становятся наиболее эффективным инструментом помощи.

"С юридической точки зрения законопроект направлен на унификацию статуса ветеранов разных поколений. Это логичный шаг в развитии системы социальных гарантий для тех, кто выполняет наиболее опасные государственные задачи", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Механизм расчета и экономический эффект

Согласно тексту проекта, расчет компенсации будет производиться на основе фактического потребления, зафиксированного приборами учета. Однако законодатели предусмотрели ограничитель: сумма возврата будет исчисляться в пределах установленных нормативов потребления коммунальных услуг.

Такой подход защитит бюджет от чрезмерных трат и одновременно стимулирует граждан к рациональному использованию ресурсов. Ожидается, что реализация закона потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, однако авторы считают эти расходы оправданными с точки зрения социальной стабильности.

"Любое расширение льгот требует четкого аудита бюджетных возможностей, чтобы выплаты были гарантированы без задержек. Важно проработать техническую сторону, чтобы льгота начислялась автоматически без лишней бюрократии", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам ЖКХ Артём Рабов.

Тип услуги / Изменение Экономический эффект для ветерана
Газ, вода, свет (ресурсы) Снижение ежемесячного чека за ЖКУ на 30-40% от общей суммы
Привязка к нормативам Защита от необоснованного роста начислений при превышении лимитов
Содержание жилья (действующая мера) Сохранение текущей 50% скидки в дополнение к новым льготам

Ответы на популярные вопросы о льготах на ЖКУ

Кто именно сможет претендовать на компенсацию 50%?

Льгота распространится на всех граждан, имеющих официальный статус ветерана боевых действий в соответствии с профильным законом.

Будет ли компенсация выплачиваться "живыми" деньгами?

Обычно такие льготы реализуются через механизм ЕДВ или прямой субсидии, которая возвращается на счет плательщика после оплаты квитанции в полном объеме.

На какие именно услуги не распространялась скидка ранее?

До внесения проекта из льготного перечня были фактически исключены свет, газ, горячее и холодное водоснабжение, а также водоотведение.

Как рассчитывается лимит потребления?

Нормативы устанавливаются региональными властями в зависимости от типа жилья и количества проживающих, компенсация начисляется только на долю ветерана в пределах этих норм.

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Экспертная проверка:  Артём Логинов (макроэкономист), Максим Ковалёв (юрист), Артём Рабов (специалист по ЖКХ).
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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