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Горнорудный сектор на пределе: истощение старых запасов привело к необратимому взлету котировок

Экономика » Сырье » Металлы

Медный рынок вошел в фазу структурного дефицита. В 2026 году цены на "красный металл" обновили исторические максимумы на фоне жесткого сжатия предложения. Если прошлый год стал лишь прологом к кризису из-за локальных сбоев на крупных рудниках, то текущая ситуация обнажила глубокий дисбаланс между аппетитами глобальной промышленности и реальными возможностями недр. Добыча стабилизируется, но спрос летит вверх, игнорируя попытки регуляторов охладить перегрев.

Взвешивание медных слитков на промышленной платформе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Взвешивание медных слитков на промышленной платформе

Медная лихорадка: от стройки до ИИ

Медь — это артерии глобальной экономики. Она везде: от строительных каркасов до сложнейшего медицинского оборудования. В 2022 году производство техники поглотило 32% мирового объема, еще 26% ушло в девелопмент. Но сегодня правила игры диктует "зеленая" повестка. Электромобили и возобновляемая энергетика требуют кратного роста потребления металла на единицу продукции. Это не просто тренд, а новая промышленная реальность.

"Рынок физического металла перегрет. Инвесторы уходят в производные инструменты — фьючерсы и опционы на LME, так как хранение слитков требует огромных логистических мощностей и затрат на охрану", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

География добычи: кто диктует условия рынку

Концентрация ресурсов создает геополитические риски. Единственный континент без медных рудников — Антарктида. В остальном мире доминирует Латинская Америка, но её позиции начинают теснить новые игроки. Чили сохраняет статус лидера, однако темпы роста добычи в Африке заставляют инвесторов пересматривать свои портфели. Цифры 2025 года наглядно демонстрируют расстановку сил на мировой шахматной доске.

Страна-производитель Объем добычи (млн тонн, 2025)
Чили 5,3
ДР Конго 3,2
Перу 2,7
Китай 1,8

Для бизнеса входной билет в этот сектор дорожает. Инвестиции в акции компаний на биржах TSX или ASX становятся альтернативой прямой покупке сырья. Регуляторы внимательно следят за прозрачностью таких вложений, внедряя AML-процедуры для контроля за чистотой капитала. Прозрачность отрасли — единственный способ привлечь долгосрочные инвестиции в новые месторождения.

"Корпоративный сектор сейчас сфокусирован на прозрачности сделок. Компании, игнорирующие комплаенс, мгновенно теряют ликвидность на международных площадках", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Технологический цикл: как камень превращается в актив

Путь от руды до биржевого товара — сложнейшая цепочка трансформаций. В среднем добытая порода содержит всего 1% меди. Сначала её дробят, отделяя мусор, затем превращают в пульпу с реагентами. Воздушная флотация поднимает концентрат на поверхность. Итоговая очистка требует либо плавки (пирометаллургия для сульфидных руд), либо выщелачивания (гидрометаллургия для оксидов). На выходе — металл чистотой 99,99%.

"Любое нарушение в техпроцессе или замена реагентов на несертифицированные аналоги — это прямой риск получения брака, который биржи просто не примут. Здесь важен жесткий аудит каждой партии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аудитор Павел Никитин.

Ответы на популярные вопросы о рынке меди

Почему цены на медь продолжают бить рекорды?

Причина в структурном дефиците. Старые месторождения истощаются, а запуск новых объектов требует десятилетий и миллиардов инвестиций. Спрос со стороны ИИ-центров и автопрома растет быстрее, чем возможности добычи.

Как частному лицу вложиться в этот рынок?

Наиболее эффективный способ — покупка паев ETF-фондов или акций добывающих компаний. Физическая медь — плохой вариант из-за низкой удельной стоимости и высоких затрат на хранение.

В чем разница между пирометаллургией и гидрометаллургией?

Все зависит от состава руды. Если в породе много серы, используют обжиг и плавку. Если преобладают оксиды — химическое растворение. Выбор метода определяет себестоимость конечного слитка.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист Роман Лаврентьев, аудитор Павел Никитин
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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