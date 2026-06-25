Бумажные очереди уходят в прошлое: новые порядки изменили процедуру распоряжения недвижимостью

С 1 июля 2026 года в России радикально упрощается процесс передачи имущества: оформить наследство или дарственную на квартиру можно будет дистанционно через портал "Госуслуги". Новые правила цифровизации имущественных прав избавляют граждан от необходимости личного посещения инстанций, переводя юридически значимые действия в плоскость биометрической идентификации. Нововведение не только ускоряет бюрократические процессы, но и создает дополнительные барьеры для мошеннических схем, фиксируя волеизъявление собственника в цифровом профиле.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка сидит в автомобиле с документами

Цифровой формат: как это работает

Росреестр внедряет механизм, который позволяет полностью исключить бумажный документооборот при регистрации прав собственности. Теперь для передачи недвижимости по наследству или в дар не требуется записываться в МФЦ или посещать нотариальную контору. Все операции проводятся в личном кабинете государственного портала. Особое значение это имеет для маломобильных граждан и жителей отдаленных территорий, где доступ к юридическим услугам физически ограничен.

"Цифровизация наследственных дел снимает огромную нагрузку с наследников, которым часто приходится совершать межрегиональные поездки для оформления документов", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Биометрия против мошенников: защита сделок

Ключевым условием дистанционного оформления станет использование единой биометрической системы. Это решение призвано минимизировать риски, связанные с подделкой доверенностей или подписей. В отличие от традиционных методов, где человеческий фактор играет существенную роль, цифровая идентификация требует непосредственного подтверждения личности через зашифрованные данные. На фоне того, как защита данных стала вопросом выживания в мировом бизнесе, Россия внедряет аналогичные высокие стандарты безопасности для частных сделок.

"Применение биометрии при передаче прав на недвижимость — это эффективный фильтр против 'черных' риелторов, которые привыкли работать с поддельными бумажными бланками", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Выбор формата: МФЦ или смартфон

Несмотря на технологический рывок, государство сохраняет право выбора за гражданином. Традиционные отделения МФЦ и частные нотариусы продолжат работу в прежнем режиме. Это важно для тех, кто не доверяет цифровым интерфейсам или не имеет технической возможности пройти биометрическую регистрацию. Реформа не отменяет старые порядки, а расширяет перечень доступных инструментов управления имуществом. Параллельно с этим власти прорабатывают и другие меры поддержки собственников, например, когда семьи освобождают от финансового прессинга при рождении детей, расширяя доступ к ипотечным каникулам.

"Интеграция реестров недвижимости с порталом госуслуг позволяет в реальном времени отслеживать статус наследственного дела", — констатировала в беседе с Pravda.Ru юрист по наследственным делам Наталья Круглова.

Событие / Изменение Последствия и эффект для граждан Запуск дистанционного оформления через Госуслуги Экономия времени и средств на поездки в другие регионы для вступления в наследство. Внедрение биометрической аутентификации Резкое снижение вероятности мошенничества по поддельным доверенностям. Отказ от обязательных бумажных копий Упрощение хранения документов и исключение риска их физической утраты.

Ответы на популярные вопросы о наследовании онлайн

Обязательно ли теперь оформлять наследство только через интернет?

Нет, это право, а не обязанность. Вы можете по-прежнему обратиться к нотариусу лично или подать документы через МФЦ.

Какие документы нужны для дистанционной подачи?

Основной пакет документов уже подгружен в систему из государственных реестров. Вам потребуется подтвержденная учетная запись и сданная биометрия.

Как проверить, открыто ли наследственное дело на родственника?

Эту информацию можно получить мгновенно через реестр Федеральной нотариальной палаты в режиме онлайн, введя ФИО и дату смерти наследодателя.

Можно ли дистанционно оформить дарственную?

Да, новые правила распространяются не только на наследственные дела, но и на договоры дарения и иные способы передачи прав собственности.

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