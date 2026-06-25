Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воронежская область вводит масочный режим и дезинфекцию из-за вспышки вируса
Марафет для ласточки: какие траты перед продажей авто окупятся, а что улетит в трубу
Новый тренд сезона: обувь, которая делает ноги визуально стройнее и не натирает в жару
Будапешт пошел на принцип: позиция Венгрии по Украине лишила Брюссель пространства для маневра
Турецкий сервис стал слишком дорогим: Болгария нанесла мощный удар по семейному бюджету туристов
Микрофлора под жестким ударом: как популярный метод лечения превращает обычные бактерии в смертельное оружие
Хищники под контролем фотоловушек: в Ленобласти внедрили тактику, лишившую зверей повода для атак
США: технологический сектор потерял сотни миллиардов долларов из-за разрыва связей с РФ
Морщины становятся менее заметными: натуральное средство, которое работает лучше многих кремов

Бумажные очереди уходят в прошлое: новые порядки изменили процедуру распоряжения недвижимостью

Экономика

С 1 июля 2026 года в России радикально упрощается процесс передачи имущества: оформить наследство или дарственную на квартиру можно будет дистанционно через портал "Госуслуги". Новые правила цифровизации имущественных прав избавляют граждан от необходимости личного посещения инстанций, переводя юридически значимые действия в плоскость биометрической идентификации. Нововведение не только ускоряет бюрократические процессы, но и создает дополнительные барьеры для мошеннических схем, фиксируя волеизъявление собственника в цифровом профиле.

Девушка сидит в автомобиле с документами
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка сидит в автомобиле с документами

Цифровой формат: как это работает

Росреестр внедряет механизм, который позволяет полностью исключить бумажный документооборот при регистрации прав собственности. Теперь для передачи недвижимости по наследству или в дар не требуется записываться в МФЦ или посещать нотариальную контору. Все операции проводятся в личном кабинете государственного портала. Особое значение это имеет для маломобильных граждан и жителей отдаленных территорий, где доступ к юридическим услугам физически ограничен.

"Цифровизация наследственных дел снимает огромную нагрузку с наследников, которым часто приходится совершать межрегиональные поездки для оформления документов", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Биометрия против мошенников: защита сделок

Ключевым условием дистанционного оформления станет использование единой биометрической системы. Это решение призвано минимизировать риски, связанные с подделкой доверенностей или подписей. В отличие от традиционных методов, где человеческий фактор играет существенную роль, цифровая идентификация требует непосредственного подтверждения личности через зашифрованные данные. На фоне того, как защита данных стала вопросом выживания в мировом бизнесе, Россия внедряет аналогичные высокие стандарты безопасности для частных сделок.

"Применение биометрии при передаче прав на недвижимость — это эффективный фильтр против 'черных' риелторов, которые привыкли работать с поддельными бумажными бланками", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Выбор формата: МФЦ или смартфон

Несмотря на технологический рывок, государство сохраняет право выбора за гражданином. Традиционные отделения МФЦ и частные нотариусы продолжат работу в прежнем режиме. Это важно для тех, кто не доверяет цифровым интерфейсам или не имеет технической возможности пройти биометрическую регистрацию. Реформа не отменяет старые порядки, а расширяет перечень доступных инструментов управления имуществом. Параллельно с этим власти прорабатывают и другие меры поддержки собственников, например, когда семьи освобождают от финансового прессинга при рождении детей, расширяя доступ к ипотечным каникулам.

"Интеграция реестров недвижимости с порталом госуслуг позволяет в реальном времени отслеживать статус наследственного дела", — констатировала в беседе с Pravda.Ru юрист по наследственным делам Наталья Круглова.

Событие / Изменение Последствия и эффект для граждан
Запуск дистанционного оформления через Госуслуги Экономия времени и средств на поездки в другие регионы для вступления в наследство.
Внедрение биометрической аутентификации Резкое снижение вероятности мошенничества по поддельным доверенностям.
Отказ от обязательных бумажных копий Упрощение хранения документов и исключение риска их физической утраты.

Ответы на популярные вопросы о наследовании онлайн

Обязательно ли теперь оформлять наследство только через интернет?

Нет, это право, а не обязанность. Вы можете по-прежнему обратиться к нотариусу лично или подать документы через МФЦ.

Какие документы нужны для дистанционной подачи?

Основной пакет документов уже подгружен в систему из государственных реестров. Вам потребуется подтвержденная учетная запись и сданная биометрия.

Как проверить, открыто ли наследственное дело на родственника?

Эту информацию можно получить мгновенно через реестр Федеральной нотариальной палаты в режиме онлайн, введя ФИО и дату смерти наследодателя.

Можно ли дистанционно оформить дарственную?

Да, новые правила распространяются не только на наследственные дела, но и на договоры дарения и иные способы передачи прав собственности.

Читайте также

Экспертная проверка: Елена Пахомова (юрист по семейному праву), Илья Кравцов (финансовый консультант), Наталья Круглова (юрист по банкротству и долговым обязательствам).
 
 
 
 
 
 
 
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Культура
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Новости Санкт-Петербурга
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Беру 3 лимона и стакан сахара: варю янтарное варенье без единой капли горчинки — выходит кисло-сладкая вкуснятина к чаю
Еда и рецепты
Беру 3 лимона и стакан сахара: варю янтарное варенье без единой капли горчинки — выходит кисло-сладкая вкуснятина к чаю
Популярное
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке

Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.

Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Последние материалы
Воронежская область вводит масочный режим и дезинфекцию из-за вспышки вируса
Марафет для ласточки: какие траты перед продажей авто окупятся, а что улетит в трубу
Новый тренд сезона: обувь, которая делает ноги визуально стройнее и не натирает в жару
Будапешт пошел на принцип: позиция Венгрии по Украине лишила Брюссель пространства для маневра
Турецкий сервис стал слишком дорогим: Болгария нанесла мощный удар по семейному бюджету туристов
Микрофлора под жестким ударом: как популярный метод лечения превращает обычные бактерии в смертельное оружие
Хищники под контролем фотоловушек: в Ленобласти внедрили тактику, лишившую зверей повода для атак
США: технологический сектор потерял сотни миллиардов долларов из-за разрыва связей с РФ
Морщины становятся менее заметными: натуральное средство, которое работает лучше многих кремов
Москва и Санкт-Петербург: стоимость вторичного жилья начала снижаться впервые за год
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.