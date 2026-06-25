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Недвижимость Москвы стремительно дорожает: парадоксальная математика рынка лишает арендаторов выбора

Экономика

Рынок аренды жилья в Московском регионе продемонстрировал нетипичное для конца весны оживление. В мае медианная стоимость долгосрочного найма выросла как в столице, так и в Подмосковье, несмотря на разнонаправленную динамику предложения. Пока Москва прибавляет в цене на фоне расширения выбора квартир, область сталкивается с дефицитом лотов, что неизбежно ведет к пересмотру ценников перед началом высокого сезона.

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
квартира

Ценовое ралли в столице: парадокс предложения

В мае Москва показала существенный прирост стоимости аренды. Медианная ставка подскочила на 2,4%, зафиксировавшись на отметке 89 тысяч рублей в месяц. Экономическая странность ситуации заключается в том, что подорожание произошло одновременно с ростом объема доступного жилья — количество объявлений увеличилось на 4,4%. Обычно избыток предложения заставляет собственников демпинговать, однако сейчас рынок диктует иные условия.

"Рост ставок при одновременном увеличении предложения в Москве указывает на структурные изменения: на рынок выходят более дорогие объекты в престижных районах, которые и тянут медиану вверх. Арендаторы сейчас готовы платить за качество, понимая, что ипотека остается труднодоступной из-за политики ЦБ и высокой ключевой ставки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Подмосковье: выход из зимнего затишья

Московская область демонстрирует более спокойную, но стабильную динамику. Здесь медианная ставка аренды поднялась на 0,7%, достигнув 43 тысяч рублей в месяц. В отличие от Москвы, в Подмосковье наблюдается дефицит: количество свободных квартир сократилось на 2,8%. Руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Андрей Зайко отметил, что рынок региона наконец преодолел стагнацию первого квартала.

"Снижение объема предложения в области обусловлено тем, что наиболее ликвидные и доступные варианты 'вымываются' в первую очередь. Люди ищут альтернативу дорогой Москве, что создает давление на цены в ближнем поясе Подмосковья. Это классическая реакция на макроэкономические факторы и изменение потребительского поведения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева.

Факторы влияния и прогнозы на сезон

Текущая ситуация является подготовительным этапом к традиционному "высокому сезону", который обычно стартует в конце лета. Тот факт, что рост начался уже в мае, свидетельствует о высокой активности арендаторов. Накопленное за зиму предложение постепенно осваивается, и к августу рынок может подойти с минимальным выбором и максимальными ценами.

"Инвесторы в недвижимость сейчас ориентируются на аренду как на основной источник дохода, поскольку перепродажа жилья замедлилась. Мы видим попытки собственников хеджировать свои риски через повышение ставок, что в условиях инфляции выглядит логичным шагом для сохранения доходности капитала", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Регион и показатель Изменение и последствия
Медианная ставка в Москве (89 000 руб.) Рост на 2,4%; усиливается нагрузка на бюджет арендаторов-одиночек.
Предложение жилья в Москве (+4,4%) Увеличение выбора не сдержало цены; рынок переориентирован на качественные лоты.
Медианная ставка в Подмосковье (43 000 руб.) Рост на 0,7%; жилье остается востребованным из-за ценового разрыва со столицей.
Предложение в Подмосковье (-2,8%) Сокращение выбора; возможен дальнейший рост цен из-за дефицита.

Ответы на популярные вопросы об аренде жилья

Почему аренда в Москве дорожает, если квартир стало больше?

Рост предложения не всегда означает избыток дешевого жилья. В мае на рынок вышло много объектов высокого ценового сегмента, что сместило медианную ставку вверх. Кроме того, владельцы жилья закладывают в стоимость инфляционные ожидания.

Стоит ли сейчас переезжать в Подмосковье ради экономии?

Разница в медианных ставках между Москвой и областью составляет более двух раз (89 тыс. против 43 тыс. рублей). Однако предложение в Подмосковье сокращается, поэтому найти выгодный вариант становится сложнее с каждым месяцем.

Как высокая ключевая ставка влияет на рынок аренды?

Высокая ставка делает ипотеку недоступной для широких слоев населения. Потенциальные покупатели вынуждены оставаться в статусе арендаторов, что поддерживает стабильно высокий спрос на съемное жилье и позволяет собственникам повышать цены.

Чего ждать от цен на аренду в ближайшие месяцы?

Аналитики прогнозируют продолжение умеренного роста. К середине лета ожидается традиционный предсезонный всплеск активности студентов и трудовых мигрантов, что приведет к очередному витку подорожания самых доступных квартир.

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Экспертная проверка: - Артём Логинов (макроэкономист), Мария Ковалева (специалист по ипотечному кредитованию), Никита Волков (финансовый аналитик).
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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