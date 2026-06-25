Россиянам обещают крупнейший пересмотр минимальной зарплаты: бизнес уже готовится к последствиям

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Экономика

Любое законодательное решение, направленное на увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), положительно сказывается на благосостоянии граждан, заявил президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что этот показатель должен отражать экономические реалии, а не опираться на абстрактные цифры.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы предложили изменить методику расчета МРОТ, привязав его к средней заработной плате по стране. Согласно законопроекту, внесенному в парламент, с 1 января 2027 года минимальная выплата может составить 51 966 рублей в месяц при почасовой ставке в 317 рублей. В настоящее время при установлении суммы учитывается медианная зарплата, которую рассчитывает Росстат за предшествующий период. Эксперты полагают, что такие изменения могут спровоцировать существенный рост доходов в ближайшие годы.

По словам Федорова, повышение минимального порога оплаты труда всегда выгодно рядовому сотруднику. Занижение этого показателя зачастую используется недобросовестными нанимателями для извлечения дополнительной прибыли за счет эксплуатации персонала.

"Повышение МРОТ всегда означает выигрыш для работника. В то же время занижение минимальной оплаты труда нередко выгодно либо недобросовестным работодателям, либо криминальным структурам, которые используют эту лазейку для эксплуатации людей", — отметил он.

Специалист подчеркнул, что при реализации подобных инициатив существует риск ухода части бизнеса в "серую" зону для минимизации налоговой нагрузки. Чтобы этого не произошло, государству необходимо усилить надзорные функции и встать на защиту трудовых прав граждан. Эффективная борьба с теневой экономикой становится приоритетной задачей в условиях изменения законодательства.

Рассматривая возможности предпринимателей адаптироваться к новым требованиям, эксперт указал на необходимость соблюдения единых стандартов. Он добавил, что в текущих экономических условиях интересы обычного гражданина должны стоять в приоритете. Даже в регионах, где зафиксирован аномальный скачок выплат, работодатели обязаны придерживаться прозрачных схем начисления средств.

"Любые действия и законы, направленные на повышение МРОТ, позитивны. Минимальный размер оплаты труда должен быть привязан не к абстрактным экономическим показателям, а отражать реальные экономические условия", — отметил он.

Для многих отраслей переход на новые правила станет вызовом, однако именно это позволит поднять уровень жизни населения. Например, ожидается, что зарплаты врачей и персонала в бюджетной сфере также будут пересмотрены в сторону увеличения. При этом фискальные органы напоминают: цифровой контроль за выплатами делает попытки скрыть реальные доходы сотрудников практически невозможными.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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