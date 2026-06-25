Россиянам открывают новый способ накопить на жилье: деньги получат особую банковскую защиту

Повышение лимита страхового возмещения по специализированным депозитам является необходимым шагом в условиях инфляции, считает Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал". В комментарии для Pravda.Ru эксперт проанализировал целесообразность внедрения системы жилищных сбережений.

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Ранее сообщалось, что профильный комитет Госдумы одобрил запуск договоров жилищных сбережений (ДЖС) с 1 января 2027 года. Согласно законопроекту, средства вкладчиков будут защищены повышенной страховкой до 10 миллионов рублей. Хотя минимальный срок размещения средств составит три года, забрать накопления на покупку жилья или первый взнос по ипотеке разрешат уже через 12 месяцев без потери преференций. При этом регуляторы и банки продолжают обсуждать, насколько эффективны программы долгосрочных сбережений в текущих экономических реалиях.

Брагин подчеркнул, что текущий стандартный порог страхования в 1,4 миллиона рублей во многом утратил свою актуальность из-за изменения покупательной способности денег за последние годы. Рост номинальных доходов населения и цен на недвижимость требует пересмотра параметров банковской безопасности. Увеличение лимита для целевых вкладов может стать фактором укрепления доверия к финансовому сектору.

"Увеличение страховой суммы вполне закономерно: в стране инфляция, растут доходы. 1,4 млн рублей сегодня по покупательной способности существенно уступают той же сумме пять или десять лет назад. Если мы хотим, чтобы банк выполнял свои функции, лимит страховки необходимо повышать", — отметил он.

Однако специалист выразил сомнение относительно строгого разделения банковских продуктов по целям использования. По его мнению, фиксация преференций исключительно на жилищном вопросе выглядит избыточной. С точки зрения семейной экономики, накопления на образование или медицинские услуги имеют не меньшую социальную значимость. Тем не менее, для тех, кто планирует крупные приобретения, важно вовремя выбрать правильную финансовую стратегию для сохранения капитала.

Эффективность нового инструмента будет зависеть и от прозрачности механизмов контроля за расходованием средств. Опасения экспертов часто связаны с тем, как именно банки будут верифицировать целевое использование накоплений. В то же время на рынке сохраняются риски, когда под видом классических продуктов клиентам предлагают сомнительные инвестиционные схемы, лишенные государственной защиты.

"Почему бы и нет? Если у человека есть 10 млн рублей, которые застрахованы и лежат на счете, принося доход, я не вижу в этом ничего плохого. Однако странно, что такая возможность привязана именно к жилищным условиям. Почему бы не использовать эти средства на учебу или лечение — чем это хуже, чем жилье?", — сказал специалист.

На фоне внедрения новых сберегательных механизмов власти планируют изменить и общие подходы к поддержке заемщиков. В частности, реформа льготной ипотеки может существенно сузить круг получателей бюджетных субсидий. Параллельно с этим обсуждается возможность упростить получение налоговых вычетов при покупке недвижимости, что должно частично компенсировать снижение доступности кредитов.

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