Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Реки безмолвно подтачивают основания: из-за этого тысячи путепроводов буквально повисли в воздухе
Россиянам обещают крупнейший пересмотр минимальной зарплаты: бизнес уже готовится к последствиям
Россиян ждет болезненный рост коммуналки: стало известно, почему тарифы повышают сразу на 20%
Секретный язык ароматов: как при помощи техники лейеринга написать свою парфюмерную историю
Покорить оперную диву невозможно: как Воробьёву удалось завоевать внимание Гарифуллиной
Останется кто-то один: почему появление в доме питомца — это повод проредить горшки на окнах
Привычная реанимация не сработает: на борту Тяньгун испытали методики выживания в невесомости
Секундомер против организма: заставил фитнес-сообщество признать фатальную ошибку новичков
Мёртвые зоны и слабый сигнал в прошлом: инновация обеспечит стабильный доступ к связи всегда

Россиянам открывают новый способ накопить на жилье: деньги получат особую банковскую защиту

Экономика

Повышение лимита страхового возмещения по специализированным депозитам является необходимым шагом в условиях инфляции, считает Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал". В комментарии для Pravda.Ru эксперт проанализировал целесообразность внедрения системы жилищных сбережений.

Деньги
Фото: www.vecteezy.com/ by Victoria Koltsova is licensed under Free License
Деньги

Ранее сообщалось, что профильный комитет Госдумы одобрил запуск договоров жилищных сбережений (ДЖС) с 1 января 2027 года. Согласно законопроекту, средства вкладчиков будут защищены повышенной страховкой до 10 миллионов рублей. Хотя минимальный срок размещения средств составит три года, забрать накопления на покупку жилья или первый взнос по ипотеке разрешат уже через 12 месяцев без потери преференций. При этом регуляторы и банки продолжают обсуждать, насколько эффективны программы долгосрочных сбережений в текущих экономических реалиях.

Брагин подчеркнул, что текущий стандартный порог страхования в 1,4 миллиона рублей во многом утратил свою актуальность из-за изменения покупательной способности денег за последние годы. Рост номинальных доходов населения и цен на недвижимость требует пересмотра параметров банковской безопасности. Увеличение лимита для целевых вкладов может стать фактором укрепления доверия к финансовому сектору.

"Увеличение страховой суммы вполне закономерно: в стране инфляция, растут доходы. 1,4 млн рублей сегодня по покупательной способности существенно уступают той же сумме пять или десять лет назад. Если мы хотим, чтобы банк выполнял свои функции, лимит страховки необходимо повышать", — отметил он.

Однако специалист выразил сомнение относительно строгого разделения банковских продуктов по целям использования. По его мнению, фиксация преференций исключительно на жилищном вопросе выглядит избыточной. С точки зрения семейной экономики, накопления на образование или медицинские услуги имеют не меньшую социальную значимость. Тем не менее, для тех, кто планирует крупные приобретения, важно вовремя выбрать правильную финансовую стратегию для сохранения капитала.

Эффективность нового инструмента будет зависеть и от прозрачности механизмов контроля за расходованием средств. Опасения экспертов часто связаны с тем, как именно банки будут верифицировать целевое использование накоплений. В то же время на рынке сохраняются риски, когда под видом классических продуктов клиентам предлагают сомнительные инвестиционные схемы, лишенные государственной защиты.

"Почему бы и нет? Если у человека есть 10 млн рублей, которые застрахованы и лежат на счете, принося доход, я не вижу в этом ничего плохого. Однако странно, что такая возможность привязана именно к жилищным условиям. Почему бы не использовать эти средства на учебу или лечение — чем это хуже, чем жилье?", — сказал специалист.

На фоне внедрения новых сберегательных механизмов власти планируют изменить и общие подходы к поддержке заемщиков. В частности, реформа льготной ипотеки может существенно сузить круг получателей бюджетных субсидий. Параллельно с этим обсуждается возможность упростить получение налоговых вычетов при покупке недвижимости, что должно частично компенсировать снижение доступности кредитов.

Читайте также

Экспертная проверка: Эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова, Банковский аналитик (капитал, нормативы, устойчивость) Алина Корнеева
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Бензин исчезает не только на заправках: владельцы машин столкнулись с новой проблемой
Авто
Бензин исчезает не только на заправках: владельцы машин столкнулись с новой проблемой
В горах Дагестана вскрыли наглую схему: хищническая выработка недр обернулась тяжелыми потерями
Новости Махачкалы
В горах Дагестана вскрыли наглую схему: хищническая выработка недр обернулась тяжелыми потерями
Популярное
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке

Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.

Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Рабочий план по захвату Приднестровья принят в Румынии. Молдавия поддержит Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Последние материалы
Россиянам открывают новый способ накопить на жилье: деньги получат особую банковскую защиту
Секундомер против организма: заставил фитнес-сообщество признать фатальную ошибку новичков
Мёртвые зоны и слабый сигнал в прошлом: инновация обеспечит стабильный доступ к связи всегда
Бензобак пустеет раньше времени: пять незаметных причин увеличивают городской расход
В Москве на Совете атаманов определили ключевые задачи по защите России
Дисциплина против изнурения: почему короткие домашние тренировки — это новая норма
Ипотека без нервов: идеальная формула платежа, которая устроит и банк, и ваш бюджет
Российские операторы получили признание: Киноакадемия в США кардинально расширила свои списки
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Дагестан: перегон скота на летние пастбища показал новые проблемы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.