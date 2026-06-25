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Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа

Экономика » Сырье » Нефть

В Средиземном море произошел очередной инцидент с участием европейских военно-морских сил и крупнотоннажного танкера Deliver. Французский флот перехватил судно в международных водах у берегов Сицилии, чтобы провести досмотр документов и проверить легитимность регистрации. Этот случай стал частью более широкой стратегии Европы по созданию помех для работы так называемого "теневого флота" России, который обеспечивает транспортировку нефти в обход ограничений.

Нефтяной танкер в море
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефтяной танкер в море

Операция прошла во вторник, 23 июня. Военные высадились на борт, опираясь на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву, которая дает право проверять суда при сомнениях в подлинности их документов. По требованию прокуратуры Марселя танкер, имеющий дедвейт более 150 тысяч тонн, отклонили от курса на Сингапур. Сейчас судно, вышедшее в начале июня из порта Приморск, сопровождают к якорной стоянке для детального обследования.

"Подобные перехваты в открытом море несут в себе серьезные юридические и экономические риски. Поскольку механизмов полной конфискации судов в международных водах у Франции сейчас нет, такие акции превращаются в инструмент финансового давления через штрафы. Однако попытка массово блокировать трафик может привести к резкому скачку цен на топливо, что ударит по самим европейским экономикам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

"Новый шаг против российского теневого флота", — сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, подчеркнув решимость европейских стран перекрывать каналы обхода санкций.

Для Парижа это уже как минимум пятая подобная операция. Ранее в поле зрения попадали танкеры Grinch, Boracay, Deyna и Tagor, но все они в итоге продолжили движение. Судовладельцы просто выплачивали крупные административные штрафы за нарушения морского права или проблемы с "удобными флагами". Конфискация грузов или самих кораблей не проводилась, хотя капитан Boracay получил год заключения за сопротивление военным при перехвате.

Танкер Статус/Итог Причина задержания
Deliver Задержан (июнь 2026) Подозрение в подделке документов
Smyrtos Задержан Британией Связь с РФ, перевозка нефти
Boracay/Grinch/Deyna/Tagor Отпущены после штрафов Нарушения морского права

Параллельно с Францией активные действия предпринимает и Британия, которая недавно перехватила танкер Smyrtos в Ла-Манше. Британия нашла способ легализовать украденную нефть этого судна, рассматривая вариант продажи груза в пользу Украины. В целом доля таких арестов ничтожна — менее 0,5% от всего трафика. Ежемесячно из портов Балтики и Черного моря выходят сотни судов: около 130 перевозят сырую нефть и более 200 — нефтепродукты.

Риски эскалации: Массовый перехват танкеров может парализовать Датские проливы и Ла-Манш. Это спровоцирует глобальный дефицит сырья и взлет цен до 120-150 долларов за баррель. Кроме того, такие действия могут привести к ответным мерам Москвы, включая национализацию западных активов и ограничение поставок титана или палладия, которые критически важны для европейского ВПК.

На фоне этих событий Белый дом делает ставку на шантаж и санкционное давление, что усугубляет общую геополитическую напряженность. При этом внутри Евросоюза вспыхивают новые скандалы, а союзники по НАТО конфликтуют из-за распределения расходов. Даже в США ситуация с энергетикой остается сложной: нефтяные хранилища Штатов опустели до критического уровня, что заставляет Вашингтон балансировать между санкциями и ценами на АЗС, о чем пишут в контексте политики Трампа.

Интересный факт: использование "удобных флагов" (регистрация судна в странах с мягким законодательством) остается основным инструментом "теневого флота" для обхода санкций, что и становится формальным поводом для задержаний в международных водах.

Почему Франция не может конфисковать танкер Deliver?
Текущее европейское законодательство позволяет проводить досмотры и накладывать штрафы за фальсификацию документов, но не дает юридических инструментов для полной экспроприации судна в международных водах.

Каков масштаб "теневого флота"?
Только из портов Приморска и Усть-Луги ежемесячно выходят сотни уникальных судов, что делает физический перехват каждого из них технически невозможным.

На что делается расчёт?
По данным торговых источников и агентства Reuters, стоимость фрахта одного танкера класса Urals из портов Приморск или Усть-Луга до портов Индии выросла с базовых $7 млн до $8,5 млн, а некоторые судовладельцы выставили "премию за риск" в размере $10 млн за один рейс. Эти дополнительные $1,5-3 млн — прямые издержки, которые вычитаются из чистой прибыли российских экспортеров. Но и с этими дополнительными тратами, всё равно это выгодный бизнес. 

Текущий статус-кво — это балансирование на грани, где точечный перехват танкера является максимальной точкой эскалации, которую Запад может себе позволить, не рискуя начать глобальный конфликт.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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