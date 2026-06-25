Самозанятые рискуют потерять свободу заработка: фрилансеров ждут неожиданные правила контроля

Ограничение времени работы самозанятых с одним заказчиком может нарушать принципы свободы экономической деятельности, заявил юрист и эксперт по вопросам трудового права Александр Ксенофонтов. В комментарии для Pravda.Ru специалист разобрал риски внедрения новых жестких критериев для платформенной занятости.

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Ранее стало известно, что власти планируют установить лимит в 60 часов ежемесячно для оказания услуг одному клиенту через онлайн-площадки. Подобная мера призвана четко разграничить статус фрилансера и традиционные трудовые отношения. Соответствующее постановление правительства с критериями разграничения будет действовать с 1 октября 2026 года до 1 октября 2032 года.

Ксенофонтов отметил, что основной целью подобных ограничений является борьба с практикой, когда работодатели подменяют трудовые договоры гражданско-правовыми отношениями ради экономии на налогах. Однако эксперт сомневается в корректности выбранных методов. По его мнению, вопрос о законности таких рамок может стать предметом судебных разбирательств в высших инстанциях. Сегодня в России активно ведется борба с теневой экономикой, затрагивающая различные формы найма.

"Если рассматривать деятельность самозанятых саму по себе, то подобное ограничение является недопустимым. Возникает вопрос, что на это сказал бы какой-либо орган судебного контроля — например, Конституционный Суд, — ведь это ограничивает свободу предпринимательства и экономической деятельности. Суд указывает, сколько я должен работать и как вести свою деятельность", — пояснил он.

Юрист подчеркнул, что ограничение по часам напрямую влияет на доход специалиста. Если временной лимит будет рассматриваться контролирующими органами лишь как один из многих косвенных признаков найма, то такая юридическая конструкция еще допустима. Если же это станет жестким запретом, возникнут противоречия в законодательстве. Стоит учитывать, что сейчас даже серые зарплаты попадают под пристальное внимание регуляторов, усиливающих надзор за рынком.

"Если это указано не как жесткое ограничение, а просто как один из признаков, которые могут свидетельствовать о наличии трудовых отношений, — например, что нельзя работать больше определенного количества часов, — то это еще приемлемо. Но такой признак не может существовать как единственный. Наличие трудовых отношений должно определяться совокупностью критериев", — подытожил Ксенофонтов.

Новые правила затронут строительство, торговлю, IT, образование и сферу услуг. Контроль за соблюдением временных рамок планируют возложить на операторов онлайн-сервисов. В то же время эксперты напоминают, что отсутствие официального договора несет риски для самого исполнителя в будущем. Параллельно с ужесточением контроля в Госдуме обсуждают повышение порога выручки для плательщиков налога на профессиональный доход. При этом специалисты указывают, что пенсионные баллы у самозанятых без добровольных взносов не накапливаются.

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