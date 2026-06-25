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Евросоюз столкнулся с риском замёрзнуть зимой из-за конфликта с поставщиками из США

Экономика » Сырье » Газ

Евросоюз оказался перед жестким выбором между климатическими амбициями и энергетической безопасностью. США совместно с Катаром, Нигерией и Алжиром пригрозили Брюсселю сокращением или полной остановкой поставок сжиженного природного газа (СПГ), если ЕС не пересмотрит жесткие требования по контролю за выбросами метана. Ситуация обнажила зависимость Европы от американского сырья и создала риск возникновения дефицита газа в хранилищах.

Ras Laffan LNG terminal in 2012
Фото: commons.wikimedia.org by Matthew Smith @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ras Laffan LNG terminal in 2012
В этом материале:
  • Суть газового ультиматума США и партнеров
  • Технические сложности контроля метана
  • Позиция Еврокомиссии и возможные уступки
  • Финансовые риски и штрафы для импортеров
  • Ответы на популярные вопросы о газовом кризисе
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США и ряд ключевых поставщиков газа выступили с единым требованием к Брюсселю: смягчить или отложить вступление в силу регламента по выбросам метана. В противном случае экспортные потоки будут перенаправлены на более лояльные рынки. В официальном письме поставщики указали, что закупки на 2027 год уже начинаются, но соблюсти новые нормы ЕС в текущих условиях физически невозможно.

Министр энергетики США Крис Райт подчеркнул, что выполнение требований ЕС экономически и технически бессмысленно для американского бизнеса. По его словам, отследить каждую утечку в разветвленной и разрозненной сети скважин и трубопроводов США практически нереально. Таким образом, США выставили ультиматум Европе, фактически используя свою доминирующую позицию на рынке СПГ.

"Европа попала в классическую ловушку зависимости. Пытаясь избавиться от поставщика в лице России, Брюссель создал ситуацию, где теперь любой крупный игрок может диктовать свои условия, используя энергетический рычаг давления", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответ Брюсселя: климат против экономики

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ответил отказом на требования изменить закон, заявив, что защита климата является приоритетом. Однако на практике ЕС уже ищет способы сгладить углы. В частности, обсуждается отмена штрафов за нарушение регламента и предоставление национальным правительствам права самим определять строгость проверок.

Импортерам могут разрешить использовать расчетные методы оценки выбросов вместо тотального приборного контроля на скважинах. Еврокомиссия опирается на данные Rystad Energy, согласно которым объем газа, уже соответствующего стандартам ЕС, в три раза превышает потребности региона. Это позволяет Брюсселю делать вид, что альтернативы американскому газу достаточно, хотя реальный рынок мирового энергосырья сейчас крайне нестабилен.

Штрафы и сроки: что ждет рынок к 2027 году

К 2027 году весь импорт ископаемого топлива должен соответствовать экологическим нормам ЕС. Метан считается опасным, так как в первые 20 лет в атмосфере он в 80 раз мощнее углекислого газа. К 2030 году планируется введение жестких финансовых санкций за превышение порога интенсивности выбросов.

Показатель / Событие Последствие / Эффект
Вступление в силу норм по метану (2027) Риск сокращения поставок СПГ из США, Катара и Алжира
Превышение лимита выбросов (2030) Штрафы до 20% от годового оборота импортирующих компаний
Отказ США менять техпроцессы Рост цен на газ в ЕС из-за возможного дефицита
Переход на расчетные методы контроля Формальное выполнение норм при сохранении реальных выбросов

Геополитический парадокс

Ситуация выглядит иронично: в стремлении исключить российский газ из энергобаланса, ЕС увеличил закупки СПГ у США до двух третей всего импорта. Теперь Вашингтон применяет те же методы давления, в которых Брюссель обвинял Москву. Для окончательного решения вопроса потребуется поддержка крупнейших экономик Европы, прежде всего Германии, которая чувствительна к изменениям в глобальной финансовой и ресурсной архитектуре.

При этом технологический суверенитет становится критически важным. Пока Европа спорит о квотах, другие страны внедряют инновации. Например, в России применяют новые методы добычи нефти в Арктике, что снижает затраты и повышает эффективность без ущерба для экономики. 

Даже в сфере труда и финансов наблюдается волатильность: в одних регионах пересматривают валютные подходы, а в других, например, в строительном секторе, фиксируется падение реальных доходов из-за макроэкономики. На этом фоне энергетическая зависимость ЕС от США становится главной уязвимостью Брюсселя.

Главный вызов: Сможет ли ЕС сохранить климатическую повестку, не допустив энергетического коллапса и не поддавшись на ультиматум США?

Ответы на популярные вопросы о газовом конфликте США и ЕС

Почему США не могут просто измерить выбросы метана?
Инфраструктура добычи в США состоит из огромного количества разрозненных скважин и старых трубопроводов. Установка датчиков на каждом объекте потребует колоссальных затрат, что сделает газ неконкурентоспособным по цене.

Как штрафы за метан повлияют на конечного потребителя в Европе?
Если импортеры будут платить штрафы до 20% от оборота, эти расходы будут переложены на потребителей через рост тарифов на отопление и электроэнергию.

Что такое «расчетные методы» контроля, которые предлагают в ЕС?
Вместо реальных замеров приборами на каждой скважине компании будут использовать математические модели и средние показатели по отрасли, что фактически легализует неопределенность в объеме выбросов.

Может ли Европа быстро заменить американский СПГ другими поставщиками?
Технически — нет. Инфраструктура терминалов СПГ привязана к определенным объемам и типам судов, а рынок, по данным Rystad Energy, ограничен реальным предложением, соответствующим нормам ЕС.

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Экспертная проверка:Артём Логинов, макроэкономист
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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