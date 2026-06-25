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В Госдуме потребовали пересмотреть политику ЦБ: в ход пошла критика ключевой формулы регулятора

Экономика

Банку России следует пересмотреть принципы формирования денежно-кредитной политики и отказаться от жесткой привязки ключевой ставки к уровню инфляции, уверен зампред Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. По мнению депутата, текущий рост цен вызван внешними форс-мажорными обстоятельствами, а не избыточным спросом в экономике. В беседе с Pravda.Ru парламентарий прокомментировал необходимость смены финансовой парадигмы в условиях топливной нестабильности.

Центральный банк России
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Центральный банк России

Ранее данные Росстата подтвердили резкое ускорение темпов инфляции. За неделю с 16 по 22 июня потребительские цены прибавили 0,25%, в то время как семидневкой ранее этот показатель составлял 0,15%. В годовом сопоставлении индекс достиг отметки 5,85%. Основным фактором давления на рынок стало подорожание топлива, при котором стоимость бензина подскочила на 3%, а дизеля — на 2,7%. С начала года общий рост цен составил почти 4%.

Наумов подчеркнул, что стандартная формула Центробанка, ориентированная на борьбу с перегревом экономики через повышение стоимости заемных средств, в текущей ситуации неэффективна. Парламентарий связывает ценовые всплески с угрозами безопасности, которые имеют внеэкономическую природу. Регулятору необходимо учитывать, что ситуация с топливом требует иных инструментов реагирования, нежели простое сжатие денежной массы.

"Центробанк должен отказаться от своей формулы, предполагающей регулирование ставки рефинансирования в зависимости от инфляции. Появились новые факторы, не имеющие отношения к перегреву экономики, — они связаны с террористическими угрозами, которые по определению носят форс-мажорный характер и не могут быть заложены в основу постоянной модели денежно-кредитной политики", — отметил он.

Депутатский корпус намерен инициировать дискуссию с представителями Банка России о выработке новой стратегии на ближайший год. Акцент должен быть сделан не на ограничении потребления, а на стимулировании производства. При этом в ЦБ зреет решение, способное кардинально изменить условия для заемщиков. Наумов полагает, что оживление реального сектора за счет внутренних ресурсов предприятий позволит сбалансировать стоимость товаров.

"В ближайшие 12 месяцев необходимо найти новый экономический подход и противопоставить росту цен оживление экономики за счет финансовых возможностей предприятий. Тогда за счет активности реального сектора это не ударит по кошелькам граждан, а в предвыборный год забота о благосостоянии людей должна быть приоритетом для любого государственного института", — пояснил парламентарий.

Для стабилизации обстановки на внутреннем рынке законодатели уже принимают меры по корректировке профильного законодательства. В частности, Госдума приняла новый закон, направленный на поддержку нефтяной отрасли и предотвращение дефицита на заправках. Параллельно с этим исполнительная власть пытается ограничить деятельность посреднических структур. Например, антимонопольный регулятор внедрил систему цифрового контроля, которая должна исключить необоснованные наценки в логистических цепочках.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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