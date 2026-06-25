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Вашингтон решил вернуть Россию к доллару: почему старый рычаг давления больше не пугает Москву

Экономика

Возможное возвращение России к использованию американской валюты не станет критическим фактором для отечественной экономики, рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Специалист прокомментировал недавние заявления Вашингтона в комментарии для Pravda.Ru.

Пачка купюр (доллары) перевязана банковской резинкой
Фото: https://pixabay.com by frycyk01 is licensed under Free
Пачка купюр (доллары) перевязана банковской резинкой

Ранее сообщалось, что глава Минфина США Скотт Бессент выразил уверенность в желании всех стран участвовать в долларовой системе. По мнению американского чиновника, после завершения украинского конфликта Россия может снова интегрироваться в расчеты в валюте Соединенных Штатов. Аналогичные перспективы глава ведомства анонсировал для Ирана и Венесуэлы, подчеркнув доминирующее положение доллара в мировой торговле.

Беляев отметил, что американская сторона связывает возобновление операций исключительно с политической разрядкой и решением вопроса замороженных активов. Эксперт подчеркнул, что техническая возможность для таких транзакций сохраняется благодаря сложившимся финансовым связям и значительному весу США в международном товарообороте. При этом в последние годы Москва активно работала над тем, чтобы финансовый суверенитет стал основой стабильности системы.

"Мы можем вернуться к долларовым расчетам, поскольку у нас есть определенные финансовые связи с Соединенными Штатами и другими странами, которые готовы принимать платежи в долларах. Учитывая, что на американскую торговлю приходится 16% мирового объема, доллар никуда не исчез. Но вопрос в другом: насколько нам это нужно", — пояснил он.

Экономист добавил, что зависимость от западных инструментов постепенно снижается, а выбор валюты платежа диктуется целесообразностью, а не отсутствием альтернатив. В рамках этой стратегии власти зафиксировали рекордное сокращение госдолга перед зарубежными структурами. По словам эксперта, мнение о безальтернативности американской валюты зачастую навязывается некомпетентными спикерами.

"Если будет необходимость и возможность — мы будем рассчитываться долларами. Однако в большинстве случаев Россия использует национальные валюты и другие механизмы платежей. Если же долларовые расчеты недоступны, для нас это не трагедия — есть альтернативные валюты, и мы без проблем переходим на них", — подчеркнул финансовый аналитик.

В настоящее время Россия развивает независимые каналы взаимодействия с партнерами. Ярким примером служит планомерная торговля в национальных валютах со странами ближнего зарубежья. Параллельно с этим на внутреннем рынке наблюдается ситуация, когда официальный курс валют может существенно отличаться от предложений в обменных пунктах. Несмотря на внешнее давление, отечественная банковская инфраструктура продолжает трансформацию и планирует массовый переход на систему Мир.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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