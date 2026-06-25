США выставили ультиматум Европе: американские танкеры с газом развернутся в сторону других рынков

Вашингтон перешел к открытым угрозам в адрес Брюсселя, требуя пересмотра экологического законодательства ЕС. Глава Минэнерго США Крис Райт прямо заявил, что американские танкеры с сжиженным природным газом (СПГ) сменят курс и уйдут на другие рынки, если Европа не смягчит новые правила по ограничению выбросов метана. Этот ультиматум ставит руководство Евросоюза перед жестким выбором: либо поступиться климатическими целями, либо столкнуться с дефицитом энергоресурсов, которые стали критически важными после отказа от долгосрочного сотрудничества с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ СНГ

Газовый ультиматум: почему США угрожают Европе

Администрация США открыто заявляет о готовности перенаправить потоки энергоносителей. По словам министра энергетики США Криса Райта, жесткое регулирование выбросов метана, которое внедряет ЕС, создаст "ненужную боль" для европейской экономики. Американская сторона настаивает, что сложность мониторинга утечек газа в различных бассейнах добычи США и угроза высоких штрафов делают поставки в Европу токсичными для бизнеса.

"Без значимой реформы этого правила это вызовет серьезную боль в Европе, и это не нужно. Это не вопрос эскалации. Наша энергия будет течь. Он просто потечет куда-то еще", — подчеркнул Райт на полях профильной конференции в Нью-Йорке. Фактически Вашингтон дает понять, что не намерен подстраиваться под жесткие эко-стандарты Старого Света, предпочитая продавать ресурсы в Азию или Латинскую Америку, где требования к "чистоте" топлива значительно ниже.

"США используют энергетическую зависимость Европы как рычаг давления. После того как Брюссель добровольно лишил себя дешевого трубного газа, американские поставщики диктуют условия, прикрываясь техническими сложностями отслеживания метана", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Позиция Брюсселя: между экологией и дефицитом

Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен пока демонстрирует непреклонность. Брюссель рассматривает борьбу с метаном как ключевой инструмент достижения углеродной нейтральности. Метан обладает гораздо более мощным парниковым эффектом, чем углекислый газ, и его утечки при добыче в США давно являются предметом критики экологов. Однако угроза остаться без основного поставщика заставляет министров энергетики ЕС экстренно собираться в Люксембурге для обсуждения возможных поправок в регламент.

Конфликт интересов очевиден: с одной стороны — имидж "зеленого" лидера, с другой — риск пустых хранилищ и рекордных цен на электричество.

"Для европейских компаний новые правила означают не только рост закупочной цены, но и юридические риски. Если поставщик не подтвердит 'чистоту' газа документально, импортеру грозят санкции внутри самого ЕС", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Экономические последствия для мирового рынка

Шантаж со стороны США может привести к новому витку волатильности на газовых хабах. Если американские трейдеры начнут массово перенаправлять грузы в сторону индийских или китайских терминалов, цена на газ в Европе неизбежно поползет вверх. В то же время конкуренция за ресурсы на других рынках обостряется: крупные игроки, такие как малайзийский гигант Petronas, активно ищут новые месторождения, чтобы занять освобождающиеся ниши.

"Разрыв в климатической политике между США и ЕС становится критическим. Вашингтон делает ставку на ископаемое топливо, и любые попытки Брюсселя навязать свои правила игры будут пресекаться рыночными методами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Ответы на популярные вопросы о газовом споре

Почему метан стал камнем преткновения?

Метан задерживает тепло в 80 раз эффективнее углекислого газа в первые 20 лет после выброса. ЕС хочет заставить экспортеров строго сертифицировать отсутствие утечек, что требует огромных вложений в инфраструктуру США.

Чем угрожают США на практике?

Американские компании просто перестанут заключать новые контракты с европейскими покупателями, отдавая приоритет странам Азии, где экологический контроль менее формализован.

Как это отразится на ценах для населения Европы?

Любые сложности с поставками ведут к росту биржевых котировок. Это отразится в квитанциях за отопление и электроэнергию, а также в себестоимости товаров европейской промышленности.

Есть ли у ЕС альтернатива американскому газу?

Краткосрочной альтернативы в необходимых объемах нет. Добыча в Норвегии и Алжире близка к максимуму, а запуск новых проектов в Африке требует времени и миллиардных инвестиций.

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