Чукотка стала эпицентром обвала: в каких ещё регионах России резко понизились зарплаты строителей

Строительный сектор России столкнулся с охлаждением рынка труда. В десяти регионах работодатели начали снижать размер оплаты труда линейного персонала. Отрасль исчерпала внутренний ресурс, который ранее позволял бесконечно наращивать зарплатные предложения в погоне за кадрами.

Фото: Openverse by World Bank Photo Collection, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ Строители

Зарплаты переходят в минус

Период интенсивного роста доходов в строительстве завершился. Первые три месяца 2026 года показали смену тренда. Темпы прироста потеряли инерцию, а в ряде субъектов номинальное вознаграждение рабочих пошло вниз, рассказал РИА Недвижимость глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Тенденция подтверждает общую динамику кредитного сжатия, ограничивающую активность девелоперов.

"Мы видим завершение цикла агрессивного найма. Отрасль больше не может перекупать специалистов у смежников, так как маржинальность проектов снижается под давлением ключевой ставки", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

География стагнации

Анализ вакансий показывает неоднородную картину. С осени 2025 года десятка регионов зафиксировала падение зарплат строителей в среднем на 3,5%. Лидером по снижению выплат стал Чукотский АО — минус 16%. Отрицательные значения характерны для Дагестана, Ингушетии, Приморья и ряда промышленных центров.

Регион Динамика зарплат Чукотский АО -16% Московская область -0,55%

В столичном регионе и Санкт-Петербурге ситуация пока осталась на плато. Однако эксперты фиксируют ранние признаки разворота тренда в сторону понижения. Системные изъяны в логистике и распределении ресурсов начинают отражаться на бюджетах компаний.

"Работодатели перешли к жесткой оптимизации. Сначала мы видим сокращение премий, затем общую коррекцию окладов вниз, что является сигналом приближающегося кризиса в секторе", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Фактор ВПК и предел прочности

Долгое время строители боролись за кадры с военно-промышленным комплексом. ВПК сохраняет высокие зарплатные лимиты, выигрывая конкуренцию за квалифицированных рабочих. Строительные компании исчерпали свой запас прочности. Технологические маневры и контроль ФАС пока не дали отрасли достаточного эффекта для выравнивания доходности.

За сокращением затрат на оплату труда логично последует оптимизация штатного расписания. В регионах с высокой концентрацией госзаказов ситуация выглядит иначе. В Туве и Калмыкии спрос на труд остается аномально высоким, что обеспечивает прирост предложений на 25-31%.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Почему зарплаты падают, если везде говорят о нехватке кадров?

Работодатели физически не могут предлагать больше денег из-за падения рентабельности проектов. При высокой стоимости заемных средств бизнес сокращает издержки.

Является ли это массовой тенденцией по всей стране?

Нет, это локальные очаги. В десяти регионах наблюдается откат, в то время как в других субъектах выплаты продолжают расти.

Следует ли ожидать увольнений в ближайшее время?

Экономические законы диктуют сокращение штата вслед за снижением фонда оплаты труда. Компании будут избавляться от наименее эффективных звеньев.

Какие отрасли сейчас конкурируют со строительством больше всего?

Главным образом ВПК, который забирает наиболее квалифицированные кадры, предлагая стабильные, индексируемые доходы.

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"Снижение выплат — это индикатор того, что девелоперы перестали гнаться за объемами любой ценой. Отрасль входит в стадию консервативного планирования", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.