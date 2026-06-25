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Портрет идеального заёмщика: эти категории граждан считаются золотыми клиентами

Экономика

Микрофинансовые компании пересмотрели портреты идеальных заемщиков. Женщины по-прежнему лидируют в статистике одобрения кредитных заявок, однако разрыв с мужчинами стремительно сокращается.

Кредит
Фото: flickr.com by David Goehring, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кредит

Гендерный срез одобрений

Аналитическая выборка компании "Займер", предоставленная  РИА Новости, показала, что сегмент потребительского кредитования проходит через жесткую фильтрацию заявок. Доля одобрений по заявкам женщин зафиксирована на отметке 78%. Мужская аудитория получила 75% положительных решений. Темпы прироста одобрений у мужчин опережают женские показатели: плюс 4,1 процентного пункта против 3,8 пункта. Статистика опирается на анализ более 500 тысяч обращений, обработанных в первой половине текущего года.

Возрастные категории: кто в приоритете

Наиболее высокие темпы прироста одобрений приходятся на возрастную группу от 41 до 50 лет (+6,8 п. п.). Следующим по значимости сегментом стали клиенты в возрасте от 31 до 35 лет (+6,7 п. п.). Молодежь (18-24 года) демонстрирует минимальную динамику — рост уровня одобрения составил всего 1,1 процентного пункта.

Возрастная группа Динамика одобрения (п.п.)
41-50 лет +6,8
31-35 лет +6,7
18-24 года +1,1

Статус заемщика как фактор риска

Владельцы бизнеса и индивидуальные предприниматели стали чаще получать доступ к заемным средствам. Рост одобрения составил 5,4 и 5 процентных пунктов соответственно. Корпоративный сектор и самозанятые демонстрируют более предсказуемое финансовое поведение. Наемные работники также расширили доступ к микрозаймам: показатель увеличился на 2,2 процентного пункта. Наибольший спрос на ликвидность зафиксирован у строителей и ИТ-специалистов, где прирост одобрений составил 5,1 и 4,8 процентного пункта.

"Рост одобрений для МСБ и ИП сигнализирует о том, что алгоритмы оценки платежеспособности стали точнее распознавать работающие активы. Это не просто кредит, а потребность в пополнении оборотных средств", — констатировала макроэкономист Ирина Костина.

Платежная дисциплина как фундамент

Ключевым драйвером одобрения выступает история возврата средств. Статистика подтверждает: категории, демонстрирующие отсутствие просрочек, получают положительный ответ в приоритетном порядке. В июне возрос интерес к займам со стороны лиц, ранее не пользовавшихся услугами МФО. Подобные заемщики обладают низкой долговой нагрузкой, что позволяет им проходить автоматические скоринговые фильтры без рисков цифрового мошенничества.

"Низкая долговая нагрузка — главный критерий надежности. Когда человек приходит за займом впервые, система оценивает его как "чистый лист", — резюмировал финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о кредитовании

Почему женщинам одобряют займы чаще?

Статистика показывает более ответственное отношение к графику выплат, что является базовым фильтром для риск-менеджмента МФО.

Влияет ли сфера деятельности на выдачу денег?

Да. Специалисты в строительстве и ИТ показывают более высокую платежеспособность и стабильность доходов, чем работники маркетинга или АПК.

Почему растет одобрение для ИП?

Расширение кредитования предпринимателей связано с внедрением автоматизированных систем оценки бизнеса в реальном времени.

Меняется ли подход к одобрению для молодежи?

Минимальный рост одобрений в этой группе объясняется отсутствием стабильной кредитной истории и высоким риском неплатежей.

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Экспертная проверка: макроэкономист Ирина Костина, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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