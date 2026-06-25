Деньги или отдых? Кто из работающих россиян окажется в июне перед сложным выбором

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Экономика

Работа в государственные праздники требует строгой юридической фиксации. Специалисты, трудившиеся 12 июня 2026 года, имеют право на повышенную оплату. Это касается сотрудников со сменным, почасовым или сдельно-премиальным графиком.

Девушка с заработной платой
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка с заработной платой

Расчет праздничных выплат

Работодатель обязан оплатить труд в праздничный день минимум в двойном размере. Если фиксированный оклад подразумевает оплату за выход, сотрудник получает дополнительную дневную ставку сверх обычного заработка. Сдельные работники получают двойную расценку за единицу выпуска. Компании зачастую устанавливают локальными актами повышенные коэффициенты, превышающие требования Трудового кодекса для удержания квалифицированных кадров.

"Двойная оплата праздников — это база экономического баланса. Компании, которые пытаются экономить на таких платежах, быстро теряют лояльных специалистов и сталкиваются с трудовыми спорами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Привлечение к труду в выходной оформляется письменным распоряжением. Сотрудник подписывает документ о согласии. Без этих бумаг работа считается неправомерной. Администрирование кадровых процессов должно быть прозрачным, чтобы избежать штрафов от надзорных органов, следящих за тем, как семьи балансируют доход и свободное время.

"Грамотное оформление праздничных смен исключает претензии инспекторов. Юридическая чистота процесса важнее сиюминутной экономии на фонде оплаты труда", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Отгул как альтернатива

Закон позволяет выбрать дополнительный день отдыха вместо повышенной оплаты. Сотрудник вправе прикрепить отгул к отпуску или использовать по графику. Инициатива всегда исходит от работника. Работодатель обязан сначала предложить финансовую компенсацию, а не день покоя.

Вариант компенсации Юридический статус
Двойная оплата Первичная норма ТК
Отгул Альтернатива по соглашению

При планировании таких выплат важно помнить: отсутствие приказа равно отсутствию основания для начислений. Рынок труда сейчас перегрет, поэтому компании вынуждены соблюдать жесткие правила игры, чтобы не допустить оттока персонала в другие сектора.

"Альтернатива в виде отгула выгодна не всем. Прежде чем отказываться от денег, просчитайте упущенную выгоду от индексации оклада в долгосрочной перспективе", — предупредила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о труде и выплатах

Можно ли получить выплату позже?

Оплата за праздничные дни начисляется в ближайший срок выплаты зарплаты согласно внутреннему графику компании.

Отличается ли расчет для сдельщиков?

Для сдельных работников расчет ведется по двойным расценкам, а не по часовому тарифу.

Нужно ли согласие сотрудника?

Да, без письменного согласия привлечение к работе в праздник запрещено, кроме экстренных случаев.

Зависит ли размер компенсации от стажа?

Компенсация за труд в праздники не привязана к стажу и является фиксированной нормой трудового права.

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Экспертная проверка: юрист по трудовому праву Максим Ковалёв, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, экономист по рынку труда Ирина Костина
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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