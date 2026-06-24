В 2026 году мировой энергетический рынок столкнулся с масштабной трансформацией: Китай официально зафиксировал падение импорта сырой нефти до значений восьмилетней давности. Пекин системно переходит к модели потребления из собственных стратегических резервов, одновременно сокращая закупки у традиционных ближневосточных партнеров. Это решение КНР не только демонстрирует укрепление энергетического суверенитета страны, но и создает серьезное давление на мировые котировки, ставя под сомнение прогнозы по глобальному спросу на углеводороды.
Согласно свежим данным Главного таможенного управления КНР, объем импорта сырой нефти в мае сократился до 8,37 млн тонн. Для сравнения, это на 14,3% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Аналитики подчеркивают, что такие низкие объемы закупок не наблюдались с 2018 года, когда ввоз составлял около 8,29 млн тонн. Текущая динамика свидетельствует о глубокой перестройке внутренних процессов — на фоне замедления индустриальной активности китайские НПЗ резко сократили переработку, адаптируясь к новым экономическим реалиям.
"Мы наблюдаем не просто временное колебание, а осознанный маневр Пекина по оптимизации расходов. Китай использует накопленные запасы, чтобы не переплачивать на волатильном внешнем рынке", — констатировал в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Ключевым фактором снижения закупок стало активное использование стратегических нефтяных резервов (SPR). В течение последних лет Китай планомерно заполнял хранилища, создавая "подушку безопасности", которая в 2026 году позволила стране диктовать свои условия поставщикам. Вместо прямой зависимости от танкерных поставок, КНР перешла к расходованию накопленного сырья. Это позволяет балансировать внутренний рынок без оглядки на внешние шоки и санкционное давление со стороны Запада.
"Наполнение хранилищ подошло к той стадии, когда Китай может позволить себе длительные паузы в импорте. Это фундаментально меняет баланс сил, превращая покупателя в полноценного регулятора рыночных настроений", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Заметно изменилась и география поставок. Китай существенно урезал закупки у Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ. Эксперты связывают это со стремлением Пекина диверсифицировать источники энергии и снизить зависимость от ближневосточного региона, который традиционно находится под сильным влиянием политики Вашингтона. Вместо этого КНР делает ставку на долгосрочные контракты с надежными евразийскими партнерами и развитие собственных технологий. К слову, в России также активно внедряются решения по оптимизации добычи, например, акустические методы для арктических месторождений, что повышает конкурентоспособность отечественного сырья.
Снижение аппетитов крупнейшего в мире импортера нефти вызывает тревогу у западных аналитиков. Тренд на сокращение закупок в совокупности с замедлением мирового производства указывает на риск затяжного "медвежьего" цикла. Тем временем Пекин продолжает инвестировать в энергетическую безопасность, рассматривая альтернативные маршруты и новые регионы влияния, включая Латинскую Америку, где национальные компании находят крупные месторождения в обход интересов США.
"Китайская стратегия 2026 года — это урок прагматизма. Они не просто экономят, они перестраивают всю архитектуру потребления, делая ставку на внутренние резервы и прямые межгосударственные договоренности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Основная причина кроется в переходе экономики на потребление из ранее накопленных стратегических резервов (SPR) и общем снижении темпов промышленного роста, что снизило потребность в оперативном импорте.
Падение спроса со стороны КНР создает избыток нефти на мировом рынке, что теоретически должно способствовать снижению котировок, однако многое будет зависеть от ответных действий ОПЕК+ по сокращению добычи.
Наибольшее падение объемов зафиксировано в поставках из Саудовской Аравии, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов. Китай целенаправленно уходит от зависимости от ближневосточного узла.
Эксперты полагают, что это структурное изменение. Китай в 2026 году демонстрирует новую модель энергобезопасности, где импорт играет вспомогательную функцию по отношению к внутренним запасам.
Внезапная смена тональности в Брюсселе обнажила глубокий кризис доверия к западной стратегии, когда привычные тезисы столкнулись с реальностью на поле боя.