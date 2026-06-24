Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полный бак на АЗС стал роскошью: как автотуристам пережить логистический шторм, бушующий в России
Столицы в стагнации: Тюменская область показала аномальный взлет активности на рынке жилья
Сила, доступная каждому: как научить свое тело, поднимать собственный вес без травм и разочарований
Система против своих: полицейские боятся называть свое место работы инспекторам ГАИ на трассах
Технологический десант в Буньково: делегаты из 60 стран готовят ответ на глобальные вызовы
"Совкомбанк про добро" вошла в число лидеров роста среди платформ онлайн-пожертвований
Такое сегодня не скрыть в Сети: Опра Уинфри спасла репутацию Уитни Хьюстон в критический миг
Казань направила бюджетные транши на поддержку 40 тысяч новорожденных жителей региона
Родителям назвали опасный сигнал: новое увлечение подростков может довести их до комы

Ошибка в один клик: определенные типы людей, которых чаще всего обманывают цифровые мошенники

Экономика

Банк России выявил три ключевых профиля граждан, систематически теряющих средства из-за действий кибермошенников. Аналитика директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова указывает на поведенческие ловушки, которые превращают стандартные операции в финансовые потери.

Мужчина с телефоном
Фото: Openverse by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мужчина с телефоном

Кто попадает в зону риска?

Основную группу пострадавших формируют люди, чья повседневная деятельность сопряжена с высокой интенсивностью общения и цифровых транзакций. Вадим Уваров классифицирует их как деловых людей, стремящихся оптимизировать графики. Также он включил в зону риска уверенную в себе молодежь и пожилых граждан, находящихся в социальной изоляции.

"Деловой подход к жизни часто становится ахиллесовой пятой. В режиме многозадачности критическое восприятие информации притупляется, что позволяет киберпреступникам навязывать свои сценарии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Психология импульсивных решений

Деловые люди в возрасте 25-54 лет часто пренебрегают проверкой входящих контактов ради экономии времени. Изолированные пенсионеры, напротив, демонстрируют гипертрофированное доверие к звонкам, которые имитируют официальную коммуникацию. Молодежь совершает ошибки по иным причинам: они полагаются на свою цифровую грамотность, однако часто уязвимы перед методами психологического давления и фишинга.

Статистическое распределение жертв

Структура потерь показывает, что административное давление и цифровой мониторинг операций не всегда блокируют схемы хищений, если клиент сам инициирует перевод.

Группа риска Доля пострадавших
Деловые люди (25-54 года) 39%
Самоуверенная молодежь 22%
Люди "серебряного возраста" 17%

Проанализированные данные подтверждают: высокий доход не является гарантией безопасности. Напротив, он делает человека приоритетной мишенью для мошеннических групп, которые активно используют утечки данных для подготовки персонализированных атак.

"Корпоративная среда требует внедрения комплаенса, но личная финансовая гигиена — зона ответственности каждого. Игнорирование базовых правил защиты активов ведет к критическим убыткам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по финмониторингу Михаил Фролов.

Сценарии цифровых хищений

Вне зависимости от профиля, методы воздействия включают манипуляцию через мессенджеры и телефонные звонки. Отдельный сегмент — "неумышленные жертвы", чьи устройства подвергаются заражению вредоносным ПО. Это позволяет злоумышленникам получать доступ к онлайн-банкингу без прямого участия владельца.

"Борьба с такими сценариями требует не только регуляторного надзора, но и автоматизации защиты на стороне самих банков и операторов связи", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам и финансовым структурам Артём Рябов.

Ответы на популярные вопросы о кибермошенничестве

Почему деловые люди теряют деньги чаще других?

Из-за высокого темпа жизни, сопряженного с многозадачностью. Это снижает способность критически оценивать входящие запросы во время телефонных переговоров.

В чем главная ошибка молодежи при общении с мошенниками?

Излишняя самоуверенность и недооценка психологических приемов, используемых злоумышленниками в цифровой среде.

Что делает пожилых людей уязвимыми перед аферистами?

Низкая цифровая грамотность и склонность следовать инструкциям "по сценарию", если звонок поступает якобы из официального ведомства.

Есть ли риск для владельцев устройств с нестабильным доходом?

Да. В категорию типичных жертв включаются люди, находящиеся в долговой зависимости, а также те, чьи гаджеты скомпрометированы вредоносным кодом.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников, специалист по финмониторингу Михаил Фролов, эксперт по тарифам и финансовым структурам Артём Рябов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Военные новости
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Овощи
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Авто
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Последние материалы
Экономика выживания на земле: псковские фермеры нашли способ кратно увеличить доходы в кризис
Урожай под угрозой: какая ошибка при подкормке смородины в июне лишает дачников сладких ягод
Клетки-убийцы патрулируют организм: самарский метод лишил рак шансов на скрытый рецидив
Воробьев поблагодарил депутатов Мособлдумы за 1300 принятых законов за 5 лет
Слишком много энергии пугает: супруга Эрнста объяснила причины холодности русского взгляда
Кроссовки и стиральная машина останутся целы: при стирке в барабан стоит добавить одну вещь
Золотистая корочка и нежная начинка: готовим лучшие несладкие сырники с овсянкой
Сахар в крови теперь под присмотром смартфона: опасные скачки больше не придется ловить вслепую
Жесткие стандарты нацпроекта: дорожный узел в Коми преобразился после внедрения новых технологий
Пока вся страна резко уходит в минус: Татарстан пошел наперекор рынку и выдал рекордные миллиарды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.