Ошибка в один клик: определенные типы людей, которых чаще всего обманывают цифровые мошенники

Банк России выявил три ключевых профиля граждан, систематически теряющих средства из-за действий кибермошенников. Аналитика директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова указывает на поведенческие ловушки, которые превращают стандартные операции в финансовые потери.

Фото: Openverse by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мужчина с телефоном

Кто попадает в зону риска?

Основную группу пострадавших формируют люди, чья повседневная деятельность сопряжена с высокой интенсивностью общения и цифровых транзакций. Вадим Уваров классифицирует их как деловых людей, стремящихся оптимизировать графики. Также он включил в зону риска уверенную в себе молодежь и пожилых граждан, находящихся в социальной изоляции.

"Деловой подход к жизни часто становится ахиллесовой пятой. В режиме многозадачности критическое восприятие информации притупляется, что позволяет киберпреступникам навязывать свои сценарии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Психология импульсивных решений

Деловые люди в возрасте 25-54 лет часто пренебрегают проверкой входящих контактов ради экономии времени. Изолированные пенсионеры, напротив, демонстрируют гипертрофированное доверие к звонкам, которые имитируют официальную коммуникацию. Молодежь совершает ошибки по иным причинам: они полагаются на свою цифровую грамотность, однако часто уязвимы перед методами психологического давления и фишинга.

Статистическое распределение жертв

Структура потерь показывает, что административное давление и цифровой мониторинг операций не всегда блокируют схемы хищений, если клиент сам инициирует перевод.

Группа риска Доля пострадавших Деловые люди (25-54 года) 39% Самоуверенная молодежь 22% Люди "серебряного возраста" 17%

Проанализированные данные подтверждают: высокий доход не является гарантией безопасности. Напротив, он делает человека приоритетной мишенью для мошеннических групп, которые активно используют утечки данных для подготовки персонализированных атак.

"Корпоративная среда требует внедрения комплаенса, но личная финансовая гигиена — зона ответственности каждого. Игнорирование базовых правил защиты активов ведет к критическим убыткам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по финмониторингу Михаил Фролов.

Сценарии цифровых хищений

Вне зависимости от профиля, методы воздействия включают манипуляцию через мессенджеры и телефонные звонки. Отдельный сегмент — "неумышленные жертвы", чьи устройства подвергаются заражению вредоносным ПО. Это позволяет злоумышленникам получать доступ к онлайн-банкингу без прямого участия владельца.

"Борьба с такими сценариями требует не только регуляторного надзора, но и автоматизации защиты на стороне самих банков и операторов связи", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам и финансовым структурам Артём Рябов.

Ответы на популярные вопросы о кибермошенничестве

Почему деловые люди теряют деньги чаще других?

Из-за высокого темпа жизни, сопряженного с многозадачностью. Это снижает способность критически оценивать входящие запросы во время телефонных переговоров.

В чем главная ошибка молодежи при общении с мошенниками?

Излишняя самоуверенность и недооценка психологических приемов, используемых злоумышленниками в цифровой среде.

Что делает пожилых людей уязвимыми перед аферистами?

Низкая цифровая грамотность и склонность следовать инструкциям "по сценарию", если звонок поступает якобы из официального ведомства.

Есть ли риск для владельцев устройств с нестабильным доходом?

Да. В категорию типичных жертв включаются люди, находящиеся в долговой зависимости, а также те, чьи гаджеты скомпрометированы вредоносным кодом.

Читайте также