Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки

Глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил президенту России Владимиру Путину радикальный план по реформированию топливного сектора. Основной удар направлен на посредников-перепродавцов, которые аккумулируют до 80% биржевых объемов горючего. Инициатива подразумевает временную отмену обязательных нормативов продаж на бирже до восстановления мощностей НПЗ и введение жесткой обязанности для нефтяников перерабатывать внутри страны не менее 30% добываемого сырья. Владимир Путин уже поручил профильному вице-премьеру Александру Новаку проработать данные предложения, способные полностью перекроить цепочки поставок бензина и дизеля заказчикам и на заправочные станции.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Перекупщикам бензина полностью перекрывают доступ к бирже: лавочку закрывают — топливо пойдет напрямую на АЗС

Реформа Сечина: атака на трейдеров и новые обязанности НПЗ

Ключевая претензия "Роснефти" к текущей модели рынка — отсутствие контроля за перепродавцами. По данным компании, львиная доля топлива на бирже уходит не конечным потребителям, а посредникам, которые максимизируют прибыль на фоне волатильности. Чтобы исправить ситуацию, предлагается внедрить систему приоритетного доступа к торгам для реальных покупателей и создать механизм, обеспечивающий безубыточность импортных поставок.

"Предложение обязать компании направлять на внутреннюю переработку 30% добычи — это попытка гарантировать ресурсную базу внутри страны в обход экспортных соблазнов", — констатировал в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Особое внимание уделено качеству горючего. После того как правительство разрешило выпуск топлива класса "Евро-3" для насыщения рынка, возник риск бесконтрольного распределения такого ресурса. Игорь Сечин настаивает на реализации всего объема упрощенного бензина и дизеля исключительно через биржу. Параллельно с этим регуляторы уже обсуждают снижение нормативов продаж бензина до 10% на период летних отпусков, что должно снизить ценовое давление и лишить посредников возможности наживаться на дефиците.

Биржевой тупик: почему топливо не доходит до АЗС

Реализация идеи "приоритета для конечного потребителя" сталкивается с бюрократическими сложностями. Эксперты отрасли указывают, что сегодня лишь 5-7% продукции выкупается напрямую. Основные объемы забирают трейдеры, причем часто они входят в структуру тех же независимых сетей АЗС. Разделить, идет ли бензин на конкретную колонку или уходит в мелкий опт, крайне сложно.

"Текущая статистика показывает спад биржевых продаж бензина более чем на 22% в июне. Без четких критериев того, кто является конечным потребителем, любая сегрегация покупателей на бирже может привести к перекосам в снабжении независимых заправок", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Статистика Национального биржевого ценового агентства подтверждает тревожные тренды: с начала года продажи упали на 12,8%. В такой ситуации каждый литр запускает цепную реакцию изменения цен, что вынуждает операторов отменять скидки для корпоративных клиентов и вводить надбавки в локальных сетях.

Дефицит в регионах и ответные меры правительства

К концу июня ситуация обострилась до предела. В ряде областей, включая Омскую, Тюменскую и Иркутскую, власти ввели лимиты на продажу горючего. В Крыму топливо и вовсе стало доступно преимущественно спецслужбам. Правительство реагирует на искусственный дефицит в регионах ускорением ремонтов на НПЗ и возможным полным запретом на экспорт дизельного топлива, который пока разрешен производителям.

"Рыночные механизмы сейчас не справляются с ажиотажем, поэтому переход к административному распределению объемов через 'базовых поставщиков' в регионах выглядит вынужденным, но логичным шагом", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Предложенная мера Ожидаемый экономический эффект Обязательная переработка 30% добычи Рост предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке Приоритетный доступ конечных потребителей Снижение маржи посредников и стабилизация цен на АЗС Реализация топлива "Евро-3" только на бирже Прозрачное распределение ресурса при дефиците качественного горючего Запрет экспорта дизеля Ликвидация нехватки топлива в аграрных регионах

Ответы на популярные вопросы о ситуации на топливном рынке

Как новые меры повлияют на цены на АЗС?

Если посредники будут отрезаны от биржевых торгов, это должно остановить спекулятивный рост цен. Однако снижение нормативов продаж на бирже может создать локальный дефицит в сетях, не имеющих своих НПЗ, что рискует обернуться новыми наценками.

Правда ли, что на заправках появится бензин более низкого качества?

Да, правительство временно разрешило производство топлива класса "Евро-3". Оно предназначено для предотвращения дефицита. Предложение Сечина продавать его только через биржу призвано сделать оборот такого топлива контролируемым.

Зачем вводить обязанность перерабатывать 30% добываемой нефти?

Это создаст гарантированный поток сырья на российские заводы. В условиях санкций и скачков мировых цен нефтяникам иногда выгоднее экспортировать сырье, чем продавать готовый бензин внутри страны. Квота решит эту проблему системно.

Что делать обычным водителям в условиях ограничений?

Ограничения в регионах носят временный характер и связаны с технологическими сбоями в логистике. Правительство уже потребовало от НПЗ сократить сроки ремонтов, что должно нормализовать поставки в течение ближайших недель.

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